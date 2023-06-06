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Валютные операции

Осторожно — валюта

Юрист КСК ГРУПП Артем Мальцев рассказал агентству «Прайм», за какие сделки в валюте россиян могут оштрафовать.
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«Все граждане с российским паспортом или ВНЖ, а также российские юридические лица по закону являются валютными резидентами. Расчеты между резидентами в иностранной валюте запрещены в любой форме, наказанием может стать штраф в сумме от до 20 до 40 процентов от суммы операций», — прокомментировал Артем Мальцев.

При этом некоторые сделки все же разрешены.

Среди них операции по дарению иностранной валюты родственникам, переводы валюты с иностранного счета на счет резидента в России, перевод со счета в России на счет другого резидента за границу в пределах 5 000 долларов в день и некоторые другие операции.

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Комментарии

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  • Логотип ToT
    ToT
    Сотрудник
    15 минут назад

    Борис МальцевКлерк

    Возвращают Эзопов язык: Я тебе подарю 5000 долларов, а ты мне подаришь эту машину ) 

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