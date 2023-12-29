Обзор новостей: изменения в сфере бизнеса, вступившие в силу с 1 августа 2023 года

Рассказываем о важных для бизнеса нововведениях, которые действуют с августа 2023 года.

В России ввели цифровой рубль

Изначально в России действовали две формы валюты: наличная и безналичная. Однако в конце 2020 года Банк России начал разрабатывать третью — цифровой рубль. Это цифровой код, который хранится в электронных кошельках на специальной платформе Банка России. На ней же будут проводить все операции с цифровым рублем.

На основании закона от 24.07.2023 № 339-ФЗ цифровой рубль можно использовать наравне с привычными рублями, а именно:

Граждане могут расплачиваться за товары, работы или услуги.

Бизнес может принимать оплату цифровым рублем. Комиссия за прием платежей составляет 0,3%, но не более 1 500 рублей.

На первом этапе доступ к цифровым кошелькам имеют лишь сотрудники нескольких коммерческих банков и ЦБ. Они могут использовать цифровой рубль для оплаты услуг 30 компаний из 11 городов. По окончании эксперимента Центробанк будет постепенно увеличивать число бизнесов, которые используют платформу.

В Центробанке рассчитывают, что массово пользоваться цифровым рублем компании и граждане начнут в 2025–2027 годы.

Вырос утилизационный сбор на импортные автомобили

По постановлению Правительства от 07.07.2023 № 1118 утильсбор на легковые, легкие коммерческие и грузовые машины, автобусы вырос для юридических и для физических лиц. На электромобили он увеличится с 1 января 2025 года. Данные обновления будут распространяться на транспортные средства, которые импортируют в Россию после 01.01.2023.

Корректировка затрагивает компании и граждан, которые ввозят машины для перепродажи.

Размер выплат за авто составит:

До 2020 года выпуска, при объеме двигателя до 2 литров — от 178,5 до 300 тысяч рублей;

После 2020 года выпуска, при объеме двигателя до 1 литра — от 48,2 до 81,2 тысячи рублей;

После 2020 года выпуска, при объеме двигателя от 2 до 3 литров — до 844 тысяч рублей.

За машины с объемом двигателя больше 3 литров физлицам придется платить так же, как и юридическим лицам — по полной ставке, а именно:

на двигатель от 3 до 3,5 литра — от 259,6 до 970 тысяч рублей;

на двигатель больше 3,5 литра — от 445 тысяч до 1,2 миллиона рублей.

На электромобили утильсбор для компаний вырастет в 11 раз — до 360 тысяч рублей.

Такие меры направлены на то, чтобы поддержать внутреннее производство автомобилей в России.

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Ужесточили контроль над крупными переводами

Росфинмониторинг контролирует операции компаний с денежными средствами и имуществом с определенной суммы. С 29 августа 2023 года банки должны сообщать ведомству о каждой операции по списанию со счета 5 млн рублей и более.

Контролируют организации и предпринимателей, которые:

В предыдущем по отношению к операции году получали средства из бюджета: со счета в отделении ЦБ на балансовом счете № 40102.

Переводят деньги лицам из группы высокой или средней степени риска совершения подозрительных операций. Каждый банк имеет собственный список этих лиц.

При получении такой информации Росфинмониторинг может провести плановую или внеплановую проверку компании. Новые правила действуют с 29 августа в течение двух лет.

Обновилась форма декларации по акцизам на алкоголь и сладкие напитки

Акциз на сахаросодержащие напитки ввели с 1 июля 2023 года. Поэтому декларацию по акцизам по новой форме за июль 2023 года можно сдавать с 1 августа 2023 года.

На основании ЕД-7−3/262@, в новой форме декларации по сахаросодержащим напиткам нужно будет заполнять Раздел 2, который относится к внутреннему рынку и экспорту, и Приложение № 2, в котором отражаются экспортные операции при представлении банковской гарантии или договора поручительства.

Для сладких напитков ввели новый код вида подакцизного товара — 298. Отражать его необходимо в Разделе 2, в строке 010, в Приложении № 2 — в строке 060.

Также в декларации будут указывать новые коды срока уплаты акциза. Это связано с едиными сроками уплатами налогов (28 число месяца) и представления отчетности (25 число).

