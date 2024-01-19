Как изменились потребности клиентов в финансовом консультировании

Эксперты отмечают рост спроса на консалтинговые услуги в России. В современных условиях компании финансового сектора стремятся к оптимальному сочетанию собственных ресурсов и привлечению сторонних специалистов для решения конкретных задач. При этом на сферу консалтинга сильно повлияла сначала пандемия, а затем и санкции.

Консалтинг в разгар цифровизации

С каждым годом у российских бизнесменов растет доверие к финансовым консультантам. Консалтинг становится более доступным для фирм любого размера и с любым бюджетом. Банковский сектор не отстает от общего тренда цифровизации и предлагает консалтинговые услуги своим клиентам. Хотя банкиры сами нуждаются в финансовом консультировании.

От «цифры под ключ» до стратегии «без перспективы»

Запросы банковского сектора несущественно отличаются от проблем и задач, с которыми сталкиваются предприниматели и компании. В ответ на это консалтинг помогает раскрыть потенциал, выявить ключевые процессы, расставить приоритеты и построить маршрут для цифровизации бизнеса.

Банковский сектор также активно привлекает внешних консультантов для улучшения взаимодействия с клиентами и для повышения эффективности собственных бизнес-процессов.

Для развития кредитного сектора в отделы залогового обеспечения и проблемных активов требуются знания и опыт аутсорсеров: финансовых консультантов, оценщиков, землеустроителей.

Для работы с проблемными ссудами и непрофильными активами на территории банков можно встретить экспертов в области строительства, а для выявления корпоративного мошенничества проводят внешний бухгалтерский аудит.

Сложные процессы и ответственные участки банки готовы передать аккредитованным консалтинговым агентствам, которые смогут контролировать расход средств на эскроу-счетах или оценить пакет документов перед кредитованием. Внешний консалтинг может взять на себя реализацию риск-менеджмента, кибербезопасность, правовую поддержку, скоринг и его автоматизацию.

Консалтинг способен выполнить как комплексную работу «под ключ», так и разработать новую стратегию или подготовить план действий для смены текущего направления. Полная передача дел в руки экспертов-консультантов в текущее нестабильное время невозможна.

Слишком непредсказуема обстановка, и это вынуждает ограничиваться планами на срок не более 3–6 месяцев. За это время внешние консультанты не успевают полностью погрузиться в особенности и специфику банковских проблем. Поэтому сейчас самым выгодным сотрудничеством становится использование собственных решений одновременно с рекомендациями внешних экспертов.

Ковидные просчеты и «доплаты»

Ковидные ограничения послужили отличным катализатором для бурного развития цифровизации и автоматизации процессов.

Сейчас отечественные разработки пользуются огромным спросом у корпоративных клиентов из-за санкционного давления. Собственных финансовых консультантов бизнес и банки не успели вырастить, поэтому активно сотрудничают с внешними экспертами.

В разгар пандемии автоматизация многих процессов была вынужденной и выполнялась «на скорую руку». От этого пострадало ее качество, а отдельные направления остро нуждаются в пересмотре курса. Оперативно принятое решение помогло удержать компанию на плаву и переждать изоляцию. Кто не перенастроил автоматизацию после кризиса, столкнулись с последствиями наспех сделанной цифровизации.

Для полноценного внедрения цифровизации требуются долгосрочные вложения. Автоматизация только через некоторое время принесет свои плоды в виде сокращения расходов на ведение бизнеса, снижение человеческого фактора и увеличение скорости обработки операций. На первом этапе, наоборот, приходится увеличивать издержки для замены низкоквалифицированного персонала высококвалифицированным, а также для приобретения программ и оборудования.

В постпандемийное время в топе запросов остаются консультации по сокращению затрат или cost cutting. Только автоматизация справится с рутинными задачами и освободит время для принятия управленческих решений.

В банковском секторе требуются узкоспециализированные консультанты, которые понимают особенности и специфику отрасли. Своими силами коммерческие банки на данный момент не способны решить многие возникающие проблемы и кризисы. Поэтому потребность во внешнем консалтинге только растет. Например, обучать и содержать штатного сотрудника для оценки залогов менее выгодно, чем разово обратиться к услугами внешних аккредитованных оценщиков.

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Малые банки: вне зоны «доступа»?

Однако полную и всестороннюю цифровизацию могут позволить себе не все. В первую очередь, из-за нехватки бюджета. Коммерческим банкам, которые не входят в ТОП-50, не хватает финансирования для цифровизации всех участков и привлечения внешних консультантов.

Но выход найти можно. Например, региональные банки вкладываются в усовершенствование только узкого круга стандартных банковских услуг и обходятся без услуг внешнего консалтинга. С другой стороны, решить вопрос привлечения экспертов можно и с небольшим бюджетом. Достаточно выбрать консалтинговую фирму с подходящим ценником и функционалом.

