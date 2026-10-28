Операции с криптовалютой: какие документы и процессы проверить компании

Компания использует цифровую валюту или планирует такие операции. Для бухгалтерской и юридической служб возникает общая задача: разобраться, что именно происходит в каждой сделке, кто в ней участвует и какими документами подтверждается движение средств.
Начать стоит с описания бизнес-модели. Без него трудно сопоставить договоры с фактическими операциями, организовать сбор подтверждающих документов и оценить налоговые последствия. Ниже — вопросы, которые помогут подготовить такую проверку.
Что изменилось в регулировании
С 1 сентября 2026 года в России началось поэтапное введение нового регулирования цифровых валют. В октябре Банк России сообщил о включении первых цифровых депозитариев и организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, в соответствующие реестры. Сообщение Банка России.
Для бизнеса это повод проверить роль компании, используемых посредников и порядок операций. Требования и переходные сроки необходимо определять применительно к конкретной деятельности: универсальная схема для всех участников здесь не подойдёт.
1. Определите, в каком качестве действует компания
Первый вопрос — что именно делает организация. Она использует цифровую валюту в собственных операциях или оказывает услуги другим участникам? Принимает решения самостоятельно или действует по поручению? Кто является стороной каждой сделки?
Ответы важны для определения применимых требований, в том числе к допуску к деятельности, проверке клиентов и внутреннему контролю. Нельзя автоматически переносить обязанности профессионального посредника на любую компанию, которая сталкивается с цифровой валютой. Но и название услуги в договоре само по себе не объясняет её фактическое содержание.
Что собрать для анализа: описание операций, перечень участников и их функций, договоры с посредниками и порядок принятия решений.
2. Нарисуйте маршрут движения средств
Отдельно разберите расчёты. Кто перечисляет деньги, кому они поступают и что получает каждый участник в результате? Какие банки, платёжные сервисы и посредники задействованы? Совпадает ли эта цепочка с тем, что написано в документах?
В исходных условиях работы могут быть понятны сумма и конечный получатель, но оставаться неочевидными промежуточные этапы. Именно их нужно описать до оценки правовых и налоговых последствий.
Практический приём: составьте таблицу из четырёх колонок — участник, действие, основание, подтверждающий документ. Если для какого-то этапа нет понятного основания или документа, это вопрос для дополнительной проверки.
3. Проверьте иностранную структуру по существу
Наличие зарубежной компании не завершает анализ. Регистрация в другой юрисдикции сама по себе не исключает применения российских требований. Нужно оценить фактическую связь деятельности с РФ, состав участников и организацию операций.
При выборе модели важно сравнить не только возможность проведения сделки, но и правовые и налоговые последствия, необходимые изменения в договорах и затраты на организацию работы.
Сначала опишите, как деятельность устроена фактически. Затем оценивайте, насколько выбранная структура ей соответствует.
4. Сопоставьте договоры, учёт и налоговые последствия
Документы должны описывать реальные операции и функции участников. Для анализа потребуется понять, чем подтверждается движение средств, как фиксируются условия сделок и какие сведения поступают в бухгалтерскую и юридическую службы.
Налоговые последствия могут зависеть от характера операций, статуса участников, юрисдикций и порядка учёта. Поэтому вопрос «какой налог возникает» нельзя надёжно разобрать без понимания самой модели.
Полезно проверить, кто отвечает за сбор документов, где они хранятся и как компания будет восстанавливать цепочку операций при возникновении вопросов.
Какие материалы подготовить для разбора
Удобно собрать единый пакет и распределить ответственность за его актуальность:
Договоры и условия работы с посредниками. Кто является стороной сделки, какую функцию выполняет и за что получает вознаграждение.
Описание операций и расчётной цепочки. Последовательность действий, плательщики и получатели, основания перечислений.
Подтверждающие документы. Какие сведения есть по каждому этапу и каких пока не хватает.
Принятый порядок учёта. Как информация об операциях поступает в бухгалтерскую службу и кто проверяет её полноту.
Сведения об иностранных участниках. Их функции в структуре и фактическая связь деятельности с РФ.
Это рабочий перечень для диагностики, а не универсальный список обязательных документов: состав пакета зависит от модели и операций компании.
Что должно получиться после диагностики
Цель — получить перечень конкретных действий для своей компании:
определить применимые требования и переходные сроки;
сопоставить фактические операции с договорной моделью;
выявить документы и процессы, которые нужно пересмотреть;
сравнить возможные варианты организации деятельности;
согласовать последовательность изменений и ответственных сотрудников.
Начать можно с короткой рабочей встречи финансовой и юридической служб. Пройдите по цепочке «участники → операции → движение средств → документы и налоги» и отметьте вопросы, на которые пока нет согласованного ответа.
Как поможет КСК ГРУПП
Специалисты КСК ГРУПП помогут проанализировать текущую бизнес-модель с учётом правовых и налоговых аспектов, сравнить варианты работы с посредниками и иностранными структурами, подготовить изменения в договорах и внутренних регламентах.
Обсудить ситуацию можно в рамках действующей услуги «Ваш налоговый и правовой советник».
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