В журнале «Трудовое право» вышла статья с анализом ситуации по региональным ограничениям для привлечения мигрантов в отдельных субъектах РФ.

Основными тезисами данного материала, автором которого является директор практики организационного развития КСК ГРУПП к.ю.н. Михаил Меркулов являются:

Краснодарский край привлекателен для внутренней трудовой миграции, благодаря своему экономическому развитию и нескольким факторам: благоприятным климатом, тёплым морем и высокими зарплатами. Регион обладает профицитом трудовых ресурсов и может позволить себе вводить ограничения на приток мигрантов с заменой на местное население.

Государственное управление миграционными ресурсами включает в себя создание привлекательных условий для труда мигрантов в депрессивных регионах с трудными климатическими и социальными факторами, стимулируя сбалансированность общего развития территорий.

Привлечение трудовых мигрантов – это привилегия экономически развитых государств на мировом рынке труда, в которых наблюдается дефицит дешёвой рабочей силы.

В странах, где местное население имеет альтернативные доходы в сравнении с тяжелой низкооплачиваемой работой, привлечение мигрантов из бедных регионов получает широкое распространение.

Курс национальной валюты также оказывает существенное влияние на миграционную привлекательность национального рынка труда. Валютные кризисы в России приводят к оттоку мигрантов из-за низкого курса рубля к доллару. Неразвитые экономики с неустойчивой валютой становятся донорами трудовых ресурсов.

Миграционная политика играет важную роль в государственном регулировании. С одной стороны, для экономического роста необходим дешёвый труд, что сложно обеспечить без мигрантов из неразвитых экономик. С другой стороны, возникают социальные и культурные проблемы, создающие диаспоры и кланы, затрудняющие отношения с титульным населением.

Крупный бизнес поддерживает либерализацию миграционного контроля, оправдывая это дефицитом персонала, хотя критики указывают на низкие условия труда для местных жителей.

Экономическая конкурентоспособность товаров зависит от доступа к дешевой миграционной рабочей силе.

Россия, присоединившаяся к странам, импортирующим трудовые ресурсы, сталкивается с вызовами, которые требуют разработки эффективной миграционной политики. Примером успешного регулирования служат Объединённые Арабские Эмираты, которые, несмотря на строгие меры, продолжают привлекать мигрантов.

В России, после социально резонансных событий с участием мигрантов, начата активная правовая защита титульного населения. Это включает в себя усиление контроля, активные депортации и ужесточение противодействия организованной преступности.

Одновременно с санкциями к мигрантам необходимо разработать политику привлечения высококвалифицированных трудовых ресурсов (инженеры, учёные и медики), чтобы Россия могла конкурировать на мировом рынке труда. На сегодняшний день, консервативные ценности России, такие как защита традиционной семьи и религиозных ценностей, являются нашей сильной стороной в деле привлекая квалифицированных специалистов из США и Европы, разделяющих консервативные ценности.