Банковская гарантия на 60 млн рублей: как снизили денежное покрытие вдвое

Почему стандартная заявка вызывала вопросы

Выручка компании снизилась с 1 млрд до 200 млн рублей, чистый убыток составил 150 млн рублей, а других заключённых контрактов на момент обращения не было. Самостоятельные обращения в банки приводили к отказам.

Один из банков предложил гарантию на 60 млн рублей при полном денежном покрытии: те же 60 млн рублей нужно было разместить на депозите без процентов. Дополнительно требовалась комиссия 8% за выдачу.

Задача состояла в том, чтобы подготовить индивидуальное обоснование для кредитного комитета и согласовать меньший объём денежного покрытия.