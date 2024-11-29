Кому нужен обязательный аудит по итогам 2024 года: список организаций, этапы проведения, ответственность

Аудит за 2024 год проводится организациями на основании тех же критериев, что были и в 2023 году. В этой части не произошло никаких нововведений.

Обязательный аудит — это проверка финансовых показателей и бухгалтерской отчетности компаний. В ч.1 ст. 5 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» перечислены организации, для которых проведение такой проверки обязательно.

Какие организации должны проводить обязательный аудит? Те, которые подходят хотя бы под один из критериев:

Налоговые доходы. Выручка от реализации составила более 800 млн рублей. Примечание: проверка бухотчетности проводится исходя из налогооблагаемой базы, а не из выручки в полном объеме. Общая стоимость активов. По итогам 2023 года балансовая сумма активов — более 400 млн рублей. Примечание: под общей (суммарной) стоимостью всех активов следует понимать совокупность основных средств, запасов, задолженностей по дебиторке и т.д. Причастность к работе с ценными бумагами. Ценные бумаги юрлица допущены к организованным торгам или компания ведет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг. Статус юрлица. Организация ведет деятельность в форме акционерного общества, чьи акции принадлежат субъектам РФ и (или) муниципалитетам. Поступления в фонд. У организации есть фонд, через который в течение года, предшествовавшего отчетному году, прошли поступления (денежные или имущество) на сумму более 3 млн рублей.

Аудиторская проверка — это мероприятие, которое организации должны проводить каждый год (ч. 2 ст. 5 307-ФЗ).

Проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности выполняют аудиторские организации на основании договора, заключенного с компанией.