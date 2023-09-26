Амортизация основных средств — особенности и порядок начисления

Амортизация — инструмент списания первоначальной стоимости имущества, используемого в коммерческой деятельности компании, на стоимость выпускаемой продукции и услуг. Правила расчета амортизации для целей бухучета отличаются от порядка ее начисления при расчете налоговых обязательств. Разберем основные правила расчета бухгалтерской амортизации.

Введение

Приобретая оборудование и другие основные средства, предприятие имеет возможность списать его стоимость в затраты с помощью амортизации. Для этого инструмента в бухгалтерском учете предусмотрено множество правил.

Недавние изменения в учете сократили выбор способов начисления амортизации, также были введены новые понятия, связанные с амортизационными отчислениями.

При расчете амортизации используются основные элементы: первоначальная, балансовая, ликвидационная стоимость основного средства, срок его полезного использования, способы расчета и период начисления. Каждый элемент по-своему влияет на величину отчислений и требуется для корректного расчета.

Что такое амортизация простыми словами

Амортизация — это способ переноса стоимости приобретенного (созданного) имущества на себестоимость продукции. Списание цены покупки происходит по мере изнашивания оборудования и снижения его качественных (производственных) характеристик.

Основные средства участвуют в нескольких производственных циклах и применяются для производства значительного количества сырья. Оборудование длительное время сохраняет свою работоспособность, однако через определенный промежуток времени ОС будут нуждаться в ремонте, модернизации или замене.

Чтобы у предприятий была возможность выполнить замену основных средств, применяется инструмент постепенного включения доли от стоимости оборудования в конечный выпускаемый продукт.

В конечную сумму издержек включается только часть от общей стоимости имущества, используемого для производства продукции, так как здания и оборудование применяются в производственном процессе длительное время, за которое выпускается много единиц продукции.

Основные правила расчета и списания амортизации зафиксированы в Федеральном стандарте бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства». Однако, часть правил, необходимых для начисления амортизации компания (предприниматель) устанавливают самостоятельно, закрепляя в учетной политике для целей бухгалтерского учета.

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По каким основным средствам производится начисление амортизации

В бухгалтерском учете необходимо начислять амортизацию по всем основным средствам, которыми владеет организация (предприниматель). ФСБУ 6/2020 содержит только два исключения:

1. Оборудование и иное имущество, стоимость которого ниже лимита, установленного организацией.

Законодательно минимум и максимум не установлен, организация может ориентироваться на собственный уровень существенности для целей раскрытия информации в бухгалтерской отчетности.

2. Основные средства, амортизировать которые прямо запрещает федеральный стандарт.

К ним относят инвестиционную недвижимость, которую компания учитывает по переоцененной стоимости, земельные участки, объекты природопользования.

К основным средствам относят имущество, которое отвечает следующим критериям:

Срок использования для нужд организации составляет более 12 месяцев. Объект имеет материально-вещественную форму. Предназначен для использования в обычной предпринимательской деятельности. Способен приносить экономические выгоды (доходы и/или сокращение издержек).

Если объект обладает перечисленными характеристиками, его стоимость переносится на себестоимость продукции путем начисления амортизации. Иное имущество не амортизируется, порядок признания расходов на его приобретение (создание) будет зависеть от типа имущества и способа его получения.

Начало и окончание амортизации

Правила, которые определяют дату начала начисления амортизации, устанавливаются организацией (предпринимателем) самостоятельно из двух допустимых вариантов:

1. С даты признания объекта до даты списания.

Например, если сервер был введен в эксплуатацию 15 февраля 2023 года (срок эксплуатации равен 4 года), то амортизация должна начисляться с 15 февраля 2023 года по 14 января 2027 года.

2. Первого числа месяца, следующего за месяцем признания, до первого числа месяца, следующего после месяца списания объекта.

При выборе этого варианта сервер будет амортизироваться с 1 марта 2023 по 28 февраля 2027.

