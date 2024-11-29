Кому нужен обязательный аудит по итогам 2024 года: список организаций, этапы проведения, ответственность

Каким организациям необходим аудит
Аудит за 2024 год проводится организациями на основании тех же критериев, что были и в 2023 году. В этой части не произошло никаких нововведений.
Обязательный аудит — это проверка финансовых показателей и бухгалтерской отчетности компаний. В ч.1 ст. 5 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» перечислены организации, для которых проведение такой проверки обязательно.
Какие организации должны проводить обязательный аудит? Те, которые подходят хотя бы под один из критериев:
Налоговые доходы. Выручка от реализации составила более 800 млн рублей. Примечание: проверка бухотчетности проводится исходя из налогооблагаемой базы, а не из выручки в полном объеме.
Общая стоимость активов. По итогам 2023 года балансовая сумма активов — более 400 млн рублей. Примечание: под общей (суммарной) стоимостью всех активов следует понимать совокупность основных средств, запасов, задолженностей по дебиторке и т.д.
Причастность к работе с ценными бумагами. Ценные бумаги юрлица допущены к организованным торгам или компания ведет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.
Статус юрлица. Организация ведет деятельность в форме акционерного общества, чьи акции принадлежат субъектам РФ и (или) муниципалитетам.
Поступления в фонд. У организации есть фонд, через который в течение года, предшествовавшего отчетному году, прошли поступления (денежные или имущество) на сумму более 3 млн рублей.
Аудиторская проверка — это мероприятие, которое организации должны проводить каждый год (ч. 2 ст. 5 307-ФЗ).
Проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности выполняют аудиторские организации на основании договора, заключенного с компанией.
Как проводить аудит
Как оптимально осуществить аудит по итогам 2024 года:
С чего начать? Провести предварительный этап проверки за 6 месяцев уходящего года — с июля по декабрь. Это поможет увидеть имеющиеся недочеты и приступить к их исправлению на основании полученных рекомендаций.
Что дальше? Когда начнется 2025 год, можно спокойно завершить аудит (с января по апрель) и дождаться от аудитора положительного заключения.
Официально установленный срок аудиторского заключения за 2024 год — 31 декабря 2025 года. Несмотря на это, лучше всего начать совершать первые действия с июля по декабрь 2024 года. Почему?
Во-первых, ошибки «всплывают» на раннем этапе. Можно без спешки приступить к исправлению недочетов в бухгалтерском учете, пока отчетный период не закончился.
Во-вторых, это помогает оптимизировать налогообложение. Аудитор проанализирует финансовую отчетность и даст рекомендации, как оптимизировать налоговые выплаты.
В-третьих, происходит распределение нагрузки. Оставлять аудит на конец года — то еще «развлечение». Бухгалтерия и так сильно загружена отчетами в это время. Поэтому самый оптимальный вариант — начать аудит пораньше, чтобы не оказывать на бухгалтеров излишнее давление.
В-четвертых, отчеты получаются более качественными. У аудитора есть время, чтобы внимательно проверить финансовую отчетность. А компания успевает выполнить все рекомендации. Качественные финансовые отчеты — это доверие не только со стороны партнеров и кредиторов, но и отсутствие вопросов со стороны налоговой.
Основные этапы аудита
К аудиту следует готовиться заранее, чтобы не нести лишние затраты в процессе проверки и успевать в отведенные сроки.
На предварительном этапе очень важно взаимодействовать с аудитором. Он должен ознакомиться с организационно-распорядительной и бухгалтерской документацией, расчетами и аналитическими отчетами. Еще до начала проверки ему нужно их предоставить. Например, дать доступ аудитору к сервису, в котором компания ведет бухгалтерский учет.
Необходимо подготовить сотрудников к тому, какие вопросы может задавать аудитор. Сотрудники должны ориентироваться в деятельности компании и давать компетентную информацию по отчетам.
Ниже разберем, из каких этапов состоит обязательный аудит.
Подготовка
Опытные бухгалтеры не дожидаются, когда придет срок осуществления аудита. Они заранее просматривают, правильно ли составлена учетная политика, соответствует ли она текущим нормативам. Кроме этого, они проверяют финансовые данные, акты сверки с контрагентами и первичную документацию.
Выбор аудитора
Компания должна выбрать аудиторскую организацию, которой доверит свою финансовую отчетность и бухучет. На этом этапе происходит знакомство с аудитором, обсуждение условий договора, расчет стоимости услуг, время оказания услуги. Если стороны приходят к пониманию, то заключают договор оказания аудиторских услуг.
Проверка
На этом этапе начинается непосредственно аудит. Ключевой документ, на котором строится весь процесс — финансовая отчетность.
В ходе аудита также рассматривается документация, которая подтверждает право организации вести деятельность по конкретному направлению — свидетельства, лицензии, патенты.
Аудитор проверяет документы на наличие несоответствий законодательным нормам, достоверность данных, соблюдение сроков.
Аудиторская проверка подразумевает рассмотрение:
договоров кредитования;
договоров залога и услуг страхования;
выписок из банков;
налоговых деклараций;
приходно-расходных кассовых ордеров;
зарплатных ведомостей.
Аудитор, как правило, не запрашивает и не проверяет документы, содержащие коммерческую тайну.
Заключение по результатам аудита
По результатам обязательной аудиторской проверки необходимо оформить и направить в налоговый орган аудиторское заключение. Установленный срок предоставления заключения — в течение 10 рабочих дней после его получения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным периодом.
