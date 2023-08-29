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Налоги, взносы, пошлины

RALF RINGER ПРОТИВ ФНС

ФНС доначислил обувной компании Ralf Ringer налогов и пеней на 1,37 млрд рублей. Причина в том, что якобы в 2014‒2016 годах «Промснабпоставка» - единственный поставщик Ralf Ringer - не поставил часть оплаченных материалов для производства обуви.
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Суд наложил запрет на регистрацию транспорта, оборудования Ralf Ringer и арестовал ее счета.

Основатель Ralf Ringer Андрей Бережной утверждает, что налоговый орган не предъявил ни одного документа, подтверждающего его выводы. В сентябре компания попытается оспорить в Арбитражном суде Москвы решение ФНС.

Руководитель департамента «Финансовое консультирование, аудит и МСФО» КСК ГРУПП Татьяна Иваненко прокомментировала ситуацию «Эксперту»:

«Компании нужно показать реальный источник приобретения товара/оказания услуг. Можно также попробовать заказать экспертизу рыночной стоимости товаров, работ, услуг. Можно проанализировать технические условия производства продукции, подтверждающие необходимый объем закупок и использования сырья. Именно этот способ защиты был использован компанией Ralf Ringer».

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    КСК ГРУПП
    Налоги, взносы, пошлины

    RALF RINGER ПРОТИВ ФНС

    ФНС доначислил обувной компании Ralf Ringer налогов и пеней на 1,37 млрд рублей. Причина в том, что якобы в 2014‒2016 годах «Промснабпоставка» - единственный поставщик Ralf Ringer - не поставил часть оплаченных материалов для производства обуви.

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