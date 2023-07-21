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Налоговый мониторинг

Минфин и ФНС снижают критерии по налоговому мониторингу

Вопрос снижения пороговых требований к участникам налогового мониторинга прорабатывается в настоящий момент Минфином совместно с ФНС.
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Планируется охватить этим видом налогового контроля большее количество компаний.

Для этого будут на 20% снижены обязательные суммовые критерии, которым должны соответствовать компании.

Сейчас к налоговому мониторингу вправе присоединяться компании с доходами и активами от 1 млрд. руб. и величиной уплаченных налогов в 100 млн руб. Соответственно, критерии установят на уровне в 800 млн и 80 млн рублей.

«Налоговый мониторинг становится доступным для большего количества компаний — новых потенциальных участников данной формы налогового контроля» — отмечает эксперт КСК ГРУПП Еремина Светлана.

На 2023 году к расширенному взаимодействию с налоговыми органами подключены 445 компаний. По прогнозам в 2024 году к налоговому мониторингу присоединиться еще около 150 компаний.

Это указывает на наличие преимуществ этой формы контроля, которая дает предсказуемость и прогнозируемость налоговой нагрузки, увеличивает скорость закрытия налогового периода и существенно сокращает объем истребуемых документов.

Ряд компаний хотят вступить в налоговый мониторинг, не дожидаясь его обязательности, чтобы показать своим контрагентам, что являются прозрачными для налоговых органов, а значит, надежными для сотрудничества.

Налоговый мониторинг позволяет существенно снизить административную нагрузку на налогоплательщиков, а также сместить акцент с наказания за правонарушение на недопущение его совершения.

Планы по расширению периметра налогового мониторинга — стратегическая цель, обозначенная Правительством в принятой концепции развития налогового мониторинга.

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Комментарии

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