КСК ГРУПП
Логотип КСК ГРУПП
КСК ГРУПП
Обзор налоговых новостей

Обзор новостей: изменения в сфере бизнеса, вступившие в силу с 1 августа 2023 года

Рассказываем о важных для бизнеса нововведениях, которые действуют с августа 2023 года.
26 7
Обзор новостей: изменения в сфере бизнеса, вступившие в силу с 1 августа 2023 года
Иллюстрация: vecstock/freepik

В России ввели цифровой рубль

Изначально в России действовали две формы валюты: наличная и безналичная. Однако в конце 2020 года Банк России начал разрабатывать третью — цифровой рубль. Это цифровой код, который хранится в электронных кошельках на специальной платформе Банка России. На ней же будут проводить все операции с цифровым рублем.

На основании закона от 24.07.2023 № 339-ФЗ цифровой рубль можно использовать наравне с привычными рублями, а именно:

  • Граждане могут расплачиваться за товары, работы или услуги.

  • Бизнес может принимать оплату цифровым рублем. Комиссия за прием платежей составляет 0,3%, но не более 1 500 рублей.

На первом этапе доступ к цифровым кошелькам имеют лишь сотрудники нескольких коммерческих банков и ЦБ. Они могут использовать цифровой рубль для оплаты услуг 30 компаний из 11 городов. По окончании эксперимента Центробанк будет постепенно увеличивать число бизнесов, которые используют платформу.

В Центробанке рассчитывают, что массово пользоваться цифровым рублем компании и граждане начнут в 2025–2027 годы.

Вырос утилизационный сбор на импортные автомобили

По постановлению Правительства от 07.07.2023 № 1118 утильсбор на легковые, легкие коммерческие и грузовые машины, автобусы вырос для юридических и для физических лиц. На электромобили он увеличится с 1 января 2025 года. Данные обновления будут распространяться на транспортные средства, которые импортируют в Россию после 01.01.2023. 

Корректировка затрагивает компании и граждан, которые ввозят машины для перепродажи.

Размер выплат за авто составит:

  • До 2020 года выпуска, при объеме двигателя до 2 литров — от 178,5 до 300 тысяч рублей;

  • После 2020 года выпуска, при объеме двигателя до 1 литра — от 48,2 до 81,2 тысячи рублей;

  • После 2020 года выпуска, при объеме двигателя от 2 до 3 литров — до 844 тысяч рублей.

За машины с объемом двигателя больше 3 литров физлицам придется платить так же, как и юридическим лицам — по полной ставке, а именно:

  • на двигатель от 3 до 3,5 литра — от 259,6 до 970 тысяч рублей;

  • на двигатель больше 3,5 литра — от 445 тысяч до 1,2 миллиона рублей.

На электромобили утильсбор для компаний вырастет в 11 раз — до 360 тысяч рублей.

Такие меры направлены на то, чтобы поддержать внутреннее производство автомобилей в России.

Профессионалы компании КСК ГРУПП помогут определить финансовый результат деятельности компании, привлечь инвестиции, кредитные ресурсы, финансирование для расширения производства и получить банковскую гарантию.

Ужесточили контроль над крупными переводами

Росфинмониторинг контролирует операции компаний с денежными средствами и имуществом с определенной суммы. С 29 августа 2023 года банки должны сообщать ведомству о каждой операции по списанию со счета 5 млн рублей и более.

Контролируют организации и предпринимателей, которые:

  • В предыдущем по отношению к операции году получали средства из бюджета: со счета в отделении ЦБ на балансовом счете № 40102.

  • Переводят деньги лицам из группы высокой или средней степени риска совершения подозрительных операций. Каждый банк имеет собственный список этих лиц.

При получении такой информации Росфинмониторинг может провести плановую или внеплановую проверку компании. Новые правила действуют с 29 августа в течение двух лет.

Обновилась форма декларации по акцизам на алкоголь и сладкие напитки

Акциз на сахаросодержащие напитки ввели с 1 июля 2023 года. Поэтому декларацию по акцизам по новой форме за июль 2023 года можно сдавать с 1 августа 2023 года.

