Порядок ликвидации иностранной компании в РФ, все что нужно знать

Причины ликвидации компании
Решение о закрытии филиала принимается в силу различных обстоятельств, причем прекращение работы представительства может быть как добровольным, так и принудительным. Если говорить о добровольной ликвидации, то среди самых распространенных оснований:
Прекращение работы самой компании, зарегистрированной за рубежом. Соответственно, происходит закрытие филиала (или филиалов) в другой стране.
Изменение рыночных условий. В результате изменений на рынке работа представительства становится невыгодной, и зарубежная организация считает целесообразным прекратить его деятельность.
Реорганизация бизнеса. Иностранная организация может принять решение о реструктуризации бизнеса по различным причинам (низкая доходность, неэффективность и т.д.), и в рамках этого процесса потребуется закрытие филиала.
Но иногда приходится сталкиваться с ситуациями, когда ликвидация бизнеса — это вынужденная мера. Деятельность иностранного юридического лица может быть прекращена в принудительном порядке. Причинами принудительной ликвидации чаще всего становится нарушение налогового законодательства:
Компания не предоставляла отчетность об уплате налогов и сборов за 12 месяцев до момента вынесения налоговым органом предписания.
Не происходит движения денежных средств по расчетным счетам компании.
Письма ФНС, направляемый в адрес компании на протяжении 12 месяцев, возвращаются назад.
Еще одна причина, по которой может произойти закрытие филиала — это прекращение действия соглашения между РФ и правительством другого государства. Компания ликвидируется в случае, если в РФ она открывалась именно на основе этого документа.
Обратите внимание: закрытие представительства иностранного юридического лица получило название «прекращение аккредитации». Ведением Реестра аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц занимается МИФНС № 47 по Москве. Именно она должна внести запись в Реестр о прекращении действия аккредитации. Одновременно происходит снятие с учета представительства.
Необходимый пакет документов для закрытия филиала иностранной компании
Если решение о закрытии принимается представителями властных структур, то ликвидацией будут заниматься они. Процедура запускается при наличии официального решения о закрытии. Наши же рекомендации помогут при добровольном прекращении аккредитации. Итак, начинать процедуру нужно с подготовки пакета документов, в который входят:
Заявление о прекращении действия аккредитации филиала (заполняется по форме 15ПФП).
Решение зарубежной организации о закрытии филиала.
Налоговые декларации и отчеты по взносам.
Расчеты по выплатам в ФНС в период ликвидации филиала.
Справка о закрытии счетов, которые были открыты на имя закрываемого представительства.
Свидетельство о начале регистрационного учета ликвидируемого филиала.
Если прекращение действия аккредитации происходит по той причине, что организация полностью закрывается (не только на территории РФ, но и главный офис за рубежом), также нужно предоставить соответствующую Выписку из реестра государства, где она зарегистрирована. Требовать дополнительные документы (помимо уже перечисленных) налоговики не имеют права: суды считают такую практику необоснованной.
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Порядок ликвидации представительства пошагово
Этап первый. Подготовка к закрытию филиала. Подготовительные процедуры включают в себя оплату всех задолженностей, прекращение трудовых отношений с персоналом и расчеты с кредиторами, а также закрытие счетов.
Этап второй. Принятие решения о закрытии филиала иностранного юридического лица. Такое решение принимается самой зарубежной организацией (тем ее органом, который на это уполномочен). Если решение подготовлено на иностранном языке, его нужно перевести на русский. Важный момент: перевод обязательно заверяется у нотариуса.
Этап третий. Подготовка и подача пакета документов. Обязательное условие — подать документы нужно не позднее 15 дней с того момента, как было принято решение о прекращении действия аккредитации. Оплачивать госпошлину при закрытии филиала не нужно.
Этап четвертый. Получение информационного листа о прекращении аккредитации. На то, чтобы принять решение, у уполномоченного органа есть 10 рабочих дней. Сам лист выдается в течение пяти рабочих дней. Также после прекращения аккредитации заявитель получит уведомление о снятии с налогового учета и о снятии с учета в фондах.
Отказ в прекращения действия аккредитации
Иногда представительствам зарубежных компаний приходится сталкиваться с отказами в ликвидации филиалов. Отказ в прекращении действия аккредитации происходит в следующих случаях:
Подача пакета документации с нарушением сроков (например, нарушен 15-ти дневный срок).
Обнаружение недоимок и задолженностей на первое число месяца на сумму более 3 000 рублей.
Предоставление документов, содержащих недостоверные сведения.
Также отказывают в прекращении аккредитации в ситуации, когда представительство не устранило нарушения в срок, указанный при приостановлении процедуры.
Что это означает? Процедура ликвидации может приостанавливаться, если заявитель предоставил неполный пакет документов или они не соответствуют требованиям. На устранение нарушений дается не более 15 рабочий дней.
Сроки ликвидации
Мы уже говорили, что по действующим правилам на принятие решения дается не более 10 рабочих дней. Но, к сожалению, на практике так происходит не всегда, и сроки часто затягиваются. Основная причина — налоговики назначают налоговую проверку.
Налоговый орган вправе запрашивать документы, касающиеся уплаты налогов. Как правило, проводится камеральная налоговая проверка, но иногда назначается и выездная. При назначении налоговой проверки рассчитывать на быстрое завершение процедуры уже не приходится. На закрытие филиала уйдет не менее трех месяцев.
Также срок ликвидации увеличивается при приостановлении процедуры. Но по этой причине процесс приостанавливается не более чем на 15 рабочих дней, а по закону допускается приостанавливать ликвидацию только один раз.
Главное о ликвидации филиала зарубежной организации
Ликвидация филиала в зависимости от обстоятельств бывает добровольной или принудительной.
Чтобы завершить деятельность представительства в РФ, необходимо прекратить его аккредитацию в уполномоченном органе.
Решение о ликвидации филиала принимается за 10 рабочих дней, затем происходит снятие с налогового учета.
Приостановление процедуры или назначение налоговой проверки затягивает срок ликвидации.
ФНС вправе назначить проведение камеральной или выездной налоговой проверки.
Чтобы не сомневаться в результате, доверять ликвидацию представительства следует только профессионалам. «КСК ГРУПП» — это 150 высококвалифицированных консультантов, которые успешно решают задачи любого уровня сложности. Оставьте заявку на сайте компании, и команда «КСК ГРУПП» предложит лучшее решение вашего вопроса.
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