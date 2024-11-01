Стандарты аудита финансовой отчетности, международные стандарты аудита

Что такое МСА
Международный стандарт аудита (МСА) — это справочник, в котором указаны все общепринятые нормы проведения аудита финансовой отчетности.
МСА издают международные бухгалтерские организации, например, Международная федерация бухгалтеров (МФБ), созданная в 1977 г., Комитет по международной аудиторской практике (КМАП), Международный центр реформы системы бухгалтерского учета (МЦРСБУ).
Цели таких стандартов:
расширение круга лиц, которые будут пользоваться финансовой отчетностью организации, подготовленной по международным стандартам;
доступность сопоставления показателей в отчетности компаний разных стран;
оценка компетентности и профессионализма аудиторских организаций.
В России используются не все стандарты, но с 2017 года российские аудиторы стали активно внедрять международные стандарты аудита МСА в свою практику. К тому же международные стандарты — не жесткие регламенты, в приоритете содержание, а не форма. Главные принципы МСА — достоверность, нейтральность и полнота информации в финансовой отчетности.
Особенности международного стандарта аудита МСА
В 2000 году в России появилось первое официальное русское издание Международных стандартов аудита и Кодекса этики Международной федерации бухгалтеров. Именно этот документ стал важным при внедрении международных норм в российский аудит.
В МСА есть:
основные принципы МСА;
все необходимые для проведения аудита процедуры;
рекомендации по применению принципов и процедур.
Проведение аудита финансовой отчетности, хоть по международным стандартам, хоть по российским, представляет собой процесс, в ходе которого аудитору необходимо выразить мнение о достоверности финансовой отчетности и соответствии требованиям ведения бухгалтерского учета. Отчетность формируется в соответствии с:
международными требованиями и стандартами формирования финансовой отчетности;
российскими стандартами финансовой отчетности;
иными нормативно-правовыми актами, регулирующими отчетность.
Когда аудитор проверяет компанию, важно, чтобы принципы его работы совпадали с теми, которые заложены в кодексе этики аудитора:
Независимость — аудитор не должен иметь никакой заинтересованности в делах клиента и быть беспристрастным.
Честность — в работе аудитор должен быть открыт, правдив и честен.
Объективность — исключительно справедливые суждения, которые основываются на фактах.
Профессиональная компетентность — аудитор должен являться профессионалом своего дела, иметь соответствующую квалификацию и опыт.
Конфиденциальность — аудиторы не могут распространять информацию, которая была получена в ходе проведения проверки.
Кодекс этики аудитора содержит гораздо больше пунктов, но все они основываются основных целях независимого аудитора — прозрачности, честности, объективности, чтобы проверка была максимально эффективной.
Классификация МСА
Международные стандарты аудита МСА состоят из документов, которые регламентируют следующие вопросы:
Вводная часть — базовый документ, в котором описываются подходы к проведению аудита, терминология и т.п.
Общие принципы проведения контроля качества и обязанности аудитора.
Оценка рисков и противодействие им.
Доказательство и подтверждение аудиторских сведений.
Привлечение экспертов к проверке.
Формирование итогов аудита.
Особые условия проведения проверки.
В сравнении с российскими стандартами аудита есть те, которые активно применяются в российской практике и почти не отличаются от международных, а есть такие, которые не применяются в России или значительно отличаются от международных аналогов.
Зачем проводить аудит по МСА
В российской практике компании, которые подлежат обязательному аудиту (финансовые организации, ПАО, страховые компании и другие) обязаны проводить аудит раз в год, чтобы соблюсти принцип достоверности финансовой отчетности.
Если компания работает с зарубежными контрагентами и ведет учет, а также публикует отчетность по МСФО, то аудит должен проводиться в соответствии с международными стандартами.
Проведение аудита финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами практически ничем не отличается от аудита по российским стандартам. Сначала происходит процесс планирования и формирования условий аудиторских заданий, заключается договор, после проводится аудиторское исследование, результатом которого становится аудиторское заключение о достоверности или недостоверности бухгалтерской отчетности.
Аудит в соответствии с международными стандартами могут проводить только аудиторские компании, которые числятся в реестре СРО и имеют сертифицированных специалистов для выполнения данной работы.
