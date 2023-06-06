Осторожно — валюта

«Все граждане с российским паспортом или ВНЖ, а также российские юридические лица по закону являются валютными резидентами. Расчеты между резидентами в иностранной валюте запрещены в любой форме, наказанием может стать штраф в сумме от до 20 до 40 процентов от суммы операций», — прокомментировал Артем Мальцев.

При этом некоторые сделки все же разрешены.

Среди них операции по дарению иностранной валюты родственникам, переводы валюты с иностранного счета на счет резидента в России, перевод со счета в России на счет другого резидента за границу в пределах 5 000 долларов в день и некоторые другие операции.