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КСК ГРУПП
Аудит

Аудиторские проверки 2024: виды, цели, когда и как проводить 

Аудит — это проверка, после которой компания получает не штрафы, а наоборот, возможности оптимизировать свою работу и увеличить доход. Рассказываем, как и зачем проводить аудиторские проверки.
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Аудиторские проверки 2024: виды, цели, когда и как проводить 
Иллюстрация: pressfoto/freepik

Что такое аудиторская проверка

Аудит — это выражение мнения о достоверности бухгалтерской отчетности. Также под этим понятием подразумевают независимую проверку финансового состояния организации и оценку перспектив и возможностей ее развития.

На практике есть два вида аудита:

  • Обязательный аудит.

Как следует из названия, его обязаны проходить компании, деятельность которых затрагивает большое количество участников и которые имеют высокие финансовые результаты. 

Обязательному аудиту подлежат: страховые компании, банки, застройщики, участники РЦБ, ПАО, компании, активы которых на конец года составили более 400 млн руб. или доход превысил 800 млн руб. 

Если хотя бы один показатель выполняется, то компания должна пройти процедуру обязательного аудита и предоставить свою отчетность аудиторам для оценки достоверности.

По результатам аудита проверяющий выдает компании заключение независимого аудитора, которое формируется в соответствии с требованиями, установленными законом. К тому же аудиторское заключение нужно направить в ФНС вместе с годовой отчетностью. За непредставление или невовремя предоставленное заключение могут наложить штраф. Заключение нужно предоставить в ФНС не позднее 10 рабочих дней с момента получения.

  • Инициативный аудит. 

Проводят по требованию собственников организации для проверки эффективности работы бухгалтерской службы, оценки налоговых рисков и понимания правильности организации учета на предприятии. 

Часто инициативный аудит заказывают новые руководители, чтобы быстрее понять особенности учета на данном предприятии и разобраться, какие меры нужно предпринять. 

Инициативный аудит проводится добровольно, по требованию собственников или руководства.

Сроков к проведению инициативного аудита не предусмотрено законодательством, как и требований о предоставлении заключения аудитора по результатам инициативного аудита третьим лицам.

Кстати, инициативный аудит не всегда может быть только внешним, с привлечением сторонних экспертов. Иногда, инициативный аудит является внутренним, а команда «аудиторов» собрана из сотрудников разных подразделений. Большой плюс такого аудита — хорошее знание компании и специфики ее работы.

Внутренний аудит проводится, для того чтобы найти оптимальные управленческие решения и повысить эффективность деятельности компании. Службу контроля за процессами в организации формирует генеральный директор или совет директоров. Внутренняя проверка может касаться любого процесса: от закупки и до оценки работы конкретных подразделений.

Внешний аудит нацелен на оценку финансовых операций, которые влияют на бухгалтерскую отчетность. Такой аудит проверяет финансовую отчетность, помогает устранить риски с применением профессиональных знаний, международных стандартов аудита и лучших практик.

Также аудит делят по объекту проверки — на управленческий и финансовый.

Управленческий аудит оценивает деятельность высшего менеджмента и соответствие этой деятельности целям компании. Также с его помощью можно определить наиболее прибыльные направления работы, выбрать время для обновления оборудования, расширить ассортимент или увеличить объем выпуска товаров.

Финансовый аудит устанавливает достоверность бухгалтерской отчетности компании путем ее анализа. Помогает комплексно оценить финансовое состояние организации, эффективность управленческих операций, проанализировать реальные экономические показатели и удержать деятельность предприятия в рамках закона.

Иногда компании заказывают у аудиторов не саму проверку отчетности, а например, налоговый анализ компании с целью выявления возможностей оптимизации налогообложения организации.

КСК ГРУПП может провести как обязательный, так и инициативный аудит, а также управленческий и налоговый аудит и поможет перейти на новые ФСБУ.

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Зачем проводить аудиторскую проверку

Если мы говорим об обязательном аудите, то вопрос о том, зачем проводить аудиторскую проверку, снимается, ведь ответ очевиден: чтобы доказать, что отчетность компании достоверна, и не получить штраф от инспекции.

