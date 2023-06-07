Соглашение о двойном налогообложении отменяется

Журнал «Эксперт» рассматривает беспрецедентную ситуацию: Россия в июне текущего года может приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) с недружественными странами.

В их числе – 39 государств.

Это неизбежно повлечет последствия для зарегистрированных за рубежом компаний с российскими активами, а некоторые иностранные игроки могут принять окончательное решение уйти с рынка России.

Младший юрист КСК ГРУПП Артем Мальцев рассказал «Эксперту», как это будет работать на примере с Кипром. До 2021 года Кипр был наиболее привлекательной юрисдикцией для вывода капитала, а СИДН с Кипром активно использовалось российским бизнесом. На Кипр в 2018 году было выведено более 1,4 трлн рублей, в 2019-м — свыше 1,9 трлн рублей.

После отмены СИДН в России придется платить больше налогов, и это будет существенным пополнением государственного бюджета.

Но инвестиционная привлекательность России для бизнеса из недружественных стран серьезно снизится.