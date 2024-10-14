Судебная практика по налоговым спорам, как оспорить решение налогового органа

Причем решение по ВНП или КНП, с которым не согласна компания, может содержать в себе разные виды спорных ситуаций:

Оспариваются ошибки, совершенные налоговым органом.

Допустим, налоговый орган переквалифицировал часть расходов общества из косвенных в прямые. Общество не спорит с данным фактом, однако при произведении расчета налоговый орган совершил ошибки, которые налогоплательщик и оспаривает (постановление Девятого Арбитражного Апелляционного суда от 09.02.2024 г. № 09АП-42202/2023).

Оспаривается подход налогового органа, основанный на неверном толковании законодательства.

Другая ситуация — налоговый орган посчитал, что общество в нарушение п. 1 ст. 252, пп. 1 п. 2 ст. 265, пп. 8 п. 1 ст. 265, п. 1 ст. 272, п. 2. ст. 262 НК неправомерно включило в состав расходов затраты по списанию объектов незавершенного строительства и НИОКР.

Налогоплательщик оспаривал данное решение в связи с тем, что, по его мнению, такой подход является необоснованным и не соответствующим законодательству, так как в пп. 8 п. 1 ст. 265 НК предусмотрено включение в состав внереализационных расходов затрат на ликвидацию объектов незавершенного строительства, монтаж которого не завершен (расходы на демонтаж, разборку, вывоз разобранного имущества).

Отнесение в состав расходов, учитываемых при расчете налога на прибыль, стоимости объектов незавершенного строительства в указанном пункте НК не предусмотрено.

При этом состав внереализационных расходов согласно пп. 20 п.1 ст. 265 НК является открытым (постановление Арбитражного суда Московского округа от 07.06.2023 № Ф05-8444/2023 по делу № А40-104523/2022).

Налоговый спор обусловлен прямым требованием законодательства.

На этапе ликвидации Общество запросило в налоговом органе акт сверки. Согласно полученному акту сверки у общества числилась недоимка, нереальная к взысканию (прошел срок исковой давности).

Однако списать такую недоимку налоговая инспекция самостоятельно не смогла в связи с отсутствием судебного акта о признании или утрате возможности взыскания недоимки в связи с истечением срока их взыскания.

В связи с чем налогоплательщику пришлось обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании безнадежной к взысканию задолженности, а обязанности по ее уплате, прекращенной в связи с истечением срока взыскания в принудительном порядке (решение АС г. Москвы от 22.06.2022 г. № А40-70412/22-99-1325).

Оспаривается неправомерное привлечение к ответственности.

К примеру, в Общество поступило требование в рамках ст. 93.1 НК, на которое был подготовлен нормативно обоснованный отказ в предоставлении документов, так как запрашиваемый массив информации абсолютно никаким образом не связан с проверяемым налогоплательщиком. Налоговому органу это не понравилось, и компанию привлекли к ответственности по п.2 ст. 126 НК.

Компания была вынуждена обратиться в суд, поскольку затребованные у общества документы и сведения относятся исключительно к деятельности самого общества и его стороннего контрагента, цепочка контрагентов в требовании не указана, связь с проверяемым установить невозможно (постановление Арбитражного суда Московского округа от 10.07.2023 № Ф05-14211/2023 по делу № А40-195835/2022).