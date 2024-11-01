Стандарты аудита финансовой отчетности, международные стандарты аудита

В 2000 году в России появилось первое официальное русское издание Международных стандартов аудита и Кодекса этики Международной федерации бухгалтеров. Именно этот документ стал важным при внедрении международных норм в российский аудит.

В МСА есть:

основные принципы МСА;

все необходимые для проведения аудита процедуры;

рекомендации по применению принципов и процедур.

Проведение аудита финансовой отчетности, хоть по международным стандартам, хоть по российским, представляет собой процесс, в ходе которого аудитору необходимо выразить мнение о достоверности финансовой отчетности и соответствии требованиям ведения бухгалтерского учета. Отчетность формируется в соответствии с:

международными требованиями и стандартами формирования финансовой отчетности;

российскими стандартами финансовой отчетности;

иными нормативно-правовыми актами, регулирующими отчетность.

Когда аудитор проверяет компанию, важно, чтобы принципы его работы совпадали с теми, которые заложены в кодексе этики аудитора:

Независимость — аудитор не должен иметь никакой заинтересованности в делах клиента и быть беспристрастным.

Честность — в работе аудитор должен быть открыт, правдив и честен.

Объективность — исключительно справедливые суждения, которые основываются на фактах.

Профессиональная компетентность — аудитор должен являться профессионалом своего дела, иметь соответствующую квалификацию и опыт.

Конфиденциальность — аудиторы не могут распространять информацию, которая была получена в ходе проведения проверки.