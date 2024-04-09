Какие ФСБУ действуют в 2024 году

Какие ФСБУ уже обязательны к применению
В 2024 году уже 6 ФСБУ являются обязательными для применения в процессе организации и ведения бухгалтерского учета на предприятии.
ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».
Кстати, с этого года уже можно досрочно начать применять еще один стандарт — ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация». Он станет обязательным с 1 апреля 2025 года. Если захотите уже начать работу с ним, то нужно заручиться разрешением руководителя и, конечно, внести изменения в учетную политику организации.
Скорее всего, в вашей учетной политике уже отражены действующие до настоящего времени ФСБУ. Поэтому рассмотрим, какие изменения коснутся процессов ведения учета с новыми ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» и ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация».
Изменения в учете
Чтобы вести учет по-новому, нужно сначала изменить учетную политику. Последствия перехода к новым стандартам в бухгалтерском учете и отчетности можно отразить двумя способами:
ретроспективно — применять новые положения учетной политики к операциям и событиям таким образом, как если бы эта учетная политика всегда использовалась на предприятии;
альтернативно — изменения отражаются только в текущем отчетном периоде, пересчет сравнительных показателей за предыдущие периоды не требуется.
Специалисты КСК ГРУПП проводят аудит действующих стандартов бухгалтерского учета и помогают составить учетную политику для перехода на новые ФСБУ.
Что учесть в составе НМА по ФСБУ 14/2022
К НМА относятся:
разрешения и лицензии на осуществление отдельных видов деятельности;
приобретенные права на товарный знак;
гудвиллы;
учет результатов НИОКР;
неисключительные права на лицензионное ПО.
Нельзя относить к НМА:
созданные самостоятельно товарные знаки, логотипы и средства индивидуализации;
вещи, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности, и средства индивидуализации, если компания учитывает материальные носители отдельно от объекта НМА.
По правилам нового ФСБУ 14/2022 переоценивать НМА можно только в том случае, если для них имеется активный рынок, а это бывает нечасто. Нельзя переоценить лицензии или торговые знаки.
Периодичность проведения переоценки компания определяет самостоятельно по условиям, описанным далее:
НМА оцениваются по первоначальной стоимости, а это вся сумма связанных с этим активом капитальных вложений.
Оценивать НМА можно по переоцененной стоимости.
Фактические затраты исследовательской стадии НИОКР нельзя включать в стоимость НМА.
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Инвентаризация
Это стандарт, который официально нужно применять всем с 2025 года, но начать можно уже с 2024. ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» устанавливает требования к инвентаризации активов и обязательств компании, ее сроки, а также перечень объектов, которые ей подлежат.
Новый ФСБУ будет применяться только коммерческими компаниями. На бюджетников его действие не распространяется.
Стандарт расширит перечень случаев, когда можно не создавать инвентаризационную комиссию, а также снимет ограничения на применение технических средств в ходе проведения инвентаризации.
Досрочный переход на ФСБУ 28/2023 необходимо отразить в учетной политике организации. В ней следует закрепить дату, с которой используется стандарт, а также основание. В приложение к политике добавьте формы документов, которые используете при инвентаризации (п. 2 приказа Минфина от 13.01.2023 года № 4н).
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