Судебные иски обманутых учеников Аяза Шабутдинова

Ученики брали кредиты на тренинги стоимостью от 150 до 400 т рублей. Общая сумма требований превышает 14 млн рублей.
Используя агрессивный маркетинг, Аяз предлагал купить образовательные программы, которые гарантировали открытие успешного бизнеса.
В чем разница судебных дел Шабутдинова и Блиновской, которая также проводила тренинги для желающих осуществить свои мечты?
Блиновской вменяют статью об уклонении от налогов, пояснил RTVI Джавид Эйюбов, юрист КСК ГРУПП. Клиенты Блиновской не пытались вернуть потраченные деньги в судебном порядке.
«Уголовное дело против Шабутдинова было возбуждено в связи с многочисленными заявлениями недовольных бывших участников курсов. В деле Блиновской подобного количества недовольных нет в связи с совершенно иным характером курсов, которые не обещали овеществленных результатов в виде сверхприбыли», — сказал он.
Комментарии4
Либо вырвано из контекста комментария, либо он какой-то незавершенный... Джавид видел материалы дела А.Ш.? А Блиновской? Мне кажется, что нет, т.к. больше похоже на комментарий теленовостей.
Владислав
Это что за зверь такой?🤔
это любое внешнее воздействие на лиц с тонкой душевной организацией, которое кладется в основание обвинения разрушенных персональных иллюзий ;)
Владислав
Ох какие все "тонко-душевно-организованные" стали😏