КСК ГРУПП проводит аудит по российским и международным стандартам аудита. Эксперты КСК ГРУПП при проведении аудита отчетности по МСФО стремятся к полному соблюдению МСА. Данный аудит выполняется в качестве самостоятельной услуги.
Федеральные стандарты аудиторской деятельности
Федеральные стандарты аудиторской деятельности были разработаны по аналогии с международными стандартами в соответствии с законом № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
Федеральные стандарты регламентируют работу аудиторских команд, а также выступают в роли регулятора при возникновении споров, способствуют соблюдению правил и требований к проведению аудиторской проверке.
Основные функции федеральных стандартов аудиторской деятельности:
обеспечение полного взаимопонимания между заказчиком и исполнителем;
определение рациональных требований к проверкам и критериям оценки качества проверки;
соотношение международных и федеральных стандартов аудиторских проверок;
организация качественных аудиторских проверок.
Федеральные стандарты постоянно актуализируются, так как законодательство меняется, а значит, меняются и требования к проверкам, поэтому федеральный стандарт аудиторской деятельности — это не фундаментальный труд, а рабочий инструмент, который постоянно обновляется и совершенствуется. Чем детальнее стандарт в соответствии с требованиями современного законодательства, тем качественнее проверка.
Обязательное применение ФСАД и МСА
Международные стандарты аудита были введены в Российскую практику в 2017 году. Существенных отличий в базовых частях между ФСАД и МСА почти нет, потому что российские стандарты разрабатывались на основе международных. Однако последнее время МСА развиваются активнее российских аналогов.
МСА имеет очень четкую структуру. Все международные стандарты связаны друг с другом перекрестными ссылками и включены в Международный стандарт контроля качества. К тому же сегодня есть несколько МСА, которые не имеют аналогов в российском правовом поле, например, аудиторские процедуры по оцененным рискам. МСА в целом — риск-ориентированные.
Проведение аудита финансовой отчетности сегодня должно соответствовать требованиям МСА и ФСАД, так как первый приказ о введении в действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации был выпущен Минфином еще 24.10.2016 г.
Поэтому сегодня аудиторы должны применять, как российские стандарты, так и международные, особенно, если компания сдает отчетность по МСФО.
Чем отличаются МСА и ФСАД
Главное отличие МСА от ФСАД — принятый риск-ориентированный подход. ФСАД тоже содержит элементы анализа и оценки рисков, однако глубокой работы с рисками в российской практике нет, не указывается, как дальше работать с выявленными рисками, как они повлияют на объем аудита и что делать с ними при подготовке аудиторского заключения.
Международные стандарты наоборот, нацелены в большей степени на выявление риска, его оценки, как в целом, так и по отдельным статьям или процессам. ФСАД более формализованный в отношении риска.
Кроме этого в МСА большое внимание уделяется вопросам оценки системы внутреннего контроля аудируемой организации, есть свой стандарт, который регламентирует как нужно сообщать выявленную информацию представителям собственника и другим ответственным лицам, на какие аспекты обратить более серьезное внимание.
ФСАД предполагает более широкое взаимодействие с лицами в процессе планирования и проведения аудита. По МСА результаты проверки может узнавать более широкий круг лиц в организации (совет директоров, службы внутреннего контроля, служба управления рисками и т.д.). В российских стандартах упомянуты только руководство и представители собственника аудиторской организации в качестве лиц, с которыми аудитор может общаться и сообщать результаты. В связи с чем процесс вовлеченности представителей аудируемой организации в проверку по ФСАД более узкий.
МСА требует большего объема аудиторских процедур и более детального документирования, что в итоге отражается в более глубоком анализе финансовой отчетности.
Заключение
Международные стандарты аудита (МСА) — это общепринятые профессиональные правила и нормы, регулирующие аудиторскую деятельность на глобальном уровне. Они разрабатываются Международной федерацией бухгалтеров (IFAC) и представляют собой свод требований и рекомендаций по проведению аудита финансовой отчетности, обеспечивающих единообразие и высокое качество аудиторских услуг во всем мире.
МСА охватывают различные аспекты аудиторской деятельности, включая планирование, сбор доказательств, оценку рисков, формирование аудиторского заключения, и призваны повысить доверие пользователей к финансовой информации.
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