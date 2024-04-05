Покупка готового бизнеса: что нужно проверить

Иногда предприниматели продают свой бизнес не потому что он не приносит доходов, а просто потому, что появились другие планы и желания. Если вы планируете покупать готовый бизнес, а не начинать все с нуля, то бояться нечего. Но перед покупкой нужно внимательно все проверить.

Зачем покупать готовый бизнес

На эту тему можно спорить бесконечно и так и не прийти к однозначному ответу.

Кто-то любит начинать все с чистого листа и самостоятельно пробираться через тернии к звездам, а кто-то хочет получить сразу работающий продукт и развивать его. И оба будут правы.

Но так как мы говорим о покупке готового бизнеса, то рассмотрим несколько плюсов такой сделки:

У готового бизнеса уже налажены бизнес-процессы, а значит, получать прибыль вы начнете быстрее.

Продукт уже выведен на рынок, а технология его производства отработана.

Бухгалтерский и управленческий учет, CRM и бизнес-сервисы уже настроены.

Скорее всего, вам не придется раскручивать свое имя на рынке, там про компанию уже знают.

Персонал уже нанят, все платежные системы и сервисы подключены.

Безусловно, при покупке готового бизнеса вам придется сразу выложить немалую сумму по сравнению с созданием бизнеса с нуля, где можно инвестировать постепенно. Но и прибыль при этом будет поступать в разы быстрее, а значит, скорость возврата ваших инвестиций увеличится.

Как купить готовый бизнес

Перед тем как подписать договор купли-продажи, нужно все проанализировать, сравнить разные варианты и выбрать подходящий. Вот какие шаги включает покупка готового бизнеса:

1. Для начала важно определиться с направлением, которым компания планирует заниматься.

Не стоит сразу искать готовый бизнес. Лучше сначала определиться со сферой: общепит, торговля или производство, сервис и т.п.

2. Провести тщательный анализ выбранной ниши, конкурентов и потенциального бизнеса, который предприниматель планирует покупать.

Это один из важнейших пунктов на пути к прибыли, нужно понять, есть ли у бизнеса перспективы или его поэтому и продают, что конкуренция в нише огромная. При этом недостаточно просто изучить учредительные документы и бухгалтерскую отчетность за последние несколько лет. Нужно получить представление о каждой составляющей бизнеса. Это можно сделать с помощью специальной процедуры due diligence.

Для проведения due diligence нужно привлечь опытных специалистов, чтобы увидеть все подводные камни пока еще чужого бизнеса. Специалисты КСК ГРУПП окажут помощь при оценке покупки или продажи активов с помощью финансового, налогового и юридического due diligence. Он позволит предотвратить возможные риски будущей сделки и адекватно оценить ее инвестиционную привлекательность. Запишитесь на бесплатную консультацию

3. После проверки и анализа рынка можно оформлять сделку.

При этом желательно привлечь профессиональных юристов.

4. Можно приступать к работе.

Чтобы проще было вникнуть в суть, лучше всего попросить помощи у продавца: запросить все доступы в сервисы, стратегию, макеты, инструкции, ЛНА и т.д. Желательно, чтобы продавец оставался на связи еще какое-то время.

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На что обратить внимание

Проверка бизнеса — дело серьезное и ответственное. Рассмотрим, что важно проверить самостоятельно или в рамках due diligence.

Уставные документы . Как бы парадоксально это не звучало: бизнес уже работает, но не факт, что уставные документы точно в порядке. Лучше убедиться в этом самостоятельно (уставный капитал оплачен, устав общества есть, дополнительные документы тоже в норме).

Бухгалтерская и финансовая отчетность . Обязательно проверьте всю отчетность организации, желательно за несколько периодов. Если самостоятельно не разбираетесь в отчетности, то можно привлечь сторонних экспертов или заказать аудиторскую проверку.

Процесс ведения учета на предприятии в реальном времени. Отчетность — это констатация фактов финансовой деятельности компании за какой-то период. Также стоит посмотреть, как организован процесс учета в реальном времени. Загляните в 1С к вашей потенциальной организации.

Состав контрагентов , причем как кредиторов, так и дебиторов. Изучите, с кем сотрудничает организация, насколько эти компании добросовестны и честны.

Документы на основные средства . Следует понять, нет ли на них ареста или обременения.

Документы о задолженности организации перед работниками или перед бюджетом.

Договоры с контрагентами. Возможно, для вас будут действовать другие условия, чем те, на которых работала предыдущая компания (например, предыдущий владелец арендовал помещение у своего знакомого по сниженной ставке).

Договоры с сотрудниками, особенно с ключевыми. Обсудите с работниками, как они относятся к смене собственника, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Репутация и перспективы организации. Прочитайте отзывы о компании в открытых источниках, а если у продавца есть бизнес-план — изучите его. Нужно убедиться, что он основан не на субъективных суждениях, а на анализе рынка и маркетинговых исследованиях.

Чтобы покупка готового бизнеса прошла успешно, не спешите и тщательно проверьте все перед покупкой. Если сомневаетесь, то закажите финансовый, налоговый и юридический due diligence от КСК ГРУПП.

Специалисты проверят все: активы и обязательства, налоговые риски, договоры, объекты недвижимости и интеллектуальной собственности. По итогу вы получите отчет о результатах проведения финансовой, налоговой и юридической экспертизы с оценкой выявленных рисков, а также рекомендации по включению в проект договора купли-продажи дополнительных условий.

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