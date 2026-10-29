Банковская гарантия на 60 млн рублей: как снизили денежное покрытие вдвое

Компании нужна банковская гарантия для крупного контракта, но стандартные заявки заканчиваются отказами. Иногда проблема требует более подробного объяснения финансовых показателей и будущей сделки. Именно с такой ситуацией работала команда КСК ГРУПП.
Эксперт кейса — Иван Лукашок.
Почему стандартная заявка вызывала вопросы
Выручка компании снизилась с 1 млрд до 200 млн рублей, чистый убыток составил 150 млн рублей, а других заключённых контрактов на момент обращения не было. Самостоятельные обращения в банки приводили к отказам.
Один из банков предложил гарантию на 60 млн рублей при полном денежном покрытии: те же 60 млн рублей нужно было разместить на депозите без процентов. Дополнительно требовалась комиссия 8% за выдачу.
Задача состояла в том, чтобы подготовить индивидуальное обоснование для кредитного комитета и согласовать меньший объём денежного покрытия.
Что объяснила динамика за пять лет
Резкое снижение выручки выглядит иначе, если рассматривать его в контексте нескольких периодов. В этом случае миллиардная выручка была связана с завершением одного крупного проекта. Уровень около 200 млн рублей соответствовал базовому объёму деятельности компании.
Команда проанализировала данные за пять лет и представила банку объяснение изменений. Так у кредитного комитета появилась возможность сопоставить текущие показатели с характером бизнеса.
При подготовке заявки полезно объяснить, какие проекты сформировали выручку и насколько предыдущий год был типичным для компании.
Почему потребовалось разобрать состав убытка
Убыток 150 млн рублей сформировался из-за отрицательных курсовых разниц. При этом на валютных счетах компании находились средства — около 200 млн рублей в рублёвом эквиваленте.
Команда подготовила пояснения к финансовому результату и данные о денежных средствах. Это позволило дополнить общую цифру убытка информацией, необходимой для рассмотрения заявки.
При анализе собственной ситуации стоит отдельно проверить причины убытка и фактическое наличие денежных средств. Одна строка отчётности не заменяет такого разбора.
Что показала финансовая модель контракта
На момент заявки других заключённых контрактов у компании не было. Для нового контракта подготовили модель ожидаемых поступлений с конкретными сроками. Банк получил дополнительный материал для оценки сделки.
В подготовке такой модели важно видеть последовательность денежных потоков: когда ожидается поступление средств и как оно соотносится с исполнением контракта. В данном кейсе команда представила банку расчёт по новой сделке.
Какие условия удалось согласовать
Кредитный комитет одобрил банковскую гарантию на 60 млн рублей. Денежное покрытие составило 30 млн рублей вместо первоначально предложенных 60 млн. На депозит согласовали проценты по ставке «ключевая ставка Банка России минус 4 процентных пункта».
Для обеспечения гарантии потребовалось на 30 млн рублей меньше собственных средств.
С чего начать, если банк отказал
Этот кейс показывает, какую роль может сыграть содержательная подготовка заявки. Перед повторным обращением полезно собрать:
динамику выручки за несколько лет и объяснения существенных изменений;
расшифровку причин убытка и сведения о денежных средствах;
расчёт ожидаемых поступлений по контракту;
условия уже полученных банковских предложений для сравнения объёма обеспечения.
Условия этого проекта относятся к конкретной сделке. В каждой следующей заявке банк оценивает финансовое положение компании и параметры контракта отдельно.
Если вам нужна гарантия для контракта, обсудите подготовку заявки со специалистами КСК ГРУПП.
Реклама: ООО «АУДИТ КОМПЛЕКС», ИНН 7727287800, erid: 2W5zFHUJRdc