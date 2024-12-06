Что такое издержки, и как их рассчитать, формула

Цель бизнеса — не просто продавать, а получать доход. При этом необходимо правильно рассчитывать издержки, которые несет бизнес на продукт. Ошибки в расчетах могут исказить доход не в пользу бизнеса. И, наоборот, если все правильно рассчитать, то можно оптимизировать процессы и достичь максимального дохода.

Пример 1. Компания производит запчасти для автомобилей. Себестоимость одной единицы — 1 000 рублей. В эту сумму входят все расходы компании — закупка сырья, доставка, зарплаты рабочим, налоги, оплата электроэнергии и т.д.

Пример 2. Магазин автозапчастей покупает у компании эту запчасть. При этом магазин несет расходы на покупку запчасти, доставку, зарплату продавцу и т.д. В результате себестоимость запчасти обходится магазину 4 000 рублей.

Так что такое издержки. Для компании из первого примера издержки — 1 000 рублей. А для магазина — 4 000 тысячи.

Издержки — это расходы бизнеса на создание и реализацию продукта (товара или услуги).

Например, если вы открываете кафе, то ваши издержки включают:

аренду помещения;

зарплату сотрудников;

закупку продуктов и напитков;

коммунальные услуги;

расходы на рекламу.

Издержки — это обязательная часть любого бизнеса, ведь без вложений невозможно ничего произвести или продать.