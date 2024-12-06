Что такое издержки, и как их рассчитать, формула

Что такое издержки
Цель бизнеса — не просто продавать, а получать доход. При этом необходимо правильно рассчитывать издержки, которые несет бизнес на продукт. Ошибки в расчетах могут исказить доход не в пользу бизнеса. И, наоборот, если все правильно рассчитать, то можно оптимизировать процессы и достичь максимального дохода.
Пример 1. Компания производит запчасти для автомобилей. Себестоимость одной единицы — 1 000 рублей. В эту сумму входят все расходы компании — закупка сырья, доставка, зарплаты рабочим, налоги, оплата электроэнергии и т.д.
Пример 2. Магазин автозапчастей покупает у компании эту запчасть. При этом магазин несет расходы на покупку запчасти, доставку, зарплату продавцу и т.д. В результате себестоимость запчасти обходится магазину 4 000 рублей.
Так что такое издержки. Для компании из первого примера издержки — 1 000 рублей. А для магазина — 4 000 тысячи.
Издержки — это расходы бизнеса на создание и реализацию продукта (товара или услуги).
Например, если вы открываете кафе, то ваши издержки включают:
аренду помещения;
зарплату сотрудников;
закупку продуктов и напитков;
коммунальные услуги;
расходы на рекламу.
Издержки — это обязательная часть любого бизнеса, ведь без вложений невозможно ничего произвести или продать.
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Какие бывают издержки
Разобраться в издержках — значит понять, куда уходят деньги в бизнесе. Разные издержки классифицируются по их характеру, влиянию на бизнес и способу учета. Разберемся, какие бывают виды издержек.
Постоянные и переменные издержки
Постоянные издержки — это расходы, которые не меняются, даже если производство или продажи временно снижаются (аренда офиса, зарплата управляющего, амортизация оборудования).
Например, кафе платит за аренду каждый месяц, даже если у него нет посетителей.
Что еще относится к постоянным издержкам:
погашение процентов по кредиту;
юридическое сопровождение, аудит, бухгалтерские услуги;
коммунальные платежи, начисляемые без счетчиков;
налоги.
Постоянные издержки можно регулировать. Если издержки невыгодны для бизнеса, то можно арендовать помещение поменьше.
Переменные издержки — те, которые зависят от объема производства или продаж. Чем больше работаешь, тем больше тратишь. Речь идет о расходах на сырье, упаковку, электроэнергию.
Например, если кафе продает больше кофе, ему нужно больше молока и зерен. Соответственно, увеличиваются расходы на закупку этого сырья.
Что еще относится к переменным издержкам:
водоснабжение, ГСМ, топливо;
услуги сторонних организаций и специалистов;
доставка товара на более далекие расстояния.
Прямые и косвенные издержки
Прямые издержки — расходы, которые можно напрямую связать с производством конкретного товара или услуги (стоимость материалов для производства стола, зарплата рабочего).
Если компания производит мебель, дерево и гвозди — это прямые издержки.
Что еще относится к прямым издержкам:
сырье;
комплектующие;
упаковка.
Прямые издержки определяют себестоимость конкретного продукта.
Косвенные издержки — общие расходы, которые сложно привязать к конкретному продукту (расходы на освещение офиса, зарплата бухгалтера).
Электричество в мастерской может быть связано со всеми процессами сразу, а не с одним столом.
Что еще относится к косвенным издержкам:
аренда;
маркетинг;
ремонт станка.
Косвенные издержки — сопутствующие затраты, которые неправильно было бы учитывать в себестоимости продукта.
Производственные и непроизводственные издержки
Производственные издержки — те, которые связаны с созданием продукции или оказанием услуг (сырье, электроэнергия для станков, зарплата рабочих).
Для пекарни — это мука и аренда помещения для выпечки.
Что еще относится к производственным издержкам:
амортизация оборудования;
ремонт помещения.
