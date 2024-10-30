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Внутренний аудит

Организация внутреннего финансового аудита в бюджетной отчетности

Министерство финансов установило требования к проведению внутреннего финансового аудита. В процессе такого аудита можно выявить ошибки или наоборот, скрытый резерв. Как организовать внутренний финансовый аудит: порядок, стандарты и нормы в соответствии с БК статья 160.2-1, цели осуществления внутреннего финансового аудита.

Что такое внутренний финансовый аудит

Внутренний финансовый аудит — это комплексный контроль за экономическим состоянием организации, который проводят сотрудники компании. При внутреннем аудите, как и при обязательном проверяется достоверность информации, которая представлена в бухгалтерской и финансовой отчетности, происходит поиск узких мест и точек роста для компании. 

Для бюджетных организаций внутренний аудит обязателен, для коммерческих — нет. 

В любом случае, результатом внутреннего финансового аудита является заключение, в котором отражены факты либо грубого нарушения в ведении бухучета, либо о правильности и достоверности отчетности.

Кто проводит внутренний финансовый аудит

Ответственность за организацию внутреннего финансового аудита возложена на председателя специальной комиссии, которая осуществляет внутренний аудит. В состав комиссии по проведению внутреннего аудита обычно входит главный бухгалтер, представитель планово-финансового отдела и другие сотрудники, которые работают в подразделениях, ответственных за финансы и денежный оборот компании.

Требований к профессиональному образованию у комиссии по внутреннему финансовому аудиту нет, однако необходимо принять меры по обеспечению принципов внутреннего аудита:

  • Принцип законности — гарантирует полное соблюдение законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов и стандартов для проведения финансового аудита.

  • Принцип объективности — внутренний аудит необходимо проводить беспристрастно, честно, без конфликта интересов любого рода.

  • Принцип профессионального скептицизма — необходимо критически оценить достоверность, достаточность и надежность собранных аудиторских доказательств.

  • Принцип эффективности — внутренний аудит должен быть основан на повышении качества финансового менеджмента.

  • Принцип функциональной зависимости — необходимо устранить условия, мешающие объективно выполнять свои обязанности.

  • Принцип компетентности — применять все имеющиеся специальные знания, навыки и компетенции, позволяющие проводить аудит качественно.

  • Принцип системности — все выявленные риски и нарушения периодически анализируются по внутренним процессам.

  • Принцип ответственности — руководитель группы несет ответственность за планирование и проведение мероприятий внутреннего аудита.

  • Принцип стандартизации — весь внутренний аудит должен проводиться в соответствии со стандартами и установленными правилами аудита (ст.160.2-1 БК).

Цели внутреннего финансового аудита

Цели внутреннего финансового аудита практически ничем не отличаются от целей обязательного аудита, проводимого сторонней компанией. Они таковы:

  • Оценить надежность внутреннего финансового контроля и предложить рекомендации по повышению его эффективности.

  • Подтвердить достоверность бюджетной отчетности, а также соблюдения правил и норм ведения бюджетного учета.

  • Подготовить предложения по повышению эффективности использования бюджетных средств.

Как правило, компании стараются провести внутренний финансовый аудит собственными силами, собрав в комиссию штатных сотрудников разных профилей. Для комиссии формируется регламент и прописываются положения ответственных лиц.

Однако последнее время все чаще организации для проведения внутреннего аудита приглашают сторонних специалистов, что тоже имеет ряд преимуществ:

  • Экономия средств. Внутренней комиссии надо платить надбавку или премию, постоянно повышать их квалификацию, нести дополнительные затраты за простой их рабочих мест на время проверки. Такие траты не всегда будут оправданы, а сторонняя компания таких усилий не требует.

  • Нет предвзятости. Сторонние эксперты не будут заинтересованы в том, чтобы скрыть выявленную ошибку или закрыть глаза на отсутствие документов. Как правило, отчеты сторонних компаний более достоверны.