На основании ЕД-7−3/262@, в новой форме декларации по сахаросодержащим напиткам нужно будет заполнять Раздел 2, который относится к внутреннему рынку и экспорту, и Приложение № 2, в котором отражаются экспортные операции при представлении банковской гарантии или договора поручительства.

Для сладких напитков ввели новый код вида подакцизного товара298. Отражать его необходимо в Разделе 2, в строке 010, в Приложении № 2 — в строке 060.

Также в декларации будут указывать новые коды срока уплаты акциза. Это связано с едиными сроками уплатами налогов (28 число месяца) и представления отчетности (25 число).

Налоговые консультации для юрлиц помогают уточнить вопросы, которые касаются узкой специализации с учетом всех тонкостей и нюансов.

Помощь профессионалов КСК ГРУПП поможет вам предотвратить проблемы с контролирующими органами и защитить компанию от непредвиденных штрафов и других санкций. Привлечение налогового консультанта позволит владельцам бизнеса снизить издержки на поиск и содержание штатных сотрудников, которые обладают нужной квалификацией.

Водителей с судимостью не примут на работу

Согласно закону от 11.06.2022 года № 155-ФЗ водители такси и общественного транспорта должны были предоставить справку об отсутствии судимости до 1 сентября 2023 года. Если они ее не предоставили, их уволят на основании п. 13 ч. 1 ст. 83 ТК. Требования касаются сотрудников, которых трудоустроили до 01.03.2023.

В марте 2023 года запретили устраиваться на работу водителями такси и общественного транспорта людям с судимостью за:

  • убийство;

  • умышленное тяжкое причинение вреда здоровью;

  • грабеж;

  • разбой;

  • сексуальные преступления.

Аналогичные правила касаются и осужденных по тем же статьям в странах ЕАЭС.

Прием заявлений на отсрочку от армии для IT-сотрудников закончился

Сотрудники IT-компаний могут получить отсрочку от призыва на военную службу. Через портал Госуслуг сотрудник мог сам подать заявления на отсрочку до 08.08.2023. Если у него нет личного кабинета, то это делает работодатель.

С 1 октября по 31 декабря 2023 года призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке.

Окончание эксперимента по маркировке товаров

31 августа 2023 года завершился эксперимент по маркировке медицинских изделий согласно постановлению Правительства от 09.02.2022 № 137 и некоторых видов безалкогольных напитков и соков в соответствии с постановлением Правительства от 29.05.2023 № 858.

Компаниям, которые не участвовали в эксперименте, нужно зарегистрироваться в «Честном ЗНАКе» не позднее семи дней с начала участия в обороте таких товаров.

С начала октября нельзя вводить в оборот немаркированные обеззараживатели-очистители воздуха, а также ортопедическую обувь и стельки. Точный список продукции с кодами ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД 2 можно посмотреть на сайте «Честного ЗНАКа»

Новые индикаторы риска для проверки работодателей

На основании приказа Минтруда от 27.03.2023 № 215н, с 01.08.2023 обновили перечень индикаторов, которые могут стать причиной внеплановой проверки. Этот список действует до конца 2025 года.

Добавили индикаторы:

  • В последний раз специальная оценка условий труда проводилась больше 5 лет назад, при условии, что у работодателя имеются рабочие места с вредными или опасными условиями труда.

  • Увеличилось число несчастных случаев с легкими последствиями, которые произошли в квартале текущего года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.

  • В ФГИС СОУТ нет сведений об итогах оценки условий труда у работодателя, который зарегистрирован в ЕГРЮЛ и ЕГРИП больше 12 месяцев назад. 

Окончание эксперимента по исключению технической возможности реализации некоторой продукции

С начала декабря 2022 года начался эксперимент, при котором исключается техническая возможность реализовывать пищевую и табачную продукцию, которую ввели в оборот незаконно или у нее истек срок годности (постановление Правительства от 24.01.2023 № 74).

Эксперимент касается молочной продукции, упакованной воды, пива, сидра, слабоалкогольных напитков, сигарет, папирос, сигар, табака, курительных смесей для кальяна. В нем на добровольной основе участвовали те, кто занимается оборотом этой продукции, а также операторы фискальных данных.

01 августа 2023 года эксперимент завершился. Но до конца года ритейлеры могут на добровольной основе тестировать механизм, проверять коды маркировки продукции. 

