Дивиденды 2024: как начислять и платить

Дивиденды акционерам — не обязательные выплаты. Все зависит от того, есть ли в компании чистая прибыль. Если вам все же нужно платить дивиденды в 2024 году, разберемся, как их начислять и перечислять.

Дивиденды

Дивиденды — это часть чистой прибыли компании, которую необходимо распределить между акционерами. Выплачивать дивиденды можно не только деньгами, но и акциями компании или производимой продукцией в соответствующем эквиваленте.

Выплачивать дивиденды должны только коммерческие компании. НКО не распределяет прибыль между членами организации.

Начисление дивидендов

Выплачивать дивиденды можно каждый квартал, раз в полгода или год. Для того чтобы произвести выплату, нужно собрать общее собрание акционеров компании и заручиться положительным решением.

У ООО и АО немного отличается порядок формирования документов на начисление и выплату дивидендов.

ООО: решение о выплате принимает общее собрание членов общества или его единственный учредитель, после чего оформляется протокол. Выплачиваются дивиденды максимум через 60 дней после заседания.

АО: решение о выплате принимается собранием акционеров, причем участвовать можно как очно, так и заочно. Также нужен протокол собрания. Выплаты проводят через 10 дней для профессиональных брокеров и через 25 дней — для всех остальных лиц после оформления протокола с принятием решения о выплате дивидендов.

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Как рассчитать дивиденды

Чтобы бухгалтер правильно рассчитал дивиденды, кроме протокола собрания понадобится бухгалтерская справка, в которой будут представлены расчеты по каждому инвестору.

Кроме того, когда компания выплачивает дивиденды, она становится налоговым агентом. Она должна рассчитать, удержать и уплатить налог на прибыль и НДФЛ. Страховые взносы на дивиденды не начисляются.

Если организация одновременно является и плательщиком, и получателем дивидендов, то налог рассчитывается по формуле: Налог = К х Сн х (Д1 – Д2), К — коэффициент (Д2 / Д1); Сн — ставка налога 13%; Д1— начисленные дивиденды; Д2 — полученные дивиденды.

Дивиденды можно распределять между акционерами как по количеству акций в пакете инвестора, так и по соглашению в компании. Закон не обязывает плательщиков выплачивать дивиденды пропорционально.

Ставки налога на прибыль с дивидендов

Обратите внимание, что ставки по налогу на прибыль с дивидендов отличаются:

0% — если компании принадлежит не менее 50% акций и владеет она ими не менее 365 дней.

13% — для всех доходов, которые выплачены российским и зарубежным компаниям в качестве дивидендов.

15% — для налога с дивидендов, которые выплачены компаниям-нерезидентам по акциям российских компаний.

5% или 10% — специальные ставки для налога с дивидендов, которые выплачивают или получают международные холдинги.

Когда компании не имеют права выплачивать дивиденды

ООО и АО не могут распределять чистый доход, если:

При проведении общего собрания стоимость чистых активов меньше суммы уставного капитала или резервного фонда, или стоимость чистых активов станет меньше после распределения прибыли. Компания находится на стадии банкротства на момент уплаты дивидендов. Уставный капитал в полном объеме не оплачен. ООО не выплатило доли участника компании. АО не выкупило все акции по требованиям акционеров.

Если компания оформила протокол собрания и приняла решение выплатить дивиденды, но акционеры по итогу их не получили, то организацию оштрафуют:

на 2-4 тысячи рублей для граждан;

на 20-30 тысяч рублей для ответственных должностных лиц;

на 500-700 тысяч рублей для юрлиц.

Кстати, организация будет освобождена от штрафа, если дивиденды не были выплачены в том случае, когда получатель не предоставил реквизиты или они изменились и он об этом не сообщил.

Как выплатить дивиденды физлицам

Если получатель — налоговый резидент РФ, то выплаты облагаются НДФЛ по ставке 13%. Когда база доходов больше 5 млн рублей, то с превышения нужно уплатить налог по ставке 15%.

Если получатель — не налоговый резидент РФ, то в любом случае применяется ставка 15 % — вне зависимости от суммы дивидендов, которые выплачены за год.

Когда платить НДФЛ с дивидендов в 2024 году

Сроки установлены такие:

За 1-22 число этого месяца — до 28 числа этого месяца.

За 23-31 число — до 5 числа следующего месяца.

Уведомления нужно подать:

За 1-22 число этого месяца — до 25 числа этого месяца.

За 23-31 число — до 3 числа следующего месяца.

Второе уведомление об исчисленных суммах сдается в обязательном порядке.

Бухгалтерские проводки

Проводки для операций с дивидендами с физическим и юридическим лицам:

Дт 84 Кт 75 — дивиденды платят не сотруднику организации.

Дт 84 Кт 70 — дивиденды выплачивают работникам компании.

Дт 70 (75) Кт 68 — удержан НДФЛ или налог на прибыль.

Дт 70 (75) Кт 50 (51) — дивиденды выданы наличкой или перечислены безналичным способом.

Дт 68 Кт 51 — перечислены налоги.

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