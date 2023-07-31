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Премии

«Глория Джинс» заплатила сотрудникам

«Глория Джинс» заплатила сотрудникам миллион рублей за 10 лет труда.
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Владелец компании Владимир Мельников заявил, что это не премия, а долг перед ними.

Руководитель практики «трудовой комплаенс» КСК ГРУПП Аида Ибрагимова прокомментировала это решение журналу «Трудовое право»: «Такое поощрение является хорошей мотивацией для дальнейшей плодотворной работы. Интересный вопрос: будет ли такое поощрение постоянным, то есть будут ли выплачиваться такие премии в последующем? Если будут, то это отличная мотивация для долгосрочной работы в «Глории Джинс». Если же нет, то сотрудники, которые проработали 7-9 лет будут демотивированы».

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Комментарии

3
  • Логотип African
    African 55 минут назад

    Это мизерная сумма, спорить не о чем. Но другие и этого не заплатили.

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 50 минут назад

    Главный бухгалтер

    раз в 10 лет 1 лимон на всех? "Щедро" !

    если всего 100 сотров, то это ж цельная тыща на рыло в год! да ещё и с задержкой !

    что это не премия, а долг перед ними.

    на задолженность компенсация полагается!

  • Логотип понаехавший Тут
    понаехавший Тут 8 минут назад

    Раньше это называлось премия "за выслугу лет"  

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