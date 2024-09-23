Как купить готовый бизнес и что надо знать перед покупкой: риски, подводные камни

1. Оцените общее состояние компании. Узнать о налоговой задолженности можно при помощи сервиса Прозрачный бизнес (nalog.ru). Достаточно ввести ИНН, полное наименование юрлица или ФИО предпринимателя.

2. Чтобы узнать, нет ли судебных споров с контрагентами, проверяющими органами или не возбуждено ли дело о банкротстве продавца, проверьте компанию по картотеке арбитражных дел https://kad.arbitr.ru. Однако есть опасность, что дело о банкротстве будет возбуждено уже после того, как вы купите бизнес.

О том, что делать, если вдруг, это случится, лучше заранее узнать у юристов КСК ГРУПП.

3. Изучите декларации и отчеты за предыдущие годы. Лучше привлечь к анализу таких документов специалистов.

4. Проверьте полномочия продавца. В этом поможет выписка из ЕГРЮЛ (для юридических лиц) или из ЕГРИП (для ИП), уставные документы компании. Если бизнес продают по доверенности, это должно насторожить. Лучше обратиться к профессиональным юристам, которые помогут проанализировать документы и полномочия продавца. Выясните, какая доля бизнеса ему принадлежит, нет ли других совладельцев.

5. Изучите лицензии, разрешения, патенты, контракты с поставщиками, трудовые договоры с сотрудниками. Лучше выехать на место и поговорить с работниками, убедиться, что они не собираются уволиться после продажи бизнеса. Следует заранее обговорить с контрагентами, продолжат ли они вести бизнес с новым собственником.