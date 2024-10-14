Судебная практика по налоговым спорам, как оспорить решение налогового органа

Что такое налоговые споры
Налоговый спор — это, по сути, юридические разбирательства между налогоплательщиком и налоговым органом, которые возникают в связи с принятием последним ненормативных актов, нарушающих права компании, либо в связи с неправомерными действиями или бездействиями налоговиков.
Совсем избежать налоговых споров практически невозможно, так как цели бизнеса и налогового органа прямо противоположны: первые хотят больше прибыли, вторые — больше денег в бюджет РФ.
Причины возникновения налоговых споров
Причин возникновения налоговых споров может быть несколько. Приведем для примера несколько ситуаций:
Налоговым органом принято решение по камеральной или выездной налоговой проверке, содержащее претензии, с которыми компания не согласна;
Налоговики незаконно заблокировали счет, списали денежные средства с ЕНС и т.п. (то есть совершили неправомерные действия);
Налоговый орган вовремя не вернул НДС по заявительному порядку, не вернул излишне переплаченные средства вовремя (то есть налицо бездействие налогового органа).
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Виды налоговых споров
Причем решение по ВНП или КНП, с которым не согласна компания, может содержать в себе разные виды спорных ситуаций:
Оспариваются ошибки, совершенные налоговым органом.
Допустим, налоговый орган переквалифицировал часть расходов общества из косвенных в прямые. Общество не спорит с данным фактом, однако при произведении расчета налоговый орган совершил ошибки, которые налогоплательщик и оспаривает (постановление Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 09.02.2024 г. № 09АП-42202/2023).
Оспаривается подход налогового органа, основанный на неверном толковании законодательства.
Другая ситуация — налоговый орган посчитал, что общество в нарушение п. 1 ст. 252, пп. 1 п. 2 ст. 265, пп. 8 п. 1 ст. 265, п. 1 ст. 272, п. 2. ст. 262 НК неправомерно включило в состав расходов затраты по списанию объектов незавершенного строительства и НИОКР.
Налогоплательщик оспаривал данное решение в связи с тем, что, по его мнению, такой подход является необоснованным и не соответствующим законодательству, так как в пп. 8 п. 1 ст. 265 НК предусмотрено включение в состав внереализационных расходов затрат на ликвидацию объектов незавершенного строительства, монтаж которого не завершен (расходы на демонтаж, разборку, вывоз разобранного имущества).
Отнесение в состав расходов, учитываемых при расчете налога на прибыль, стоимости объектов незавершенного строительства в указанном пункте НК не предусмотрено.
При этом состав внереализационных расходов согласно пп. 20 п.1 ст. 265 НК является открытым (постановление Арбитражного суда Московского округа от 07.06.2023 № Ф05-8444/2023 по делу № А40-104523/2022).
Налоговый спор обусловлен прямым требованием законодательства.
На этапе ликвидации Общество запросило в налоговом органе акт сверки. Согласно полученному акту сверки у общества числилась недоимка, нереальная к взысканию (прошел срок исковой давности).
Однако списать такую недоимку налоговая инспекция самостоятельно не смогла в связи с отсутствием судебного акта о признании или утрате возможности взыскания недоимки в связи с истечением срока их взыскания.
В связи с чем налогоплательщику пришлось обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании безнадежной к взысканию задолженности, а обязанности по ее уплате, прекращенной в связи с истечением срока взыскания в принудительном порядке (решение АС г. Москвы от 22.06.2022 г. № А40-70412/22-99-1325).
Оспаривается неправомерное привлечение к ответственности.
К примеру, в Общество поступило требование в рамках ст. 93.1 НК, на которое был подготовлен нормативно обоснованный отказ в предоставлении документов, так как запрашиваемый массив информации абсолютно никаким образом не связан с проверяемым налогоплательщиком. Налоговому органу это не понравилось, и компанию привлекли к ответственности по п.2 ст. 126 НК.
Компания была вынуждена обратиться в суд, поскольку затребованные у общества документы и сведения относятся исключительно к деятельности самого общества и его стороннего контрагента, цепочка контрагентов в требовании не указана, связь с проверяемым установить невозможно (постановление Арбитражного суда Московского округа от 10.07.2023 № Ф05-14211/2023 по делу № А40-195835/2022).
Процесс урегулирования налоговых споров
Любой спор с налоговой инспекцией необходимо разрешить. И нашим законодательством предусмотрены два отдельных, но зависящих друг от друга процесса: досудебное урегулирование налогового спора и судебное. Рассмотрим их более подробно.
Досудебное урегулирование налоговых споров
Смысл данного процесса легко понять из самого названия — это все прения с налоговиками, проходящие до суда.
Итак, компания получает от инспекции на руки злополучное решение. Что делать дальше? Конечно же, обжаловать, не зря в ст. 137 НК написано, что каждый вправе обжаловать решения налогового органа по налоговым проверкам, если, по его мнению, они нарушают его права.
Для этого необходимо будет подготовить Апелляционную жалобу на решение налогового органа и отправить в вышестоящий налоговый орган — УФНС по региону, ФНС для крупнейших налогоплательщиков.