ФСБУ не устанавливает правила начисления амортизации за неполный месяц эксплуатации, организация должна самостоятельно разработать и закрепить в учетной политике алгоритм расчета. Например, можно определять величину амортизационных отчислений пропорционально количеству дней в месяце или рассчитывать амортизацию как за полный месяц, если количество дней эксплуатации в месяце больше 15.

Начисление амортизации осуществляется независимо от результатов деятельности компании в отчетном периоде. Списание амортизационных отчислений не останавливается даже на время простоя или временного прекращения использования основных средств (например, консервации).

Единственное основание, по которому прекращается расчет и списание амортизации, — это ситуация, когда ликвидационная стоимость объекта основных средств становится равной или превышает его балансовую стоимость. После окончания срока полезного использования объект продолжает числиться на счете 01 организации по ликвидационной стоимости до его фактической ликвидации или продажи.

Срок полезного использования

Срок полезного использования (СПИ) — это временной промежуток, в течение которого компания будет получать экономические выгоды от использования объекта основных средств. Этот период устанавливает комиссия по приемке ОС на баланс организации, которая утверждается руководителем, или отдельный сотрудник.

На установление срока эксплуатации влияют следующие факторы:

ожидаемый период использования с учетом производительности (мощности), нормативных, договорных и других ограничений работы;

прогнозируемый физический износ объекта с учетом режима эксплуатации (количества смен), системы проведения ремонтов, естественных условий, влияния агрессивной среды и иных аналогичных факторов;

ожидаемое моральное устаревание ОС, например, в результате изменения или усовершенствования производственного процесса или в результате изменения рыночного спроса на продукцию или услуги, производимые при помощи основных средств;

утвержденные планы по замене основных средств, модернизации, реконструкции, технического перевооружения.

ФСБУ 6/2020 возлагает на компанию обязанность по ежегодной актуализации сроков полезного использования оборудования и иного имущества. Это необходимо при оценке соответствия СПИ условия эксплуатации основного средства.

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Ликвидационная стоимость

Ликвидационная стоимость — сумма, которую компания может получить при продаже объекта в конце срока эксплуатации за вычетом затрат на его выбытие. Предполагается, что по истечении срока полезного использования объект списывают и ликвидируют или продают.

При ликвидации могут возникать активы: запчасти, материалы или иные запасы, в том числе дополнительные активы к продаже, но также организация несет расходы на демонтаж и разборку объекта.

Разница между потенциальными доходами и расходам при ликвидации (продажи) ОС составляет ликвидационную стоимость.

Ликвидационная стоимость – это расчетная величина, которую сотрудники организации определяют субъективно на основании собственного опыта. Возможны ОС, для которых стоимость ликвидации равна нулю. Например, доходы и расходы от выбытия объекта незначительны или их величину невозможно определить. Пересматривать стоимость ликвидации необходимо не реже одного раза в год.

Способ расчета ликвидационной стоимости должен быть установлен самостоятельно и закреплен в учетной политике. При этом ФСБУ 6/2020 не содержит ограничений в выборе способа, он должен обеспечивать достоверные данные для составления отчетности.

Ликвидационную стоимость не амортизируют: когда остаточная стоимость ОС становится равной или меньшей относительно ликвидационной, амортизация объекта останавливается. После этого основное средство продолжает числиться на балансе компании.

Способы начисления амортизации ОС

Способ расчета амортизационных отчислений — это совокупность правил, которые регламентируют порядок определения величины амортизации за определенный период эксплуатации. На текущий момент ФСБУ 6/2020 предусматривает 3 способа расчета амортизации ОС:

линейный метод;

способ уменьшаемого остатка;

способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).

Организация может установить разные способы амортизации для различных групп ОС. Выбранный способ амортизации применяется последовательно от одного отчетного периода к другому. Исключение можно сделать для случаев, когда меняется распределение во времени ожидаемых к получению будущих экономических выгод от использования группы основных средств.

Линейный способ

Расчет амортизации линейным способом проходит в 2 этапа. Сначала нужно рассчитать балансовую стоимость объекта. Она равна первоначальной стоимости, уменьшенной на суммы накопленной амортизации и обесценения. При переоценке балансовая стоимость рассчитывается исходя из переоцененной стоимости.