Цифровизацию бизнес-процессов нельзя полностью отдавать на аутсорсинг, собственные и внешние эксперты могут сосуществовать вместе и дополнять друг друга. Стратегия цифровизации должна включать, как сильные стороны внешних экспертов, так и опыт собственных сотрудников.

ИТ-консалтинг — целый комплекс мероприятий, которые развивают и оптимизируют системы управления компании. В него входят проведение ИТ-аудита, разработка ИТ-стратегии и аудит бизнес-процессов. Профессионалы КСК ГРУПП предлагают пакет услуг по реструктуризации и оптимизации уже имеющихся процессов или внедрению новых практик.

Конкурентное неравенство с подвохом

Успех цифровизации не на все сто процентов зависит от размеров бюджета. В практике встречаются неудачные кейсы, когда из-за неграмотного управления и непродуманной стратегии крупные фирмы тратили бюджеты впустую или получали минимальный результат. Нужно отметить наличие и положительных кейсов, когда из скромного бюджета смогли выжить более 100% от задуманного плана.

При этом не стоит забывать: крупные компании тратят большие бюджеты не только на саму цифровизацию, но и на возможность обогнать конкурентов, внедрить что-то самое новое, чтобы привлечь новых клиентов и вернуть ушедших.

Небольшие компании не могут найти отдельный бюджет на развитие цифровизации, из-за этого вынуждены направлять финансирование на те участки, где уже пора «тушить пожар». Деньги в отдел it-специалистов доходят в последнюю очередь, так как сначала надо покрыть затраты из списка первой необходимости.

Малые банки — не конкуренты крупным, и наоборот. У них разные уровни, цели и задачи. Небольшим компаниям нет смысла охватывать необъятное и предлагать полный спектр банковских услуг. Например, региональные банки борются за востребованность и позиционирование, выбирают узкую нишу и совершенствуются в ней.

В этом как раз могут помочь внешние специалисты в области консалтинга. Они могут предложить идеи для краткосрочных стратегий, чтобы за короткое время получить конкурентные преимущества, завоевать доверие и лояльность клиентов, снизить внутренние затраты, а значит, быстро вернуть вложенные деньги.

КСК ГРУПП предлагает разные виды консалтинга — выбирайте подходящий и оставляйте заявку на бесплатную консультацию.

Что первично: спрос или предложение

Профессиональный консультант будет предлагать идеи на основании спроса потенциальных клиентов. От того, какие задачи стоят перед бизнесом, зависит, какие решения предложить. Например, в банковской сфере наблюдается тенденция, связанная с оптимизацией трудозатрат в лизинге и в части ипотечных сделок с недвижимым и движимым имуществом, а также нужно решить, как усилить аналитический участок.

Можно использовать практику тиражирования, если услуга консультанта была успешна на других рынках. Но, в первую очередь, консалтинг должен решать текущие проблемы банков и закрывать их потребности там, где не хватает собственных специалистов.

Универсального готового кейса не существует. Для решения запроса сначала проводится диагностика действующих бизнес-процессов, собираются идеи и команда специалистов. Таким образом, готовится персональный продукт и решение под заказчика.

Из-за санкций нарушен обмен практикой с международными консалтинговыми фирмами. Есть опасения, что отечественных специалистов недостаточно, они утратят часть компетенций после ухода иностранных партнеров или в связи с релокацией многих IT-команд.

Но не только за счет международного взаимодействия существуют отечественные консалтинговые компании. Сейчас у них в приоритете цифровизация процессов обмена данными и информационная безопасность. За счет этой стыковки можно сэкономить время и деньги.

Консалтинг от топовых конкурентов: возможности или утопия

После оттока большинства глобальных консультантов в разных сферах ведения бизнеса увеличилось давление на развитые банки, чтобы они в тяжелые времена поделились с малыми собранной экспертизой. Вполне логично, что топовые банки могут стать источником технологий и цифровизации для более слабых игроков, которые сильно зависят от иностранных консультантов и не имеют достаточных бюджетов для собственных разработок.

Когда резко с рынка ушли западные партнеры, консалтинг не сильно пострадал, потому что изменились только названия, функционал остался прежним. Но нет задела на будущее. Без помощи иностранных партнеров, накопленного опыта и технологий того, что есть, может не хватить для быстрого создания своих продуктов.

Дальнейшее развитие событий может происходить как по положительному сценарию, так и по отрицательному.

Например, оптимисты считают, что движущей силой консалтинга будет способность и желание создать услугу, интересную и экономически выгодную потребителю. Созданный продукт будет включать в себя комплекс услуг, таких как поддержка, развитие, масштабируемость, производительность, безотказность.

У некоторых экспертов на этот счет пессимистические взгляды. Мелкие банки не смогут работать по кейсам от крупных игроков. Большую роль играет индивидуальность и особенности банка. Требования российского законодательства в области защиты персональных данных помешают полноценной и бесшовной передаче технологий. От крупных банков может потребоваться техническое обслуживание и обновление внедренных продуктов, а это потенциальные риски в сфере информационной безопасности для всех участников.

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