Но, будьте внимательны, жалоба физически направляется в адрес налогового органа, вынесшего оспариваемое решение, и именно эта инспекция самостоятельно перенаправит жалобу в вышестоящий налоговый орган (п. 1 ст. 139 НК).
Для подготовки и отправки у вас есть всего один месяц (п. 9 ст. 101 НК). Если в этот срок уложиться не получится, то решение налогового органа вступит в силу, и в дальнейшем придется оспаривать уже вступившие в силу решение.
Но и тут есть ограничения — вступившее в силу решение может быть оспорено только в течение одного года с даты, когда компания узнала о нарушении своих прав (п. 2 ст. 139 НК).
А что дальше? Дальше вышестоящий налоговый орган в течение одного месяца обязан ее рассмотреть и вынести решение либо об оставлении жалобы без удовлетворения, либо об отмене решения налогового органа полностью или в части (ст. 140 НК). Управление может внести и свое собственное решение, отменив при этом решение нижестоящей инспекции.
С той даты, когда решение будет вынесено вышестоящим налоговым органом, решение налогового органа вступит в полную силу.
Судебное урегулирование налоговых споров
Итак, вышестоящий налоговый орган рассмотрел апелляционную жалобу, и, к примеру, отказал налогоплательщику. Либо вынес аналогичное «нехорошее» решение. Вот здесь компании для отстаивания своих законных прав придется переходить к следующему процессу — судебному оспариванию.
Обратите внимание на тот момент, что для обращения в суд есть всего лишь три месяца. Поэтому нужно собраться мыслями и в сжатые сроки подготовить исковое заявление. При отсутствии в штате компании профессионального налогового юриста всегда рекомендуют обращаться для представления интересов в суде к внешним специалистам.
Так, налоговые юристы КСК ГРУПП помогут вам составить не только грамотное и обоснованное исковое, но и полностью возложат на свои плечи все ведение процесса, представительство и прочее. А большой опыт в ведении судебных дел поможет отстоять свою позицию.
Как только все документы будут приняты судом, судья их проверит, назначит дату заседания, и начнется долгий судебный процесс: заседания, перерывы, дополнения, ходатайства и т. д. Арбитражным судом по итогам рассмотрения дела будет вынесено решение по делу. А от того, какое будет решение, будут зависеть и дальнейшие итерации налогоплательщика.
«Плохое» решение можно будет обжаловать в апелляционном суде, а если и оно не устроит налогоплательщика, то следующая инстанция — кассационный суд. Последний оплот в судебном урегулировании налоговых споров — Высший арбитражный суд.
В дальнейшем суд вынесет свое решение, которое в случае несогласия можно оспорить в апелляционном суде. Решение последнего можно обжаловать в кассационной инстанции. И если даже федеральный арбитражный суд вынес постановление, которое не соответствует интересам учреждения, то остается только одно — обратиться в Высший арбитражный суд.
Можно ли избежать доначислений
Избежать доначислений при налоговых спорах можно, если грамотно подойти к решению вопроса. Вот несколько шагов, которые могут помочь:
Подготовка документов. Убедитесь, что все документы в порядке и могут подтвердить вашу позицию. Ведение тщательной бухгалтерской отчетности и хранение всех подтверждающих документов крайне важно.
Консультация с юристом. Обратитесь к опытному налоговому юристу или консультанту. Они могут помочь понять, насколько обоснованы претензии налоговых органов и предложить стратегии защиты.
Переписка с налоговыми органами. Ведите официальную переписку с налоговыми органами, объясняя свою позицию и предоставляя дополнительные документы, если это требуется. Это может помочь урегулировать спор еще на стадии проверки.
Судебная практика по налоговым спорам
Судебная практика по налоговым спорам в настоящее время весьма противоречива. Учитывая тот факт, что судимся мы с государством в лице его представителя — налогового органа, а судит нас тоже государство в лице суда, то зачастую принимаются именно пробюджетные решения. Но и налогоплательщики выигрывают, главное — четко обосновать свою позицию, собрать максимально большой комплект подтверждающих документов и грамотно отстоять свою позицию в судебном заседании.
Так, к примеру, налогоплательщику удалось доказать в суде, что проверять и доказывать достоверность происхождения товаров при их покупке у третьих лиц компании не обязаны (постановление АС Западно-Сибирского округа от 18.01.2024 по делу № А75-3315/2023). Также победу удалось одержать над налоговиками и споре в рамках налоговой реконструкции.
Так, в постановлении АС Уральского округа от 21.03.2024 по делу № А71-8486/2022 налоговики отказали в вычете НДС по спорным контрагентам и доначислили налог, не учтя при этом часть уплаченного НДС. Арбитры отменили решение налогового органа со ссылкой на то, что нужно было сделать налоговую реконструкцию, а не бездумно начислить НДС. Похожие выводы содержит и постановление АС Московского округа от 16.01.2024 г. по делу № А40-223415/2022.
Заключение
Как видите, шанс отстоять свою позицию в суде в налоговом споре есть, и бороться нужно до победного. А профессионалы КСК Групп вам в этом помогут. Профессиональное сопровождение налоговых споров от юристов КСК ГРУПП — надежная защита вашего предприятия.
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