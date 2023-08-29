RALF RINGER ПРОТИВ ФНС

Каждый пятый предприниматель тратит на отдых более 300 тысяч рублей

Большинство бизнесменов (70%) предпочитают вкладываться в досуг — экскурсии, гиды, прогулки на воде и поездки в соседние города. Больше половины линейных сотрудников тратят на отдых менее 50 тысяч рублей. При этом специалисты и руководители чаще всего расходуют от 50 до 100 тысяч рублей.