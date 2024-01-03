Ошибки, которые чаще всего находят аудиторы

Аудиторы, в отличие от налоговиков, за ошибки не штрафуют. Однако аудиторское заключение, в котором будут указаны несоответствия, может причинить организации вред. Разбираемся, какие ошибки аудиторы находят чаще всего и как их не допускать.

Для некоторых компаний аудит обязателен, некоторые заказывают аудиторские проверки самостоятельно, чтобы проверить, правильно ли ведут бухгалтерский и налоговый учет, и подстраховать себя от возможных рисков. Какие ошибки чаще всего находят аудиторы?

1. Ошибки в договорах

От того, как составлен договор между контрагентами, напрямую зависит исход сделки. Из-за ошибок в договоре сделку могут признать недействительной или доначислить налоги. Особенно если речь идет о международных контрактах, которые нельзя просто так переделать и заменить листок.

Организация, которая следит за правильным оформлением договоров по всем сделкам, таких неприятностей избежит.

2. Операции с неблагонадежными контрагентами

До сих пор некоторые организации пренебрегают проверкой контрагентов, а в итоге налоговые риски контрагентов могут стать рисками компании. Есть много способов, как обезопасить себя от недобросовестных поставщиков и подрядчиков, поэтому прежде чем заключать договор, обязательно убедитесь в добросовестности вашего партнера.

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3. Нет первичной документации

Классическая ошибка — запись в учете есть, а документов в оригинале нет, или есть, но не в полном составе. Проводить операции при отсутствии первичной документации нельзя, их могут признать незаконными и доначислить налоги. Чтобы ускорить обмен документами, используйте возможности электронного документооборота.

4. В компании необоснованно выплачивают премии

Премии — отдельная тема, потому что ошибок там находят очень много. Самая распространенная — нет утвержденного Положения о премировании, то есть премии начисляют, а по каким нормам и за какие заслуги — непонятно. В организации обязательно должно быть утвержденное Положение о премировании сотрудников, чтобы налоговая не сомневалась в обоснованности выплат.

Позаботьтесь о том, чтобы все показатели, за которые вы премируете работника, он действительно выполнил и это подтверждают документы.

Еще один важный момент: Налоговый кодекс запрещает выплачивать премию за счет чистой прибыли или целевых поступлений. Учитывайте это, чтобы снизить возможные риски.

Эксперты компании КСК ГРУПП помогут сформировать оптимальное Положение о премировании и подскажут, как правильно начислять премиальные выплаты сотрудникам.

5. Нет необходимых резервов

Из-за кризиса некоторые компании отказались формировать резервы по сомнительным долгам или под обесценение запасов, так как они напрямую влияют на показатель чистой прибыли.

Однако бухгалтерская отчетность должна показывать полную картину финансового состояния предприятия. Наличие сомнительной задолженности или морально устаревших запасов без резервов для их списания могут вызвать вопросы как у контролирующих органов.

6. Организация указывает неверную дату оприходования товаров при импорте

Товары нужно приходовать на дату перехода права собственности на них по контракту. Переход права собственности можно установить в момент передачи товара от продавца перевозчику или в момент передачи товара от перевозчика к покупателю.

В иностранных контрактах ошибка в дате приводит к ошибкам в курсах валют и, как следствие, неверному исчислению прибыли.

7. Неправильно применяются налоговые льготы

Аудиторы регулярно находят некорректные операции именно в налоговом учете. Еще одна частая ошибка — компании используют налоговые льготы по инерции, не отслеживая нововведения в законах.

8. Компания не предоставляет в налоговую отчет по контролируемым сделкам

ФНС следит за всеми валютными операциями, запрашивает информацию в банках и требует разъяснений, почему компания не отчиталась по операциям с какой-либо организацией, являются ли эти сделки контролируемыми. Например, дочерняя фирма в России платит роялти за использование бренда головной организации в другой стране — это считается контролируемой сделкой, так как стороны взаимозависимы.

Команда профессионалов КСК ГРУПП помогает оптимизировать налогообложение и избежать ошибок при любых проверках.

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