Далее рассчитывается сумма амортизации за отчетный период как отношение разницы между балансовой и ликвидационной стоимостью основного средства к величине его оставшегося срока полезного использования. Для расчета необходимы:

ликвидационная стоимость;

оставшийся срок полезного использования объекта;

периодичность начисления амортизации, которую организация выбрала в учетной политике.

Отчетный период для начисления амортизации организация выбирает самостоятельно и закрепляет в учетной политике: ежемесячно, ежеквартально, раз в полугодие или раз в год.

При использовании линейного способа сумма амортизации за отчетный период будет одинаковой, если не изменятся ликвидационная стоимость или срок полезного использования.

Рассмотрим пример расчетаежемесячной амортизации сервера, введенного в эксплуатацию 15 декабря, со сроком полезного использования 4 года (48 месяцев). Первоначальная стоимость равна 800 тысяч рублей (сумма без НДС), ликвидационная стоимость — 150 тысяч рублей. Начисление амортизации начинается с 1 числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатации (с 1 января).

Первоначально определяется балансовая стоимость объекта на 1 января, так как сервер новый, то он будет введен в эксплуатацию со стоимостью 800 тысяч рублей. Далее — рассчитывается ежемесячная амортизация за март:

(800 000 руб. – 150 000 руб.) / 48 мес = 13 541,67 руб.

Эта сумма (с учетом округлений) будет списываться в течение всего СПИ, однако расчет будет меняться. За февраль балансовая стоимость будет равна:

800 000 руб. – 13 541,67 руб. = 786 458,33 руб.

Расчет февральской амортизации тоже изменится — остаточный СПИ будет 47 месяцев:

(786 458,33 руб. – 150 000 руб.) / 47 мес = 13 541,67 руб.

Аналогичным образом будут рассчитываться амортизационные отчисления за последующие месяцы.

Линейный способ прост и удобен, однако, необходимо рассчитывать все варианты учета, так как они влияют на налоговую базу по налогу на прибыль. Эксперты КСК ГРУПП подскажут как законно снизить платежи в бюджет.

Способ уменьшаемого остатка

Преимущество способа уменьшаемого остатка состоит в том, что в первые годы эксплуатации основное средство амортизируется быстрее, чем при линейном способе. По мере истечения его срока полезного использования суммы амортизации уменьшаются.

Недостаток в том, что период полного погашения стоимости объекта может превысить срок его полезного использования, то есть на момент окончания СПИ по ОС останется амортизируемая стоимость. Организация должна самостоятельно определить что делать с этим остатком: его, например, можно списать в кредит счета 02 в последний период срока эксплуатации.

Для расчета амортизации способом уменьшаемого остатка можно использовать формулу: Амортизируемая стоимость = Первоначальная стоимость – Накопленная амортизация – Сумма обесценения – Ликвидационная стоимость. Годовая сумма амортизации = (1 / Оставшееся количество лет СПИ) * Амортизируемая стоимость.

Продолжая пример с расчетом амортизации сервера стоимостью 800 тысяч рублей (ликвидационная стоимость 150 тысяч руб., СПИ 48 месяцев, дата начала начисления амортизации — 1 января, повышающий коэффициент организация не применяет). За первый год эксплуатации размер амортизационных отчислений будет равен:

(1 / 4) * (800 000 руб. – 150 000 руб.) = 162 500 руб.

За второй год:

(1 / 4) * (800 000 руб. – 162 500 руб. – 150 000 руб.) = 121 875 руб.

За третий год:

(1 / 4) * (800 000 руб. – 162 500 руб. – 121 875 руб. – 150 000 руб.) = 91 406,25 руб.

Последний год: (1 / 4) * (800 000 руб. – 162 500 руб. – 121 875 руб. – 91 406,25 руб. – 150 000 руб.) = 68 554,69 руб.

