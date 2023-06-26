Завтрак Коммерсантъ на тему инвестиций с деловой сессией КСК Групп

Модератором бранча по инвестициям, который «Коммерсантъ» провел 15 июня, стала Елена Межуева, управляющий партнер, руководитель департамента «Финансовое консультирование, аудит и МСФО», «КСК Групп».
Наталья Ведяйкина, директор компании «ООО КСК», выступила с приветственным словом.
Владислав Кочетков, президент, председатель правления ФГ «ФИНАМ», рассказал о самочувствии российского рынка инвестиций. По словам спикера, мы наблюдаем рынок частных игроков и уход нерезидентов.
«На частного инвестора на фондовом рынке приходится порядка 5 трлн руб.», — подчеркнул Владислав.
Торговая активность возросла — обороты в мае 2023 года составили 94,2 трлн рублей (для сравнения, в 2022 году — 91,7 трлн рублей).
Текущий рынок является рынком облигаций. Инвесторов привлекают, в частности, низкая инфляция и высокий уровень доходности.
Леонид Павликов, директор M&A «ФИНАМ», подробнее остановился на IPO. В числе его плюсов — фондирование, открытость и публичность для компаний. Инвестору это дает объективную рыночную оценку и ликвидность.
Павел Победкин, собственник КЛВЗ «Кристалл», рассказал про выпуск облигаций.
Их преимуществом является уход от человеческого фактора в банковской сфере. Кроме того, появляется возможность долгосрочного планирования.
Алкогольная отрасль, по его убеждению, является очень прибыльной сферой для инвестирования.
Херинкс Вайнанд, основатель и генеральный директор Herinckx Trade Solutions, остановился на том, как можно решить проблему с недостающими запчастями для производства, которая стала актуальна в условиях санкций. Нужны посредники для поставок комплектующих в Россию.
Кроме того, оптимальны инвестиции в ритейл за рубежом для дальнейшего развития бизнеса в России, поскольку последний является более высокомаржинальным.
Ольга Добродомова, руководитель инвестиционных продуктов для бизнеса «Тинькофф», свое выступление посвятила биржевым инструментам для бизнеса: облигациям и ОФЗ, БПИФам, фьючерсам и опционам, валютным конвертациям, вложениям в драгоценные металлы.
Еще одна интересная возможность — репо с КСУ. Его плюсы — высокая ликвидность, торги при участии НКЦ, прозрачная ставка.
Сергей Владимиров, руководитель филиала IBC Real Estate в Санкт-Петербурге, сконцентрировался на рынке недвижимости.
Соглашаясь с утверждением, что кризис — это время возможностей, он отметил: «2022 год был сложен и полон неопределенности, однако общий объем инвестиций в российскую недвижимость составил почти 500 млрд рублей, став максимальным за последние 10 лет. По итогам 2023 года мы ожидаем еще более рекордный результат, который может достигнуть отметки в 600 млрд рублей».
Заза Паксадзе, собственник ООО «Строительная компания «Союз»», представил прямые механизмы инвестирования в бизнес.
Элеонора Захаржевская, культуролог, куратор выставочной деятельности, арт-консультант РЕН ТВ, эксперт-оценщик предметов искусства, рассказала об инвестициях в предметы роскоши, произведения искусства и ювелирные изделия.
Подводя итоги встречи, модератор Елена Межуева отметила важность диверсификации активов и обращения к опытным консультантам, которые помогут нивелировать риски.
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