Предполагается, что с 1 апреля 2024 года продажу просрочки и незаконно введенной в оборот маркированной продукции будут блокировать с помощью системы «Честный ЗНАК».

Переход на МЧД

Машиночитаемая доверенность (МЧД) — это электронная доверенность, где указаны все полномочия сотрудника, которые он может выполнять от лица руководителя. Это xml-файл, который содержит информацию о доверителе, представителе, а также полномочия, которые доверитель передает представителю. 

Чтобы сотрудник мог подписывать документы за руководителя, ему нужно иметь КЭП физического лица и оформленную МЧД. При этом разрешили использовать КЭП сотрудника организации до 31 августа 2024 года включительно, если сертификат оформлен до 1 сентября 2023 года. 

Таким образом, работники, у которых нет сертификата сотрудника, обязаны использовать МЧД с 1 сентября 2023 года. Это касается и тех, кого приняли в организацию после этого срока, так как они уже не смогут получить сертификат КЭП сотрудника.

КСК ГРУПП — это команда из более чем 350 специалистов в разных сферах: налоговое законодательство, бухгалтерский учет, маркетинг и многое другое. Компания комплексно подходит к решению проблем бизнеса, быстро находит слабые места в системе управления, оптимизирует всю работу предприятия и составляет план действий с долгосрочной перспективой.

Реклама: ООО "КСК", ИНН: 7725685410, erid: LjN8KD6kT

Начать дискуссию

Коллекторы

Приставы будут контролировать деятельность банков и МФО по возврату долгов

Теперь судебные приставы будут проверять не только профессиональных коллекторов, но и другие организации из сферы возврата просроченной задолженности.

7
Уведомление по ЕНП

Не забудьте сегодня сдать уведомление по ЕНП и заплатить НДФЛ

Сегодня крайний день для сдачи уведомления и уплаты НДФЛ за период с 23.12.2023 по 31.12.2023.

5
78
Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтеры

✨Такое нельзя пропустить! Новогодний ценопад на «Клерке»: профкурсы от 4990 руб. + месяц Клерк.Премиум в подарок. Годовая подписка + самый популярный курс по финанализу!

Покупайте профкурсы по самым выгодным ценам до конца декабря и получите подписку Клерк.Премиум на месяц в подарок. А к годовой подписке на Премиум по суперцене мы подарим вам курс повышения квалификации с удостоверением в ФИС ФРДО!

✨Такое нельзя пропустить! Новогодний ценопад на «Клерке»: профкурсы от 4990 руб. + месяц Клерк.Премиум в подарок. Годовая подписка + самый популярный курс по финанализу!
3
517
Логотип КСК ГРУПП
КСК ГРУПП
Обзор налоговых новостей

Обзор новостей: изменения в сфере бизнеса, вступившие в силу с 1 августа 2023 года

Рассказываем о важных для бизнеса нововведениях, которые действуют с августа 2023 года.

Обзор новостей: изменения в сфере бизнеса, вступившие в силу с 1 августа 2023 года
25
Потребительское кредитование

Средняя стоимость кредита выросла до 26%

Стоимость кредитов росла медленнее по сравнению с ключевой ставкой. Банки хотели привлечь клиентов и поддержать спрос на свои продукты.

28
Логотип nlukina
nlukina

🌲🎅🏻Дед Мороз, снегурочка, елка и все-все-все. История праздника. Пятничный новогодний мотиватор

Новый год — это мандарины, гирлянды, подарки, вкусная еда и веселые гуляния. Это праздник, который мы проводим с семьей и забываем (хоть на время) про все заботы. Но, так было не всегда. Немого интересных фактов из истории Нового года.

🌲🎅🏻Дед Мороз, снегурочка, елка и все-все-все. История праздника. Пятничный новогодний мотиватор
42
Логотип LIFE PAY
LIFE PAY
Онлайн-кассы

Изменения закона о ККТ 2024: проект 54-ФЗ

Для всех тех, кто применяет онлайн-кассу, законодатели подготовили нововведения. Так, в декабре 2023 года опубликовали проект поправок к закону № 54-ФЗ. Также планируют изменить и способы проверки владельцев касс. Разбираем, как новые требования могут повлиять на работу бизнеса.

