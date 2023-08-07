Эмитенты ценных бумаг не готовы раскрывать информацию

1 июля 2023 года истекло разрешение правительства, позволяющее бизнесу не раскрывать финансовую и иную информацию, которая может привести к санкционному давлению.

Новое постановление Правительства от 4 июля 2023 года №1103 сократило перечень данных, которую можно не раскрывать, и определило эмитентов, которые получают такое право.

Однако крупный бизнес, в частности представители «Газпрома», «Уралхима» и «Россетей», просят продлить мораторий на раскрытие информации. При этом инвесторы хотят получать больше данных о компаниях, в которые они вкладывают средства.

Руководитель департамента финансового консультирования, аудита и МСФО КСК ГРУПП Татьяна Иваненко в комментарии «Коммерсанту» отметила: «В новом постановлении эмитентам предоставлена возможность не раскрывать чувствительную информацию, если она может привести к санкционному давлению либо в отношении эмитента уже действуют ограничительные меры, если он включен в реестр организаций ОПК или выполняет ГОЗ, является банком, обслуживающим ГОЗ».