Итоговые рекомендации
Рекомендации выносятся после проверки, чтобы исправить выявленные недочеты и ошибки и получить от аудитора положительное заключение. Рекомендации могут быть предоставлены в любой форме, которую согласовали стороны — устной или письменной.
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Взаимодействие с налоговой
Одна из целей аудиторской проверки — снизить налоговые риски. ФНС может обратиться в аудиторскую организацию с просьбой предоставить информацию или документы о компании, в отношении которой проводился аудит.
Решение о направлении такого запроса принимает руководитель налоговой службы или его заместитель. Аудиторы должны отреагировать на обращение налоговиков и предоставить им запрашиваемые сведения, на основании которых могут производиться расчеты для уплаты налогов и страховых взносов в федеральный бюджет.
Примечание: ФНС может направить аудиторам запрос на предоставление данных об организации в том случае, если уже обращалась к самому плательщику налогов или налоговому агенту при проведении в отношении него:
проверки с выездом на место ведения деятельности организации;
проверки сделок организации, заключенных с участием взаимозависимых лиц, на полноту исчисления и уплаты налогов,
но не получила от него ответ.
Особенности аудиторского заключения
Аудиторское заключение — это официальный документ, на основании которого делаются выводы о деятельности организации и качестве ведения учета. Многие организации используют аудит как инструмент, помогающий разобраться во внутренних процессах и работе сотрудников.
Что оценивается в ходе проверки:
работа бухгалтеров;
внутренние финансовые процессы;
наличие ошибок в первичной бухгалтерской документации;
соблюдение законодательных норм;
контроль активов компании.
Например, аудит может помочь выявить недобросовестных сотрудников, которые совершили хищение или злоупотребляли своими полномочиями. Но главная цель аудита — навести порядок в финансовой документации и бухгалтерском учете.
Согласно Примечанию 1 к ст. 15.11 КоАП компания может оплатить штраф, но при этом она все равно должна осуществить обязательный аудит. И этому есть примеры из судебной практики.
Пример из судебной практики. Организация с опозданием заключила договор об аудиторской проверке, в результате чего предоставила аудиторское заключение после того как вышел срок. Организация получила минимальный штраф — 350 тыс. рублей. Несмотря на то, что по факту организация провела аудит и предоставила заключение, суд все равно вынес решение об уплате штрафа (постановление от 22.04.2019 № Ф03-1384/2019 АС Дальневосточного округа). К аналогичному решению пришел Арбитражный суд Московского округа от 28.07.2021 № Ф05-16528/2021 по делу № А40-201336/2020 (постановление от 28.07.2021).
Меры наказания
Если организация обязана предоставить аудиторское заключение по итогам года, но не сделала это или не уложилась в сроки, то за это ей грозят штрафы по КоАП:
Ниже указали конкретные суммы штрафов, предусмотренные за отсутствие аудиторского заключения за 2024 год.
Статья 19.7 КоАП. Непредоставление или нарушение сроков предоставления аудиторского заключения.
300–500 рублей — на должностное лицо;
3–5 тыс. рублей — на организацию.
Статья 15.11 КоАП. Грубые нарушения и искажения финансовых показателей, в том числе в бухгалтерском учете.
5–10 тыс. рублей — на должностное лицо (нарушение допущено в первый раз);
10–20 тыс. рублей — на должностное лицо (при повторном нарушении), либо отстранение от должности на 1–2 года.
Например, уполномоченный сотрудник в процессе аудита указал факты хозяйственной жизни компании, которых не было в действительности. Это одно из грубых нарушений при ведении бухгалтерского учета.
Однако в отношении должностного лица не применят меры наказания, если будут погашены неуплаты и пени по уточненной декларации и исправлены выявленные недочеты.
Часть 2 статьи 15.19 КоАП. Неразмещение юрлицом аудиторского заключения на сайте организации в установленный срок.
30–50 тыс. рублей — на должностное лицо, либо отстранение от должности на 1–2 года;
700 тыс. – 1 млн рублей — на организацию.
Части 6–8 ст. 14.25 КоАП. Нарушения, связанные с внесением сведений в Федресурс (непредоставление, нарушение сроков, ложные сведения), согласно требованиям приказа Минэкономразвития № 178 от 05.04.2013.
5–50 тыс. рублей — на должностное лицо, либо отстранение от должности на 1–3 года.
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Заключение
Обязательный аудит — это необходимая процедура, которая позволяет компании не только соответствовать законодательным требованиям, но и повысить доверие со стороны партнеров, кредиторов и налоговых органов.
Для успешного прохождения аудита важно соблюдать ключевые рекомендации:
Готовьтесь заранее. Начните подготовку уже в середине отчетного года. Это поможет выявить и устранить недочеты без лишней спешки.
Сотрудничайте с аудитором. Открытое взаимодействие и предоставление необходимых документов — залог успешной проверки.
Настройте сотрудников. Ваша команда должна быть готова ответить на вопросы аудитора и обеспечить точность данных.
Следите за сроками. Соблюдение установленных сроков предоставления аудиторского заключения поможет избежать штрафов.
Обязательный аудит — это не просто формальная проверка, но и мощный инструмент для повышения качества учета, оптимизации налогов и выявления рисков. Воспринимайте его как возможность улучшить внутренние процессы и минимизировать финансовые ошибки.
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