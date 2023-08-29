Патентные войны

В роли ответчика — владелец бренда музыкальных центров Vipe, а также «М.Видео» и «Эльдорадо». Это не первый иск Harman. После начала военных действий на Украине судебная активность компании только возросла.

Юрист КСК ГРУПП Александр Шарапов считает, что иск не обязательно связан с желанием компании остаться в России.

«Этот иск свидетельствует о том, что западные компании по-прежнему хотят защищать свои законные интересы в РФ, не готовы мириться с нарушением их прав и собираются отстаивать их даже в тех странах, где их присутствие окончено», — отметил Шарапов в комментарии «Коммерсанту».