  • Опыт. Внешняя компания проводит аудит гораздо чаще, имеет больше опыта, четкий регламент проведения процедуры, сотрудники обладают должной квалификацией, что положительно скажется на внутреннем финансовом аудите вашей компании.

  • Не нарушается рабочий процесс. Проведение внутреннего аудита сторонней организацией не мешает рабочему процессу, все штатные сотрудники выполняют свою работу, а аудиторы проводят работу максимально удаленно.

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Нормативно-правовая база

На любом предприятии внутренний финансовый аудит организовывается с учетом норм и правил, которые прописаны в следующих документах:

  • Бюджетный кодекс (ст.160.2-1, ст.165).

  • Приказ Минфина от 21.11.2019 №196н «Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Определения, принципы и задачи внутреннего финансового аудита».

  • Приказ Минфина от 18.12.2019 №237н «Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Основания  и порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита».

  • Приказ Минфина от 22.05.2020 №91н «Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Реализация результатов внутреннего финансового аудита».

  • Приказ Минфина от 05.08.2020 №160н «Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Планирование и проведение внутреннего финансового аудита».

Как организовать внутренний финансовый аудит в бюджетных учреждениях

Внутренний финансовый аудит проводится по инициативе руководителя организации, чтобы уточнить, насколько эффективно организовано финансовое планирование, как расходуются бюджетные средства и чтобы повысить качество финансового менеджмента в организации.

Для того чтобы организовать внутренний финансовый аудит, необходимо создать комиссию, которая будет его проводить. В ходе проведения аудита должностные лица будут изучать законность хозяйственных операций и достоверность финансовой отчетности.

Чтобы получить необходимые для проведения аудита данные, комиссия может:

  • запрашивать информацию о хозяйственных операциях, проводимых в организации;

  • посещать принадлежащие компании помещения, объекты, склады и иные территории;

  • привлекать независимых экспертов для проведения проверки.

До начала проверки необходимо сформировать план проведения внутреннего финансового аудита. В нем необходимо указать:

  • тему аудита;

  • перечень вопросов, необходимых к изучению;

  • срок проведения аудита;

  • ответственные лица.

Важно: план внутреннего финансового аудита необходимо утвердить до начала календарного года.

Когда составляется план внутреннего финансового аудита, требуется учесть важность операций, которые подлежат проверке, их объем, а также риски, которые могут возникнуть в ходе проведения проверки. После чего комиссия приступает к работе, изучает финансовую отчетность и законность проведения хозяйственных операций.

Комиссия, создаваемая для проведения внутреннего аудита, как правило, формируется из глав структурных подразделений организации, имеющих отношение к бюджетным средствам и бюджетным процедурам.

Важно, чтобы комиссия не имела конфликта интересов, родственных связей с бухгалтерией или субъектами контроля. Чаще всего для проведения организации компании стараются привлечь сторонних экспертов

Заключение

Внутренний финансовый аудит в бюджетной отчетности обеспечивает достижение прозрачности, законности и эффективности использования бюджетных средств, помогает выявить и предотвратить финансовые нарушения.

Основные цели внутреннего финансового аудита включают оценку соответствия финансовых операций установленным нормативам, проверку достоверности финансовой отчетности, выявление и минимизацию рисков.

Внутренний аудит должен основываться на национальных стандартах и регламентах бухгалтерского учета и отчетности, а также учитывать международные стандарты внутреннего аудита.

Методы и инструменты внутреннего финансового аудита включают аналитические методы, тесты на соответствие, инвентаризацию, интервьюирование, а также использование специализированного программного обеспечения для анализа данных и автоматизации процессов аудита.

КСК ГРУПП предоставляет комплексные услуги в сфере финансового консультирования и проведения внутреннего финансового аудита. Мы помогаем не только экономить время и деньги, но и обеспечивать прозрачность и законность ваших финансовых операций.

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