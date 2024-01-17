Закон о новых полномочиях ЦБ

Новые полномочия ЦБ предоставляют возможность значительно влиять на рынок, отмечает руководитель практики МСФО аудиторской компании КСК ГРУПП Светлана Крапивенцева.
По ее мнению, предпосылкой для данного решения могут быть недобросовестные действия участников рынка, совершаемые, например, против какого-либо инструмента, или риск совершения таких недобросовестных действий.
По мнению Крапивенцевой, нововведение может коснуться широкого круга участников торгов: и физических лиц, и конкретных организаций — брокеров или банков.
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