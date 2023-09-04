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Субсидиарная ответственность

Верховный суд рассмотрит жалобу должника

В рамках банкротства АО «Строительная компания «Сибирь» конкурсный управляющий потребовал привлечь к субсидиарной ответственности в размере 30,9 млн рублей за неполную передачу имущества и документации должника экс-руководителя компании Вадима Михайлова.
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Суд первой инстанции, апелляция и кассация удовлетворили заявление о привлечении Михайлова к субсидиарной ответственности. Однако ответчик пожаловался в Верховный суд, который рассмотрит спор 21 сентября.

Юрист КСК ГРУПП Александр Шарапов считает, что высока вероятность, отмены Верховным судом решений нижестоящих инстанций.

«Скорее всего Верховный суд в данном деле не скажет ничего принципиально нового, так как подобные споры ранее неоднократно становились предметом рассмотрения в судах высшей инстанции. Конечно, привлечение руководителя должника за непередачу конкурсному управляющему имущества и документации должника, когда такими действиями не был причинен вред, является нарушением прав такого руководителя», — рассказал Шарапов в комментарии порталу «PROбанкротство».

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