А вот зачем проводят инициативную проверку:

  • Чтобы подтвердить достоверность отчетности — часто такие требования предъявляют инвесторы или организаторы тендеров.

  • Чтобы проверить налоговый учет — можно проверить комплексное ведение налогового учета или анализ конкретных операций и минимизировать налоговые риски в будущем.

  • Чтобы понять, не злоупотребляют ли наемные менеджеры своими полномочиями. Такую проверку обычно заказывают собственники компании, которые не участвуют в ее деятельности или проживают за пределами России.

  • Чтобы проверить правильность и актуальность учетной политики — законодательство в области бухучета меняется с огромной скоростью, а проверка учетной политики поможет выявить, соответствует ли учет актуальным требованиям.

  • Чтобы проверить денежные потоки и понять, почему прибыль на бумаге есть, а денег в кассе нет. Обычно это связано с неправильной работой с дебиторской и кредиторской задолженностью, но определить точные причины сможет квалифицированный аудитор.

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Когда проводить аудиторскую проверку

В законе не установлены точные сроки обязательного аудита. Представление аудиторского заключения по аудиту, который проводится по требованию закона, — 10 рабочих дней с даты выдачи заключения и до 31 декабря, следующего за отчетным (п. 5 ст. 18 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

В целом, стоит провести аудит заблаговременно, до представления отчетности акционерам или собственникам на собрании по итогам года. Еще более удобно проводить поэтапную проверку в течение года. Так вы можете постепенно вносить коррективы по итогам заключения, полученного от аудиторов. 

Как проводится аудит

Качество аудита определяется квалификацией аудиторов. Для проведения проверки, за исключением внутренней, они используют Международные стандарты аудита (МСА), в том числе стандарт контроля качества. 

Аудит состоит из следующих этапов:

1. Предварительное планирование — знакомство с процессами организации, постановка задач, утверждение формы отчета по результатам аудита, подбор специалистов, расчет стоимости.

2. Составление плана проверки — описание видов работ, которые будут выполняться в рамках аудита.

3. Подписание договора на проведение аудита и составление технического задания. В нем закрепляется ранее определенный список работ.

4. Проведение аудита, которое включает:

  • изучение учредительных документов;

  • изучение учетной политики;

  • аудит первичных документов, регистров бухгалтерского и налогового учета, аналитических справок;

  • проведение контрольных инвентаризаций при большом объеме имущества;

  • изучение документов на предмет соответствия требованиям закона;

  • проверка показателей бухучета и налогового учета на соответствие данным учета.

5. Выводы по результатам — аудиторы информируют собственников и руководителях о найденных ошибках и дают свои рекомендации. 

Обычно эти данные оформляют в виде отчета, в котором описаны методы проведения проверки, даны рекомендации по улучшению учетной политики или приведению ее в соответствие с последними законодательными требованиями; предложения по корректировке отчетности компании и другие важные моменты, которым следует уделить внимание.

6. Выдача аудиторского заключения, в котором выражено мнение о достоверности проверяемой отчетности. Можно выделить следующие виды заключений:

  • Немодифицированное мнение — значит, отчетность отражает достоверно финансовое положение компании и результаты ее финансовой деятельности, в соответствии с правилами составления отчетности.

  • Мнение с оговоркой— означает, что проверяющий обнаружил искажение статей отчетности, или нет необходимых оснований, чтобы заключить, что отчетность такие искажения не содержит.

  • Отрицательное мнение — значит, что искажения отчетности существенные и касаются больше чем одной формы отчетности. Например, в ней обнаружили сокрытие существенных убытков, сумма которых больше 50% активов предприятия.

Когда у аудитора недостаточно данных, чтобы составить какое-либо мнение, то он может отказаться от его выражения.

Если вы планируете проведение аудита, выбирайте только надежные компании и квалифицированных аудиторов. КСК ГРУПП — это команда из более чем 350 профессионалов в разных сферах: налоговое законодательство, бухгалтерский учет и др. Специалисты проведут аудит и разработают оптимальную структуру внутреннего управления и контроля за деятельностью предприятия.

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