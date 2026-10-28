Операции с криптовалютой: какие документы и процессы проверить компании

Компания использует цифровую валюту или планирует такие операции. Для бухгалтерской и юридической служб возникает общая задача: разобраться, что именно происходит в каждой сделке, кто в ней участвует и какими документами подтверждается движение средств.

Начать стоит с описания бизнес-модели. Без него трудно сопоставить договоры с фактическими операциями, организовать сбор подтверждающих документов и оценить налоговые последствия. Ниже — вопросы, которые помогут подготовить такую проверку.