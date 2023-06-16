Деловая сессия КСК ГРУПП совместно с ИД «Коммерсантъ»

Мероприятие прошло в Tinkoff Media Dome (Санкт-Петербург).

Участники обсудили инвестиционно-привлекательные сегменты рынка, особенности ведения бизнеса в России и за рубежом, наиболее актуальные географические направления для инвестиций в недвижимость и другие важные вопросы.

В дискуссии приняли участие собственники и топ-менеджеры ФГ «ФИНАМ», КЛВЗ «Кристалл», строительной компании «Союз», Herinckx Trade Solutions, «Тинькофф» и других лидеров рынка.

Владислав Кочетков, президент ФГ «ФИНАМ» отметил, что «российский фондовый рынок сейчас единственный в мире, где преобладает частный инвестор. Он более динамичен и агрессивен, чем институциональные участники, заинтересован в новых инвестиционных идеях. Это создает предпосылки для успешного проведения IPO на отечественных торговых площадках. В целом, рынок адаптировался к кризисным экономическим реалиям, он готов принимать новых эмитентов, обеспечивать их ресурсами для развития».

Леонид Павликов, директор M&A «Финам» подтверждает эти тезисы: «В ближайшие 2-3 года мы ожидаем всплеск как pre-IPO сделок, так и IPO. Это дополнительное фондирование для развития бизнеса, повышение узнаваемости и открытости, что влияет почти на все аспекты деятельности — от привлекательности компании в глазах работников и контрагентов до расширения возможностей структурирования M&A-сделок. Для инвесторов это получение справедливой оценки компании, дополнительная ликвидность и прозрачность бизнеса».

Ольга Добродомова, руководитель инвестиционных продуктов для бизнеса «Тинькофф» рассказала, как с помощью биржевых инструментов компании могут управлять ликвидностью, размещая свободные остатки на счетах в биржевые овернайты, и получать рыночный процент.

Вайнанд Херинкс, основатель компании Herinckx Trade Solutions, которая помогает бизнесу закупать товары на западе и импортировать их в Россию, отмечает, что спрос на них очень велик.

«Мы инвестируем в иностранные компании, за счет чего можем получать постоянный доступ к товарам. Это отличная инвестиционная возможность для тех, кто имеет глубокую экспертизу в соответствующих индустриях», — считает Херинкс.

Интересный аспект инвестирования затронула арт-консультант РЕН ТВ, эксперт-оценщик предметов искусства Элеонора Захаржевская.

По ее словам, коллекционирование как альтернативный способ инвестиций не несет быстрой прибыли, но имеет свои преимущества.

Правильно выбранные произведения искусства со временем только растут в цене, опережая динамику роста вложений в недвижимость, землю, валюту.

«Арт-объекты не обязательно должны лежать мертвым грузом — они могут экспонироваться, формируя яркий имидж владельца коллекции. При помощи этого инструмента человек откроет почти любые двери для решения своих коммерческих задач, — убеждена Захаржевская, — Коллекция предметов искусства может послужить отправной точкой для организации крупной выставки при участии федеральных и региональных властей. В свою очередь это привлечет правильных партнеров по бизнесу, поскольку на подобных мероприятиях можно организовать эффективный нетворкинг».

Для начинающих и профессиональных инвесторов, а также представителей бизнеса, которые находятся в поиске партнеров, мероприятие КСК ГРУПП и ИД «Коммерсантъ» стало хорошей возможностью узнать о текущих тенденциях в области инвестиций и наладить полезные деловые контакты.