Непроизводственные издержки — затраты, которые не связаны напрямую с производством, но важны для бизнеса (реклама, транспортировка товаров, страхование).
Например, пекарня тратит деньги на рекламу своих пирогов, чтобы привлечь клиентов.
Что еще относится к непроизводственным издержкам:
встречи в кафе с потенциальными инвесторами;
участие в выставках-ярмарках.
Релевантные и нерелевантные издержки
Релевантные издержки — те, которые влияют на принятие решений. Это расходы, которые можно изменить или учесть в будущем (стоимость сырья для нового продукта, аренда нового помещения).
Если пекарня выбирает между двумя видами муки, стоимость каждой из них — релевантная издержка.
Что еще относится к релевантным издержкам:
будущие затраты, на которые влияют управленческие решения;
устранимые расходы, которых не будет без управленческого решения;
альтернативные затраты, которые бизнес не понесет в результате внедрения управленческого решения;
инкрементальные расходы, которые необходимо понести в связи с масштабированием бизнеса или выпуска новой продуктовой линейки.
Нерелевантные издержки — затраты, которые уже понесены или не зависят от решений (стоимость купленного оборудования, аренда, которая уже оплачена).
Если пилорама купила станок для торцевания досок, то цена станка не изменится, даже если производство временно остановят.
Что еще относится к нерелевантным издержкам:
невозвратные затраты, которые понесены компанией раньше и не влияют на будущий доход (маркетинг и продвижение);
обязательные расходы, от которых никуда не уйти (налоги);
неденежные расходы, от которых не зависят финансовые потоки (амортизация станков);
общехозяйственные накладные расходы, которые необходимы для содержания административных ресурсов (продление подписки на ПО).
Контролируемые и неконтролируемые издержки
Контролируемые издержки — расходы, которыми можно управлять или уменьшать их (зарплаты временных сотрудников, расходы на рекламу).
Менеджер может решить сократить рекламу, чтобы сэкономить.
Что еще относится к контролируемым издержкам:
премии работникам;
выбор более выгодной системы налогообложения.
Неконтролируемые издержки — те, которые зависят от внешних факторов или обязательств (налоги, коммунальные платежи, изменение цен на сырье).
Если цены на кофейные зерна выросли, то кофейня ничего не сможет с этим сделать.
Что еще относится к неконтролируемым издержкам:
погашение кредита;
оплата налогов, если бизнес использует оптимальную для себя систему налогообложения.
Чтобы правильно рассчитывать издержки, бизнес должен их классифицировать по признаку — может он на них влиять или нет.
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Формула расчета
Рассчитать издержки — это значит сложить все расходы, которые бизнес несет, чтобы производить товары или услуги. Чтобы лучше понять, как это работает, рассчитаем издержки небольшой пилорамы за один месяц.
ООО «Пилорама» за месяц работы изготовила 1 000 кубов доски и 1 500 кубов бруса.
Шаг 1. Определяем постоянные издержки
Постоянные издержки — это то, что пилорама платит независимо от количества изготовленных пиломатериалов.
Аренда помещения — 50 000 руб.
Ремонт тельфера — 5 000 руб.
Зарплата управленцев — 200 000 руб.
Выплаты по кредиту — 50 000 руб.
Итого: 305 000 руб.
Шаг 2. Считаем переменные издержки
Переменные издержки зависят от количества пиломатериалов, которые пилорама изготавливает.
Сосна кругляк — 1 000 000 руб.
Электроэнергия — 15 000 руб.
Зарплата рабочих — 300 тыс. руб.
Заточка пил — 10 000 руб.
ГСМ — 10 000 руб.
Итого: 1 335 000 руб.
Шаг 3. Определяем общие издержки
Общие издержки (ТС) = Постоянные издержки (FC) + Переменные издержки (VC), где:
TC (total cost) — общие издержки;
VC (variable cost) — переменные издержки;
FC (fixed cost) — постоянные издержки.
