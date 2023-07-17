Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип КСК ГРУПП
КСК ГРУПП
Ведение бизнеса

Как продать долю в офшорной компании

«Коммерсантъ FM» сообщает, что ограничения по сделкам недружественных стран начали мешать отечественному бизнесу.
16

Речь идет о предприятиях с офшорной регистрацией, например, на Кипре. Так Росреестр не позволил одной структуре российского угольного холдинга СУЭК продать недвижимость другой его дочки.

Обе стороны принадлежат кипрским юрлицам, а для таких сделок необходимо получить согласие правительственной комиссии.

Юрист КСК ГРУПП Джавид Эйюбов говорит, что на это может понадобиться несколько лет. С подобной проблемой, вероятно, столкнется множество российских компаний.

«Раньше очень много структур использовали иностранные юрисдикции: у них либо холдинговые компании были зарубежом, либо активы. К нам приходят множество клиентов, которые пытаются продать доли в иностранных компаниях или же недвижимость. И не совсем это получается. Почему они создавались изначально? В свое время выплачивали дивиденды за рубеж, производили выплаты за товарные знаки и т.д. Сегодня продажа долей этих компаний – очень сложный процесс. По самым оптимальным подсчетам, разрешения нужно ждать 5-6 лет».

КСК ГРУПП

КСК ГРУПП

Профессиональные решения для развития бизнеса

16244 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип nlukina
    nlukina
    Законопроекты

    В Госдуму хотят запретить эвакуировать машину со знаком «Инвалид». Не воспользуются ли этой инициативой недобросовестные граждане?

    Депутаты предложили больше не эвакуировать на штрафстоянки автомобили со специальным знаком «Инвалид».

    В Госдуму хотят запретить эвакуировать машину со знаком «Инвалид». Не воспользуются ли этой инициативой недобросовестные граждане?
    1
    16
    Логотип Модульбанк
    Модульбанк
    Блокировка счетов по 115-ФЗ

    Доступ к расчетному счету ограничен: пять основных причин

    Следуя требованиям закона №115-ФЗ, банки отслеживают  движение  денежных средств по счетам клиентов и пресекают операции сомнительного характера. В статье разберем основные причины, почему дистанционное банковское обслуживание может быть приостановлено для проверки законности переводов, и как избежать нежелательной блокировки.

    Доступ к расчетному счету ограничен: пять основных причин
    41
    Логотип nlukina
    nlukina
    Законопроекты

    Никакой эвтаназии. Усыплять запретили, а на содержание приютов денег жалко. Что будет с бродячими кошками и собаками

    Госдумой принят закон об обращении с бродячими животными. Губернаторам дало право решать, что им делать с бездомными животными, но при этом строго-настрого запретили их усыплять. Как решат регионы проблему с бездомными животными?

    Никакой эвтаназии. Усыплять запретили, а на содержание приютов денег жалко. Что будет с бродячими кошками и собаками
    10
    156
    Логотип RationalAnswer
    RationalAnswer
    Обзоры для бухгалтера

    Цифровой рубль утвержден Госдумой, а тиктокеры отбирают работу у компьютерных NPC

    Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: что делать если Набиуллина зовет тебя в гости, как амнистия капиталов в России превращается в срок, почему бюджету РФ в июне похорошело, а штатовскому – поплохело, Илон Маск делает самый мощный ИИ вместе с xAI, а судья в США изобрела для криптанов квантовую юриспруденцию.

    45
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    Учет дебиторской задолженности

    Бухгалтерский и налоговый учёт дебиторской и кредиторской задолженности

    В бизнесе всегда или вы кому-то должны, или кто-то должен вам. Расскажем, как отразить дебиторскую и кредиторскую задолженность в бухгалтерском и налоговом учёте.

    Бухгалтерский и налоговый учёт дебиторской и кредиторской задолженности
    83
    Логотип zharov
    zharov
    Утилизационный сбор

    Дело острова «Русский» об оспаривании положений Закона «Об отходах производства и потребления»

    Дело об оспаривании положений Закона «Об отходах производства и потребления». Определение КС от 8 июня 2023 г. № 1406-О. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы ООО «о. Русский» на нарушение его конституционных прав статьей 24.1 федерального закона «Об отходах производства и потребления».

    Дело острова «Русский» об оспаривании положений Закона «Об отходах производства и потребления»
    29
    Логотип bessonovgroup
    bessonovgroup
    Судебная практика по налоговым спорам

    Снижение вознаграждения арбитражного управляющего. Как можно оставить арбитражного управляющего без выплат

    Сегодня расскажу о негативных последствиях, которые следуют за жалобами в росреестр на арбитражных управляющих.

    23
    Логотип bessonovgroup
    bessonovgroup
    Субсидиарная ответственность

    Проверка контрагентов: ФНС разместила новый сервис «Реестр субсидиарных ответчиков»

    На сайте ФНС России появился новый сервис с данными о лицах, привлеченных к гражданско-правовой ответственности. Речь идет о субсидиарной ответственности в рамках и вне рамок дела о банкротстве, взыскании убытков, ущерба, долгов с зависимых лиц. Сведения доступны по делам с участием налоговых органов.

    Проверка контрагентов: ФНС разместила новый сервис «Реестр субсидиарных ответчиков»
    44
    Читать еще