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Водителей с судимостью не примут на работу

Согласно закону от 11.06.2022 года № 155-ФЗ водители такси и общественного транспорта должны были предоставить справку об отсутствии судимости до 1 сентября 2023 года. Если они ее не предоставили, их уволят на основании п. 13 ч. 1 ст. 83 ТК. Требования касаются сотрудников, которых трудоустроили до 01.03.2023.

В марте 2023 года запретили устраиваться на работу водителями такси и общественного транспорта людям с судимостью за:

убийство;

умышленное тяжкое причинение вреда здоровью;

грабеж;

разбой;

сексуальные преступления.

Аналогичные правила касаются и осужденных по тем же статьям в странах ЕАЭС.

Прием заявлений на отсрочку от армии для IT-сотрудников закончился

Сотрудники IT-компаний могут получить отсрочку от призыва на военную службу. Через портал Госуслуг сотрудник мог сам подать заявления на отсрочку до 08.08.2023. Если у него нет личного кабинета, то это делает работодатель.

С 1 октября по 31 декабря 2023 года призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.

Окончание эксперимента по маркировке товаров

31 августа 2023 года завершился эксперимент по маркировке медицинских изделий согласно постановлению Правительства от 09.02.2022 № 137 и некоторых видов безалкогольных напитков и соков в соответствии с постановлением Правительства от 29.05.2023 № 858.

Компаниям, которые не участвовали в эксперименте, нужно зарегистрироваться в «Честном ЗНАКе» не позднее семи дней с начала участия в обороте таких товаров.

С начала октября нельзя вводить в оборот немаркированные обеззараживатели-очистители воздуха, а также ортопедическую обувь и стельки. Точный список продукции с кодами ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД 2 можно посмотреть на сайте «Честного ЗНАКа».

Новые индикаторы риска для проверки работодателей

На основании приказа Минтруда от 27.03.2023 № 215н, с 01.08.2023 обновили перечень индикаторов, которые могут стать причиной внеплановой проверки. Этот список действует до конца 2025 года.

Добавили индикаторы:

В последний раз специальная оценка условий труда проводилась больше 5 лет назад, при условии, что у работодателя имеются рабочие места с вредными или опасными условиями труда.

Увеличилось число несчастных случаев с легкими последствиями, которые произошли в квартале текущего года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.

В ФГИС СОУТ нет сведений об итогах оценки условий труда у работодателя, который зарегистрирован в ЕГРЮЛ и ЕГРИП больше 12 месяцев назад.

Окончание эксперимента по исключению технической возможности реализации некоторой продукции

С начала декабря 2022 года начался эксперимент, при котором исключается техническая возможность реализовывать пищевую и табачную продукцию, которую ввели в оборот незаконно или у нее истек срок годности (постановление Правительства от 24.01.2023 № 74).

Эксперимент касается молочной продукции, упакованной воды, пива, сидра, слабоалкогольных напитков, сигарет, папирос, сигар, табака, курительных смесей для кальяна. В нем на добровольной основе участвовали те, кто занимается оборотом этой продукции, а также операторы фискальных данных.

01 августа 2023 года эксперимент завершился. Но до конца года ритейлеры могут на добровольной основе тестировать механизм, проверять коды маркировки продукции.

Предполагается, что с 1 апреля 2024 года продажу просрочки и незаконно введенной в оборот маркированной продукции будут блокировать с помощью системы «Честный ЗНАК».

Переход на МЧД

Машиночитаемая доверенность (МЧД) — это электронная доверенность, где указаны все полномочия сотрудника, которые он может выполнять от лица руководителя. Это xml-файл, который содержит информацию о доверителе, представителе, а также полномочия, которые доверитель передает представителю.

Чтобы сотрудник мог подписывать документы за руководителя, ему нужно иметь КЭП физического лица и оформленную МЧД. При этом разрешили использовать КЭП сотрудника организации до 31 августа 2024 года включительно, если сертификат оформлен до 1 сентября 2023 года.

Таким образом, работники, у которых нет сертификата сотрудника, обязаны использовать МЧД с 1 сентября 2023 года. Это касается и тех, кого приняли в организацию после этого срока, так как они уже не смогут получить сертификат КЭП сотрудника.

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