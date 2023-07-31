«Глория Джинс» заплатила сотрудникам

Владелец компании Владимир Мельников заявил, что это не премия, а долг перед ними.

Руководитель практики «трудовой комплаенс» КСК ГРУПП Аида Ибрагимова прокомментировала это решение журналу «Трудовое право»: «Такое поощрение является хорошей мотивацией для дальнейшей плодотворной работы. Интересный вопрос: будет ли такое поощрение постоянным, то есть будут ли выплачиваться такие премии в последующем? Если будут, то это отличная мотивация для долгосрочной работы в «Глории Джинс». Если же нет, то сотрудники, которые проработали 7-9 лет будут демотивированы».