Итого сумма амортизации за весь СПИ составляет 444 335,94 руб., при этом осталось самортизировать более 200 тысяч рублей. Порядок списания этой суммы компания должна установить в учетной политике.

Способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ, услуг)

Преимущество амортизации пропорционально объему продукции или работ состоит в том, что начисленная амортизация наиболее точно отражает физический износ основного средства. Недостатком является высокая трудоемкость расчетов.

При расчете величины амортизации за отчетный период используется следующая формула: Амортизация = (Балансовая стоимость – Ликвидационная) * (Фактические объем продукции / Прогнозный объем выпуска).

В пункте 36 ФСБУ 6/2020 прямо прописано, что предполагаемый и фактический объем нельзя исчислять исходя из выручки или иного аналогичного показателя. Только натуральное выражение: штуки, метры, тонны и аналогичные единицы измерения.

Для примера расчета возьмем кофемашину в кофейне с первоначальной стоимостью 150 тысяч рублей (ликвидационная стоимость равна нулю). Оборудование было введено в эксплуатацию 1 марта. Прогнозный объем выпуска за весь период работы составляет 175 тысяч чашек за четыре года СПИ.

Амортизация за март будет зависеть от количества чашек кофе, приготовленных кофемашиной. Например, за март было приготовлено 3720 чашек, тогда амортизация равна:

150 000 руб. * (3720 чашек / 175 000 чашек) = 3 188,57 руб.

За апрель было приготовлено 3800 чашек кофе, амортизация:

150 000 руб. * (3800 чашек / 175 000 чашек — 3720) = 3 327,89 руб.

Аналогично — в следующие месяцы, пока ресурс кофемашины не будет выработан полностью.

Списание стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования

Этот способ расчета амортизационных отчислений не применяется с 2022 года, в связи с полноценным переходом на применение ФСБУ 6/2020. В данном способе годовая норма амортизации определялась исходя из первоначальной стоимость оборудования и годового соотношения числа лет оставшегося СПИ и суммы числа лет СПИ.

Продолжая пример с кофемашиной, сумма чисел лет за 4 года эксплуатации равняется 1 + 2 + 3 + 4 = 10. В первый год коэффициент соотношения составит 4/10, так как осталось четыре года эксплуатации. Величина амортизации равна:

150 000 руб. * 4 / 10 = 60 000 руб.

Во второй год остаточный СПИ равен три года, коэффициент будет равен 3/10, годовая норма амортизации:

150 000 руб. * 3 / 10 = 45 000 руб.

Третий год эксплуатации:

150 000 руб. * 2 / 10 = 30 000 руб.

В последний год работы будет начислена амортизация:

150 000 руб. * 1 / 10 = 15 000 руб.

Учет начисленной амортизации

Сумму амортизации определяют за отчетный период, для годовой бухгалтерской отчетности — это календарный год. Для равномерного учета амортизации в составе затрат начислять амортизацию удобнее ежемесячно.

Поэтому срок полезного использования, определяемый периодом, целесообразно устанавливать в месяцах.

В зависимости от характера использования основного средства выполняется соответствующая проводка:

Дт 20 (23, 25, 44) Кт 02 — начислена амортизация по основному средству, используемому при производстве товаров или в торговой деятельности.

Дт 08 Кт 02 — начислена амортизация по основному средству, используемому при создании (модернизации) другого внеоборотного актива.

Дт 91.2 Кт 02 — начислена амортизация по основному средству, используемому в прочих видах деятельности.

Заключение

Амортизация — это один из ключевых элементов себестоимости выпускаемой продукции и стоимости оказания услуг. Для формирования корректных сумм амортизационных отчислений нужно сформировать необходимые сведения об основных средствах (первоначальная, ликвидационная стоимость, а также — СПИ), выбрать подходящий способ расчета и корректно отразить на бухгалтерских счетах суммы амортизации.

В общем порядке требуется оформлять соответствующие первичные документы (о покупке, строительстве ОС, о вводе в эксплуатацию и прочих), а также — надлежащим образом регламентировать начисление амортизации во внутренних методических документах.

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