Организация внутреннего финансового аудита в бюджетной отчетности

Что такое внутренний финансовый аудит
Внутренний финансовый аудит — это комплексный контроль за экономическим состоянием организации, который проводят сотрудники компании. При внутреннем аудите, как и при обязательном проверяется достоверность информации, которая представлена в бухгалтерской и финансовой отчетности, происходит поиск узких мест и точек роста для компании.
Для бюджетных организаций внутренний аудит обязателен, для коммерческих — нет.
В любом случае, результатом внутреннего финансового аудита является заключение, в котором отражены факты либо грубого нарушения в ведении бухучета, либо о правильности и достоверности отчетности.
Кто проводит внутренний финансовый аудит
Ответственность за организацию внутреннего финансового аудита возложена на председателя специальной комиссии, которая осуществляет внутренний аудит. В состав комиссии по проведению внутреннего аудита обычно входит главный бухгалтер, представитель планово-финансового отдела и другие сотрудники, которые работают в подразделениях, ответственных за финансы и денежный оборот компании.
Требований к профессиональному образованию у комиссии по внутреннему финансовому аудиту нет, однако необходимо принять меры по обеспечению принципов внутреннего аудита:
Принцип законности — гарантирует полное соблюдение законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов и стандартов для проведения финансового аудита.
Принцип объективности — внутренний аудит необходимо проводить беспристрастно, честно, без конфликта интересов любого рода.
Принцип профессионального скептицизма — необходимо критически оценить достоверность, достаточность и надежность собранных аудиторских доказательств.
Принцип эффективности — внутренний аудит должен быть основан на повышении качества финансового менеджмента.
Принцип функциональной зависимости — необходимо устранить условия, мешающие объективно выполнять свои обязанности.
Принцип компетентности — применять все имеющиеся специальные знания, навыки и компетенции, позволяющие проводить аудит качественно.
Принцип системности — все выявленные риски и нарушения периодически анализируются по внутренним процессам.
Принцип ответственности — руководитель группы несет ответственность за планирование и проведение мероприятий внутреннего аудита.
Принцип стандартизации — весь внутренний аудит должен проводиться в соответствии со стандартами и установленными правилами аудита (ст.160.2-1 БК).
Цели внутреннего финансового аудита
Цели внутреннего финансового аудита практически ничем не отличаются от целей обязательного аудита, проводимого сторонней компанией. Они таковы:
Оценить надежность внутреннего финансового контроля и предложить рекомендации по повышению его эффективности.
Подтвердить достоверность бюджетной отчетности, а также соблюдения правил и норм ведения бюджетного учета.
Подготовить предложения по повышению эффективности использования бюджетных средств.
Как правило, компании стараются провести внутренний финансовый аудит собственными силами, собрав в комиссию штатных сотрудников разных профилей. Для комиссии формируется регламент и прописываются положения ответственных лиц.
Однако последнее время все чаще организации для проведения внутреннего аудита приглашают сторонних специалистов, что тоже имеет ряд преимуществ:
Экономия средств. Внутренней комиссии надо платить надбавку или премию, постоянно повышать их квалификацию, нести дополнительные затраты за простой их рабочих мест на время проверки. Такие траты не всегда будут оправданы, а сторонняя компания таких усилий не требует.
Нет предвзятости. Сторонние эксперты не будут заинтересованы в том, чтобы скрыть выявленную ошибку или закрыть глаза на отсутствие документов. Как правило, отчеты сторонних компаний более достоверны.
Опыт. Внешняя компания проводит аудит гораздо чаще, имеет больше опыта, четкий регламент проведения процедуры, сотрудники обладают должной квалификацией, что положительно скажется на внутреннем финансовом аудите вашей компании.
Не нарушается рабочий процесс. Проведение внутреннего аудита сторонней организацией не мешает рабочему процессу, все штатные сотрудники выполняют свою работу, а аудиторы проводят работу максимально удаленно.
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Нормативно-правовая база
На любом предприятии внутренний финансовый аудит организовывается с учетом норм и правил, которые прописаны в следующих документах:
Бюджетный кодекс (ст.160.2-1, ст.165).
Приказ Минфина от 21.11.2019 №196н «Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Определения, принципы и задачи внутреннего финансового аудита».
Приказ Минфина от 18.12.2019 №237н «Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Основания и порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита».
Приказ Минфина от 22.05.2020 №91н «Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Реализация результатов внутреннего финансового аудита».
Приказ Минфина от 05.08.2020 №160н «Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Планирование и проведение внутреннего финансового аудита».
Как организовать внутренний финансовый аудит в бюджетных учреждениях
Внутренний финансовый аудит проводится по инициативе руководителя организации, чтобы уточнить, насколько эффективно организовано финансовое планирование, как расходуются бюджетные средства и чтобы повысить качество финансового менеджмента в организации.
Для того чтобы организовать внутренний финансовый аудит, необходимо создать комиссию, которая будет его проводить. В ходе проведения аудита должностные лица будут изучать законность хозяйственных операций и достоверность финансовой отчетности.
Чтобы получить необходимые для проведения аудита данные, комиссия может:
запрашивать информацию о хозяйственных операциях, проводимых в организации;
посещать принадлежащие компании помещения, объекты, склады и иные территории;
привлекать независимых экспертов для проведения проверки.
До начала проверки необходимо сформировать план проведения внутреннего финансового аудита. В нем необходимо указать:
тему аудита;
перечень вопросов, необходимых к изучению;
срок проведения аудита;
ответственные лица.
Важно: план внутреннего финансового аудита необходимо утвердить до начала календарного года.
Когда составляется план внутреннего финансового аудита, требуется учесть важность операций, которые подлежат проверке, их объем, а также риски, которые могут возникнуть в ходе проведения проверки. После чего комиссия приступает к работе, изучает финансовую отчетность и законность проведения хозяйственных операций.
Комиссия, создаваемая для проведения внутреннего аудита, как правило, формируется из глав структурных подразделений организации, имеющих отношение к бюджетным средствам и бюджетным процедурам.
Важно, чтобы комиссия не имела конфликта интересов, родственных связей с бухгалтерией или субъектами контроля. Чаще всего для проведения организации компании стараются привлечь сторонних экспертов.
Заключение
Внутренний финансовый аудит в бюджетной отчетности обеспечивает достижение прозрачности, законности и эффективности использования бюджетных средств, помогает выявить и предотвратить финансовые нарушения.
Основные цели внутреннего финансового аудита включают оценку соответствия финансовых операций установленным нормативам, проверку достоверности финансовой отчетности, выявление и минимизацию рисков.
Внутренний аудит должен основываться на национальных стандартах и регламентах бухгалтерского учета и отчетности, а также учитывать международные стандарты внутреннего аудита.
Методы и инструменты внутреннего финансового аудита включают аналитические методы, тесты на соответствие, инвентаризацию, интервьюирование, а также использование специализированного программного обеспечения для анализа данных и автоматизации процессов аудита.
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