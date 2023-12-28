Налоговая просит пояснения по уведомлениям: что делать

Полезные заметки
Посетить ИФНС собственной персоной и все пояснить лично — эта общая формула наверняка включена в уведомление. Однако после звонка инспектору, телефон которого указан в документе, нередко выясняется, что достаточно ответить по ТКС.
Если исполнитель настаивает на том, что желает видеть вас лично, то лучше явиться в обозначенные сроки. Несмотря на то, что НК не регламентирует вопрос о том, как скоро нужно направлять ответ, не стоит откладывать реакцию в долгий ящик. Отсутствие ее породит следующее уведомление.
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«По какой причине не уведомляете? Прием!»
До конца 2023 года налогоплательщики вправе не отправлять уведомления, просто перечисляя платежи на отдельные КБК. Такой порядок в переходный период установлен нормативно (п. 12 ст. 4 закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ). Строго говоря, и по новому порядку уведомления направляются только в следующих случаях (ст. 58 НК):
отсутствие отчетности по налогу (сбору);
перечисление платежа на единый налоговый счет (ЕНС) до дня подачи отчетности.
И все-таки нередко случается, что бухгалтеру, который добросовестно работает и своевременно направляет платежи по КБК, «прилетает» «спам» от ИФНС: по какой причине с начала 2023 года нет ни одного уведомления?!
Приведем возможные варианты ответов.
Пример 1. По какому поводу ошибка?
Поскольку система ФНС «обучена» не принимать уведомления, в котором выявлены ошибки, например, в КБК или в отчетном периоде, по таким уведомлениям приходит отказ. Одновременно налоговый инспектор может запросить пояснения.
Достаточно отправить новое, правильное уведомление, квитанцию о его приеме и пояснение примерно следующего содержания:
Пример 2. Почему занижаете?
Сравнивая уведомления различных периодов и видов (первичные, корректировочные), налоговые инспекторы стараются выявить занижение. Если в уведомлении уменьшилась сумма к уплате, то само уведомление будет принято. Однако за этим последует просьба объясниться.
Если уменьшение произошло по ошибке, то достаточно будет направить в ответ правильное корректировочное уведомление и указать при этом реквизиты предыдущего (некорректного), а также правильную сумму (не разницу).
Если же уменьшение в самом деле имеет место, то нужно пояснить его причины. Например:
Пример 3. Почему завышаете?
Если в уведомлении сумма страховых взносов выше указанной за предшествующий квартал, то после того, как оно будет принято, ФНС может потребовать пояснений. Если увеличение страховых взносов связано с тем, что понадобились дополнительные рабочие руки, то так и указываем:
Пример 4. Откуда резкое уменьшение?
50%-ное снижение налогов или взносов по сравнению с аналогичным периодом может быть вызвано объективными причинами — увольнение сотрудников и исполнителей по ГПД. Это не криминал, но ИФНС, скорее всего, не преминет поинтересоваться причинами. Развеять подозрения в том, что вы уклоняетесь от внесения обязательных платежей, поможет развернутое пояснение.
Запросы пояснений от ИФНС не всегда корректны. Если представленное вами исчерпывающее пояснение по непонятным причинам не устраивает налоговых инспекторов — проконсультируйтесь с юристом. Эксперты КСК ГРУПП, изучив вашу ситуацию, укажут на причины проблемы и как ее решить.
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