Общие издержки пилорамы за один месяц:
305 000 + 1 335 000 = 1 640 000 рублей.
Шаг 4. Считаем средние издержки
Всего за месяц работы пилорама произвела 2 500 кубов пиломатериалов — доски и бруса. Эти цифры необходимы нам, чтобы рассчитать средние издержки на единицу продукции.
Средние издержки (ATC) = общие издержки (TC) / совокупный объем производства (Q), где
ATC (average total cost) — средние издержки;
TC (total cost) — общие издержки;
Q (quantity) — совокупный объем производства.
Средние издержки пилорамы за один месяц:
1 640 000 / 2 500 = 656 руб.
Итого: средние издержки (себестоимость) на 1 куб пиломатериалов составили 656 руб.
Шаг 5. Определяем издержки на одну единицу продукта
При необходимости мы можем рассчитать издержки на одну доску и один брус.
Размер доски — 120 / 250 / 6000 мм (0,18 куба). В одном кубе — 5,5 шт. досок.
Размер бруса — 100 / 100 / 6000 (0,06 куба). В одном кубе — 16,5 шт. брусов.
Итак, мы можем понять, что средние издержки:
на 1 доску — 119 руб.;
на 1 брус — 39 руб.
Шаг 6. Считаем предельные издержки
Предельные издержки показывают, насколько изменилась стоимость одного продукта, если компания сократила или увеличила производство. Формула расчета предельных издержек выглядит так:
Предельные издержки (МС) = изменение общих издержек (ТС) / изменение объема выпущенной продукции (TQ), где:
MC (marginal cost) — предельные издержки;
TC (total cost) — изменение общих издержек;
TQ (total quantity) — изменение объема выпущенной продукции.
В следующем месяце ООО «Пилорама» выпустила доски на 300 кубов больше. На это дополнительно ушло 100 000 рублей.
100 000 / 300 = 333 рубля.
Мы видим, что издержки на каждый дополнительный 1 куб доски составили 333 рубля. Соответственно, на 1 доску — 60 рублей.
Как сократить издержки
Сокращение издержек помогает бизнесу повысить прибыль, улучшить финансовую устойчивость и сделать компанию более конкурентоспособной. Вот несколько простых способов, как можно уменьшить расходы.
Оптимизация процессов. Посмотрите на свою работу со стороны — где есть задержки, лишние шаги или неэффективность? Если вы владеете кафе, изучите, как быстрее готовить популярные блюда, чтобы снизить затраты времени и электричества.
Поиск выгодных поставщиков. Сравните цены и условия у разных поставщиков. Возможно, кто-то предложит вам скидки за оптовые закупки. Пекарня может найти более дешевого поставщика муки или договориться о бесплатной доставке.
Снижение постоянных расходов. Попробуйте уменьшить затраты, которые не зависят от объемов производства. Переехать в помещение с более низкой арендой или перевести часть сотрудников на удаленную работу.
Автоматизация и технологии. Инвестируйте в технологии, которые помогут работать быстрее и эффективнее. Установите кассовую технику, которая автоматически учитывает продажи, чтобы не тратить время на ручной учет.
Энергосбережение. Уменьшите счета за электричество и воду, оптимизировав их использование. Установите энергосберегающие лампочки, выключайте технику, когда она не используется.
Контроль переменных расходов. Следите за расходами, которые растут с объемом производства, и ищите способы их снизить. Оптимизируйте упаковку, чтобы использовать меньше материалов, не снижая качество.
Сокращение ненужных услуг. Проанализируйте подписки, услуги и оборудование, которые больше не нужны. Если ваш бизнес перестал активно пользоваться рекламой в определенной соцсети, откажитесь от лишних расходов.
Сокращение издержек — это не всегда о жесткой экономии. Это про умный подход к ресурсам, устранение лишнего и поиск лучших решений. Систематически анализируя расходы, вы сможете не только сократить затраты, но и улучшить работу вашего бизнеса.
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