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Общество

Судебные иски обманутых учеников Аяза Шабутдинова

За последние 3 года против Аяза Шабутдинова недовольные ученики подали 94 судебных иска за обучение сомнительного качества.
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Ученики брали кредиты на тренинги стоимостью от 150 до 400 т рублей. Общая сумма требований превышает 14 млн рублей.

Используя агрессивный маркетинг, Аяз предлагал купить образовательные программы, которые гарантировали открытие успешного бизнеса.

В чем разница судебных дел Шабутдинова и Блиновской, которая также проводила тренинги для желающих осуществить свои мечты?

Блиновской вменяют статью об уклонении от налогов, пояснил RTVI Джавид Эйюбов, юрист КСК ГРУПП. Клиенты Блиновской не пытались вернуть потраченные деньги в судебном порядке.

«Уголовное дело против Шабутдинова было возбуждено в связи с многочисленными заявлениями недовольных бывших участников курсов. В деле Блиновской подобного количества недовольных нет в связи с совершенно иным характером курсов, которые не обещали овеществленных результатов в виде сверхприбыли», — сказал он.

Комментарии

4
  • Логотип Владимир Лойер
    Владимир Лойер 1 час назад

    Либо вырвано из контекста комментария, либо он какой-то незавершенный... Джавид видел материалы дела А.Ш.? А Блиновской? Мне кажется, что нет, т.к. больше похоже на комментарий теленовостей.

  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    16 минут назад

    Владислав

    Используя агрессивный маркетинг

    Это что за зверь такой?🤔

    • Логотип Владимир Лойер
      Владимир Лойер 10 минут назад

      это любое внешнее воздействие на лиц с тонкой душевной организацией, которое кладется в основание обвинения разрушенных персональных иллюзий ;)

      • Логотип vladsavushkin
        vladsavushkin
        6 минут назад

        Владислав

        это любое внешнее воздействие на лиц с тонкой душевной организацией

        Ох какие все "тонко-душевно-организованные" стали😏

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