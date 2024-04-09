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ФСБУ

Какие ФСБУ действуют в 2024 году

С каждым годом российские стандарты бухгалтерского учета становятся все ближе к международным стандартам. В 2024 году обязательным стал ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Рассмотрим, какие еще изменения в ФСБУ принес новый год.
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Какие ФСБУ действуют в 2024 году
Иллюстрация: vecstock/freepik

Какие ФСБУ уже обязательны к применению

В 2024 году уже 6 ФСБУ являются обязательными для применения в процессе организации и ведения бухгалтерского учета на предприятии.

  1. ФСБУ 5/2019 «Запасы».

  2. ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».

  3. ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

  4. ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

  5. ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

  6. ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

Кстати, с этого года уже можно досрочно начать применять еще один стандарт — ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация». Он станет обязательным с 1 апреля 2025 года. Если захотите уже начать работу с ним, то нужно заручиться разрешением руководителя и, конечно, внести изменения в учетную политику организации.

Скорее всего, в вашей учетной политике уже отражены действующие до настоящего времени ФСБУ. Поэтому рассмотрим, какие изменения коснутся процессов ведения учета с новыми ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» и ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»

Изменения в учете

Чтобы вести учет по-новому, нужно сначала изменить учетную политику. Последствия перехода к новым стандартам в бухгалтерском учете и отчетности можно отразить двумя способами:

  • ретроспективно — применять новые положения учетной политики к операциям и событиям таким образом, как если бы эта учетная политика всегда использовалась на предприятии;

  • альтернативно — изменения отражаются только в текущем отчетном периоде, пересчет сравнительных показателей за предыдущие периоды не требуется. 

Специалисты КСК ГРУПП проводят аудит действующих стандартов бухгалтерского учета и помогают составить учетную политику для перехода на новые ФСБУ.

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Что учесть в составе НМА по ФСБУ 14/2022

К НМА относятся:

  • разрешения и лицензии на осуществление отдельных видов деятельности;

  • приобретенные права на товарный знак; 

  • гудвиллы; 

  • учет результатов НИОКР; 

  • неисключительные права на лицензионное ПО.

Нельзя относить к НМА:

  • созданные самостоятельно товарные знаки, логотипы и средства индивидуализации; 

  • вещи, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности, и средства индивидуализации, если компания учитывает материальные носители отдельно от объекта НМА.

По правилам нового ФСБУ 14/2022 переоценивать НМА можно только в том случае, если для них имеется активный рынок, а это бывает нечасто. Нельзя переоценить лицензии или торговые знаки.

Периодичность проведения переоценки компания определяет самостоятельно по условиям, описанным далее:

  • НМА оцениваются по первоначальной стоимости, а это вся сумма связанных с этим активом капитальных вложений.

  • Оценивать НМА можно по переоцененной стоимости.

  • Фактические затраты исследовательской стадии НИОКР нельзя включать в стоимость НМА.

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Инвентаризация

Это стандарт, который официально нужно применять всем с 2025 года, но начать можно уже с 2024. ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» устанавливает требования к инвентаризации активов и обязательств компании, ее сроки, а также перечень объектов, которые ей подлежат.

Новый ФСБУ будет применяться только коммерческими компаниями. На бюджетников его действие не распространяется.

Стандарт расширит перечень случаев, когда можно не создавать инвентаризационную комиссию, а также снимет ограничения на применение технических средств в ходе проведения инвентаризации.

Досрочный переход на ФСБУ 28/2023 необходимо отразить в учетной политике организации. В ней следует закрепить дату, с которой используется стандарт, а также основание. В приложение к политике добавьте формы документов, которые используете при инвентаризации (п. 2 приказа Минфина от 13.01.2023 года № 4н).

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