Судебные иски обманутых учеников Аяза Шабутдинова

За последние 3 года против Аяза Шабутдинова недовольные ученики подали 94 судебных иска за обучение сомнительного качества.

Ученики брали кредиты на тренинги стоимостью от 150 до 400 т рублей. Общая сумма требований превышает 14 млн рублей.

Используя агрессивный маркетинг, Аяз предлагал купить образовательные программы, которые гарантировали открытие успешного бизнеса.

В чем разница судебных дел Шабутдинова и Блиновской, которая также проводила тренинги для желающих осуществить свои мечты?

Блиновской вменяют статью об уклонении от налогов, пояснил RTVI Джавид Эйюбов, юрист КСК ГРУПП. Клиенты Блиновской не пытались вернуть потраченные деньги в судебном порядке.