Порядок ликвидации иностранной компании в РФ, все что нужно знать

Решение о закрытии филиала принимается в силу различных обстоятельств, причем прекращение работы представительства может быть как добровольным, так и принудительным. Если говорить о добровольной ликвидации, то среди самых распространенных оснований:

Прекращение работы самой компании, зарегистрированной за рубежом. Соответственно, происходит закрытие филиала (или филиалов) в другой стране.

Изменение рыночных условий. В результате изменений на рынке работа представительства становится невыгодной, и зарубежная организация считает целесообразным прекратить его деятельность.

Реорганизация бизнеса. Иностранная организация может принять решение о реструктуризации бизнеса по различным причинам (низкая доходность, неэффективность и т.д.), и в рамках этого процесса потребуется закрытие филиала.

Но иногда приходится сталкиваться с ситуациями, когда ликвидация бизнеса — это вынужденная мера. Деятельность иностранного юридического лица может быть прекращена в принудительном порядке. Причинами принудительной ликвидации чаще всего становится нарушение налогового законодательства:

Компания не предоставляла отчетность об уплате налогов и сборов за 12 месяцев до момента вынесения налоговым органом предписания.

Не происходит движения денежных средств по расчетным счетам компании.

Письма ФНС, направляемый в адрес компании на протяжении 12 месяцев, возвращаются назад.

Еще одна причина, по которой может произойти закрытие филиала — это прекращение действия соглашения между РФ и правительством другого государства. Компания ликвидируется в случае, если в РФ она открывалась именно на основе этого документа.

Обратите внимание: закрытие представительства иностранного юридического лица получило название «прекращение аккредитации». Ведением Реестра аккредитованных филиалов и представительств иностранных юридических лиц занимается МИФНС № 47 по Москве. Именно она должна внести запись в Реестр о прекращении действия аккредитации. Одновременно происходит снятие с учета представительства.