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Налоговый мониторинг

Налоговый мониторинг: новые технологии контроля

С 2024 года участников налогового мониторинга ожидает обязательная интеграция с информационной системой ФНС — АИС Налог 3, кроме того отменяется подтверждение отчетности по ТКС.
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Этим изменениям было посвящено мероприятие, которое прошло 30.05.23 года для компаний крупного и среднего бизнеса Краснодара, планирующих переход на налоговый мониторинг в ближайшее время.

Своим экспертным мнением поделились специалисты СКБ Контур.

Подробно были освещены вопросы о перспективах развития налогового мониторинга, о возможностях системы Контур.Налоговый мониторинг, каким образом подготовиться к интеграции с АИС Налог-3, соблюдая требования ФНС.

Руководитель комплексных проектов департамента «Финансовое консультирование, аудит и МСФО», эксперт направления «Налоговый мониторинг» КСК ГРУПП Светлана Еремина, разъяснила, какие требования предъявляются ФНС в части внедрения и совершенствования системы внутреннего контроля, на какие критерии СВК компании должны обратить внимание в первую очередь:

«Грамотно выстроенная система внутреннего контроля позволит достичь целей, ради которых создана компания, с минимальными рисками», — отметила Светлана.

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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