Изменения закона о ККТ 2024: проект 54-ФЗ
452

Записи вебинаров

711
Новые видео от экспертов каждый день
Бухгалтеры

🌠Новогодний ценопад: Клерк.Премиум со скидкой 35% + курс с удостоверением ФИС ФРДО по финанализу в подарок!

Только до конца декабря новым клиентам отдаем Клерк.Премиум на год за 9 685 ₽ и курс в подарок.

200
Инвестиции

Торги на СПБ Бирже приостановили из-за технического сбоя

Торговая площадка с 07:50 мск приостановила работу из-за технического сбоя, причины которого выясняются.

24
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Маркетплейсы

Как компаниям вести финансы на маркетплейсах

Бизнес на маркетплейсах активно развивается. Обороты предпринимателей удваиваются за пару месяцев, однако только в том случае, если они принимают решения на основе данных. Для эффективного роста в этой сфере есть несколько рекомендаций.

Как компаниям вести финансы на маркетплейсах
7
Логотип Клерк
Клерк
Обзоры для бухгалтера

Когда платить зарплату за декабрь / Новогодний БухТуб

Новые отчетные формы в новом году, депутаты на отечественном автопроме, новые правила воинского учета, дорогой наш оливье – в последнем выпуске БухТуб уходящего года.

1
350
Трудовое право

31 декабря работодатель должен выплатить зарплату уволенным, даже если банки не работают

Если сотрудник увольняется 31 декабря, то окончательный расчет с ним должен быть в этот же день. Как произвести выплаты – никого не интересует. Надо выплатить и все.

4
203
Логотип СберРешения
СберРешения
Ведение бизнеса

Правовая памятка: что нужно успеть сделать перед началом 2024 года

До конца года остаются считанные дни, и бизнесу нужно успеть решить ряд вопросов. Расскажем, что необходимо проконтролировать прямо сейчас, чтобы в 2024 году не возникало негативных последствий в виде претензий со стороны контролирующих органов, штрафов, а также доначислений налогов и взносов.

Правовая памятка: что нужно успеть сделать перед началом 2024 года
361
Криптовалюта

Binance закроет все открытые позиции клиентов из России

Криптобиржа выборочно разослала сообщения пользователям из РФ, в которых сказано, что нужно погасить нерешенные обязательства и перевести средства на спотовый кошелек, чтобы их можно было вывести на другую площадку.

42
Логотип ToT
ToT
ЕНП (единый налоговый платеж)

Мы пришли спасти вас от ЕНС. Нужна помощь!

Разработчики Клерка из 2056 года отправляют команду, чтобы спасти бухгалтеров от ЕНС. Как это будет? Начали съемки фильма с необычным сюжетом и большим бюджетом. Коллеги, нужна ваша помощь.

18
192
Удержания из зарплаты

Комиссия банка при перечислении зарплаты идет за счет работодателя

Работодатель не должен перекладывать на работника бремя расходов на перевод зарплаты.

66
Электронные подписи

Для сдачи отчетности за организацию бухгалтеру надо оформить электронную подпись в коммерческом УЦ

Если электронную отчетность организации сдает ее директор, то ему нужна квалифицированная электронная подпись (КЭП), выданная ФНС.

215
Логотип Разобраться в налогах
Разобраться в налогах
УСН

Как перейти на УСН с 2024 года: выбираем объект налогообложения и подаем уведомление

Прежде всего нужно выяснить, соответствуют ли ваши показатели требованиям, которым должны отвечать «упрощенцы»: по виду деятельности, числу наемных работников, доходам, стоимости основных средств (ОС).

Как перейти на УСН с 2024 года: выбираем объект налогообложения и подаем уведомление
381
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Дивиденды в январе 2024. Ну вот, опять богатеть

Обновил дивидендный календарь, оставил дивиденды, которые утверждены на январь, так сказать, первопроходцев нового года. Большинство из них — промежуточный, а у Магнита вообще за 2022 год. Январь будет не таким щедрым, как декабрь, но всё равно есть отличные экземпляры.

Дивиденды в январе 2024. Ну вот, опять богатеть
3
40
Трудовые проверки

Снижение взносов без кадровых изменений стало признаком трудовых нарушений

Утвердили два новых индикатора риска нарушения обязательных требований трудового законодательства.

1
171