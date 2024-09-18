Банкротство застройщика

Банкротство может наступить по различным причинам:

повышение цен на строительные материалы или услуги подрядчиков;

снижение покупательской способности;

расходы на выплаты по судебным решениям, например, в случае, когда застройщик задерживает сдачу дома, и дольщики обращаются в суд.

Эти трудности могут привести к приостановке строительства и дополнительным финансовым издержкам. В случае неудачи в привлечении необходимых средств застройщика объявляют банкротом.

Вот несколько признаков, на которые стоит обратить внимание дольщику:

1. Остановка строительства. В обычных условиях работы идут без перерыва — на стройке всегда есть рабочие и техника, и застройщику невыгодно прерывать процесс. Поэтому важно следить за ходом строительства, например, посещая объект или отслеживая информацию в единой системе жилищного строительства.

2. Истекающий срок разрешения на строительство или других необходимых документов. Проверить статус документов можно в ЕИСЖС или на сайте застройщика.

3. Отсутствие финансовой отчетности на сайте проекта.

4. Отсутствие аккредитации крупных банков для предоставления ипотечных кредитов. Банки внимательно относятся к выбору девелоперов и проектов, которым они предоставляют финансирование.

Если застройщик не соблюдает заявленные этапы строительства и работы на стройплощадке прекращены, важно сначала обратиться к нему с вопросами. При отсутствии обратной связи о проблеме нужно сообщить в единый реестр проблемных объектов и провести проверку на возможное банкротство.