Организация внутреннего финансового аудита в бюджетной отчетности

Внутренний финансовый аудит — это комплексный контроль за экономическим состоянием организации, который проводят сотрудники компании. При внутреннем аудите, как и при обязательном проверяется достоверность информации, которая представлена в бухгалтерской и финансовой отчетности, происходит поиск узких мест и точек роста для компании.

Для бюджетных организаций внутренний аудит обязателен, для коммерческих — нет.