Завтрак Коммерсантъ на тему инвестиций с деловой сессией КСК Групп

15 июня «Коммерсантъ» провел бизнес-бранч по инвестициям, на котором эксперты рынка поделились аналитикой, кейсами и обсудили прямые и альтернативные инвестиции, а также обозначили регионы и сферы бизнеса, привлекательные для сохранения и преумножения капитала. Речь также шла о современных нюансах ведения бизнеса за рубежом. Мероприятие было приурочено к международному питерскому экономическому форуму. Генеральный партнер — «КСК-Групп», партнер — IBC Real Estate.

Модератором бранча по инвестициям, который «Коммерсантъ» провел 15 июня, стала Елена Межуева, управляющий партнер, руководитель департамента «Финансовое консультирование, аудит и МСФО», «КСК Групп».

Наталья Ведяйкина, директор компании «ООО КСК», выступила с приветственным словом.

Владислав Кочетков, президент, председатель правления ФГ «ФИНАМ», рассказал о самочувствии российского рынка инвестиций. По словам спикера, мы наблюдаем рынок частных игроков и уход нерезидентов.

«На частного инвестора на фондовом рынке приходится порядка 5 трлн руб.», — подчеркнул Владислав.

Торговая активность возросла — обороты в мае 2023 года составили 94,2 трлн рублей (для сравнения, в 2022 году — 91,7 трлн рублей).

Текущий рынок является рынком облигаций. Инвесторов привлекают, в частности, низкая инфляция и высокий уровень доходности.

Леонид Павликов, директор M&A «ФИНАМ», подробнее остановился на IPO. В числе его плюсов — фондирование, открытость и публичность для компаний. Инвестору это дает объективную рыночную оценку и ликвидность.

Павел Победкин, собственник КЛВЗ «Кристалл», рассказал про выпуск облигаций.

Их преимуществом является уход от человеческого фактора в банковской сфере. Кроме того, появляется возможность долгосрочного планирования.

Алкогольная отрасль, по его убеждению, является очень прибыльной сферой для инвестирования.

Херинкс Вайнанд, основатель и генеральный директор Herinckx Trade Solutions, остановился на том, как можно решить проблему с недостающими запчастями для производства, которая стала актуальна в условиях санкций. Нужны посредники для поставок комплектующих в Россию.

Кроме того, оптимальны инвестиции в ритейл за рубежом для дальнейшего развития бизнеса в России, поскольку последний является более высокомаржинальным.

Ольга Добродомова, руководитель инвестиционных продуктов для бизнеса «Тинькофф», свое выступление посвятила биржевым инструментам для бизнеса: облигациям и ОФЗ, БПИФам, фьючерсам и опционам, валютным конвертациям, вложениям в драгоценные металлы.

Еще одна интересная возможность — репо с КСУ. Его плюсы — высокая ликвидность, торги при участии НКЦ, прозрачная ставка.

Сергей Владимиров, руководитель филиала IBC Real Estate в Санкт-Петербурге, сконцентрировался на рынке недвижимости.

Соглашаясь с утверждением, что кризис — это время возможностей, он отметил: «2022 год был сложен и полон неопределенности, однако общий объем инвестиций в российскую недвижимость составил почти 500 млрд рублей, став максимальным за последние 10 лет. По итогам 2023 года мы ожидаем еще более рекордный результат, который может достигнуть отметки в 600 млрд рублей».

Заза Паксадзе, собственник ООО «Строительная компания «Союз»», представил прямые механизмы инвестирования в бизнес.

Элеонора Захаржевская, культуролог, куратор выставочной деятельности, арт-консультант РЕН ТВ, эксперт-оценщик предметов искусства, рассказала об инвестициях в предметы роскоши, произведения искусства и ювелирные изделия.

Подводя итоги встречи, модератор Елена Межуева отметила важность диверсификации активов и обращения к опытным консультантам, которые помогут нивелировать риски.