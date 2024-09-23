Как купить готовый бизнес и что надо знать перед покупкой: риски, подводные камни

Плюсы и выгода от покупки готового бизнеса
Покупка готового бизнеса может быть выгодным решением по нескольким причинам:
Ускоренный старт. Готовый бизнес уже работает, имеет существующую клиентскую базу, поставщиков, сотрудников и налаженные бизнес-процессы. Это позволяет избежать этапа запуска и ускорить начало работы. Зачастую вы приобретаете бизнес с уже известным именем, что значительно облегчает маркетинг и привлечение новых клиентов.
Прогнозируемый доход. Вы можете оценить прошлые финансовые результаты бизнеса и на основе этого спрогнозировать будущие доходы. Это снижает уровень неопределенности и позволяет более точно планировать. В отличие от стартапа, готовый бизнес уже доказал свою жизнеспособность и устойчивость на рынке.
Наличие активов и ресурсов. Вы получаете уже существующее оборудование, недвижимость, товары на складе и другие активы, которые помогут начать зарабатывать с первого дня. Готовый бизнес может включать в себя лицензии, патенты, авторские права и другие нематериальные активы, которые сложно создать с нуля.
Опытный персонал. Вы получаете команду, которая уже знакома с бизнесом и знает, как эффективно его вести.
Сэкономленное время и усилия. Все лицензии, разрешения и регистрационные процедуры уже пройдены, что экономит время и нервы. Вы сразу можете сосредоточиться на улучшении и развитии бизнеса, а не на его создании с нуля.
Финансовые преимущества. Готовый бизнес с доказанной историей легче привлечет инвестиции или кредиты. Партнеры и инвесторы часто более охотно работают с компаниями, которые имеют историю и доказанную успешность.
Минусы и риски покупки готового бизнеса
Несмотря на большое количество положительных моментов, не стоит забывать про риски, с которыми можно столкнуться при покупке. Вот основные из них:
Высокая стоимость. Готовый бизнес часто стоит дороже, чем запуск с нуля, особенно если он успешен и имеет хорошие финансовые показатели. Необходимо провести всесторонний аудит (финансовый, юридический, операционный), что может потребовать дополнительных затрат на услуги специалистов. Существует риск, что вы переплатите за бизнес, если он был неправильно оценен или если покупательский спрос на него был завышен.
Скрытые проблемы. Бизнес может иметь скрытые долги, незавершенные судебные дела или обязательства перед третьими лицами, которые станут вашей ответственностью после покупки. У приобретаемого бизнеса могут быть репутационные проблемы, о которых вы не были осведомлены, и они могут повлиять на его дальнейшее развитие.
Ограниченные возможности для изменений. Если вы планируете вносить изменения в бизнес, сотрудники, привыкшие к определенным условиям и процессам, могут сопротивляться нововведениям. Некоторые бизнес-процессы могут быть устаревшими или неэффективными, и их изменение может быть сложным и затратным.
Потеря клиентов и поставщиков. Изменение собственника может вызвать недоверие со стороны клиентов, что может привести к их уходу к конкурентам. Поставщики могут пересмотреть условия сотрудничества или прекратить его вовсе, особенно если у них были привилегированные отношения с предыдущим владельцем.
Правовые и налоговые риски. Неправильно оформленные документы или скрытые налоговые задолженности могут стать неожиданными и неприятными сюрпризами после покупки.
Переоценка своих возможностей. Управление готовым бизнесом может оказаться сложнее, чем ожидалось, особенно если он работает в сфере, в которой у вас нет достаточного опыта. В некоторых случаях успех бизнеса был связан с личностью предыдущего владельца, и без него компания может начать испытывать трудности.
Готовый бизнес или франшиза
Покупке готового бизнеса есть альтернатива — открытие бизнеса по франшизе. Рассмотрим плюсы и минусы франшизы.
Когда вы решили открыть бизнес по франшизе, в этом есть свои плюсы:
Положительная репутация компании (если она отрицательная, от идеи приобретения такой франшизы лучше отказаться). Отзывы клиентов и других франчайзи стоит изучить очень внимательно.
Можно спрогнозировать, как будет развиваться бизнес, и проанализировать срок окупаемости вложений.
Помощь франчайзера и его поддержка на всех этапах работы, в том числе при подборе персонала, его обучении, поиске помещения для бизнеса, приобретении необходимого оборудования.
Но есть и минусы:
Ограниченная свобода. Франчайзер контролирует многие аспекты бизнеса, включая маркетинг, ассортимент продукции и стандарты обслуживания, что ограничивает вашу свободу в принятии решений.
Постоянные платежи. Вы обязаны регулярно выплачивать роялти и другие сборы франчайзеру, что снижает чистую прибыль.
Зависимость от франчайзера. Успех вашего бизнеса напрямую зависит от успеха и репутации франчайзера. Если у франчайзера возникнут проблемы, это может негативно сказаться на вашем бизнесе.
Что выбрать?
Выбирайте покупку готового бизнеса, если:
Вы хотите иметь полный контроль над бизнесом и готовы нести полную ответственность за его развитие.
У вас есть достаточный опыт и понимание, как управлять бизнесом.
Вы ищете возможность сразу начать получать доход от существующей клиентской базы.
