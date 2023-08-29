RALF RINGER ПРОТИВ ФНС

Суд наложил запрет на регистрацию транспорта, оборудования Ralf Ringer и арестовал ее счета.
Основатель Ralf Ringer Андрей Бережной утверждает, что налоговый орган не предъявил ни одного документа, подтверждающего его выводы. В сентябре компания попытается оспорить в Арбитражном суде Москвы решение ФНС.
Руководитель департамента «Финансовое консультирование, аудит и МСФО» КСК ГРУПП Татьяна Иваненко прокомментировала ситуацию «Эксперту»:
«Компании нужно показать реальный источник приобретения товара/оказания услуг. Можно также попробовать заказать экспертизу рыночной стоимости товаров, работ, услуг. Можно проанализировать технические условия производства продукции, подтверждающие необходимый объем закупок и использования сырья. Именно этот способ защиты был использован компанией Ralf Ringer».
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