Как продать долю в офшорной компании

Речь идет о предприятиях с офшорной регистрацией, например, на Кипре. Так Росреестр не позволил одной структуре российского угольного холдинга СУЭК продать недвижимость другой его дочки.

Обе стороны принадлежат кипрским юрлицам, а для таких сделок необходимо получить согласие правительственной комиссии.

Юрист КСК ГРУПП Джавид Эйюбов говорит, что на это может понадобиться несколько лет. С подобной проблемой, вероятно, столкнется множество российских компаний.

«Раньше очень много структур использовали иностранные юрисдикции: у них либо холдинговые компании были зарубежом, либо активы. К нам приходят множество клиентов, которые пытаются продать доли в иностранных компаниях или же недвижимость. И не совсем это получается. Почему они создавались изначально? В свое время выплачивали дивиденды за рубеж, производили выплаты за товарные знаки и т.д. Сегодня продажа долей этих компаний – очень сложный процесс. По самым оптимальным подсчетам, разрешения нужно ждать 5-6 лет».