Выбирайте франшизу, если:
Вы предпочитаете работать по проверенной бизнес-модели и готовы следовать стандартам франчайзера.
Вы начинающий предприниматель и нуждаетесь в поддержке и обучении.
Вы готовы делиться частью своей прибыли в обмен на снижение рисков и доступ к бренду с хорошей репутацией.
Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки, и ваш выбор должен зависеть от ваших целей, ресурсов и готовности управлять бизнесом.
Как купить готовый бизнес пошагово
Определитесь со сферой бизнеса, в которой хотите работать (общепит, торговля, производство и т.д.).
Выберете несколько предложений о продаже, которые вас заинтересовали. Для этого можно использовать общеизвестные сайты Авито, ЦИАН, «Яндекс.Недвижимость» или специализированные площадки, форумы.
Проведите анализ ниши и потенциальных конкурентов. Это очень важно, ведь может оказаться, что у бизнеса нет перспектив, так как очень сильна конкуренция.
Проверьте бизнес. Это можно сделать с помощью процедуры due diligence.
Для проведения due diligence следует привлечь опытных специалистов. Это позволит избежать подводных камней и оценить, стоит ли совершать сделку. Специалисты КСК ГРУПП окажут помощь при оценке покупки или продажи активов с помощью финансового, налогового и юридического due diligence.
Как проверить готовый бизнес перед покупкой
1. Оцените общее состояние компании. Узнать о налоговой задолженности можно при помощи сервиса Прозрачный бизнес (nalog.ru). Достаточно ввести ИНН, полное наименование юрлица или ФИО предпринимателя.
2. Чтобы узнать, нет ли судебных споров с контрагентами, проверяющими органами или не возбуждено ли дело о банкротстве продавца, проверьте компанию по картотеке арбитражных дел https://kad.arbitr.ru. Однако есть опасность, что дело о банкротстве будет возбуждено уже после того, как вы купите бизнес.
О том, что делать, если вдруг, это случится, лучше заранее узнать у юристов КСК ГРУПП.
3. Изучите декларации и отчеты за предыдущие годы. Лучше привлечь к анализу таких документов специалистов.
4. Проверьте полномочия продавца. В этом поможет выписка из ЕГРЮЛ (для юридических лиц) или из ЕГРИП (для ИП), уставные документы компании. Если бизнес продают по доверенности, это должно насторожить. Лучше обратиться к профессиональным юристам, которые помогут проанализировать документы и полномочия продавца. Выясните, какая доля бизнеса ему принадлежит, нет ли других совладельцев.
5. Изучите лицензии, разрешения, патенты, контракты с поставщиками, трудовые договоры с сотрудниками. Лучше выехать на место и поговорить с работниками, убедиться, что они не собираются уволиться после продажи бизнеса. Следует заранее обговорить с контрагентами, продолжат ли они вести бизнес с новым собственником.
Как купить бизнес, который оформлен на ИП
Чтобы купить готовый бизнес у ИП, нужно перевести активы предпринимателя-продавца на покупателя. Для этого вам потребуется зарегистрировать свое ИП. Не забудьте запросить у продавца нотариальное согласие супруга на продажу бизнеса (если он состоит в браке).
Необходимо заключить договоры на приобретение материальных (например, оборудования) и нематериальных (право на товарный знак, логотип) активов. Также придется перезаключать договоры с арендодателем, контрагентами и сотрудниками.
Покупка готового бизнеса у организации
Если бизнес продает организация, у вас есть 2 варианта действий:
Выкупить доли участников ООО, акции ПАО или АО.
Зарегистрировать новое юрлицо и выкупить активы компании.
Покупка готового бизнеса у организацииимеет свои особенности и отличается от сделки с ИП.
Подготовительный этап. Как и при покупке бизнеса у ИП, все начинается с анализа собственных потребностей и возможностей, а также поиска подходящего объекта для покупки.
Проведение Due Diligence. Здесь проводится тщательная проверка финансового состояния компании, юридического статуса, коммерческих и налоговых обязательств. Особое внимание уделяется анализу корпоративной документации и истории компании.
Переговоры и согласование условий. Обсуждаются ключевые аспекты сделки: условия, цена, порядок расчетов, условия передачи управления и другие важные моменты.
Оформление сделки. Заключение предварительного и основного договора купли-продажи долей или акций ООО. Если приобретается весь бизнес, договор включает условия передачи всех активов компании.
Регистрационные процедуры. Проводится государственная регистрация изменений в учредительных документах и составе участников ООО.
Передача бизнеса и адаптация. Передаются активы, клиентская база, устанавливается контроль над операционной деятельностью, и проводится интеграция бизнеса в новую структуру управления.
Заключение
Что выгоднее: купить готовый бизнес или организовать новый с нуля — этот вопрос каждый предприниматель решает самостоятельно. Советуем взвесить все «за» и «против», оценить свои силы, проанализировать риски. Если вы решили вложить деньги в покупку, тщательно проверьте все документы продавца. Для сопровождения сделки лучше обратиться к профессиональным юристам.
Чтобы обезопасить себя от негативных последствий, советуем заказать финансовую, налоговую и юридическую экспертизу документов продавца в КСК ГРУПП.
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