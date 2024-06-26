Возможности и преимущества 1С:ERP 2, 1С:КА, 1С:УТ для производственного предприятия

Преимущества 1С:ERP 2
Главное достоинство системы 1С:ERP для производственных компаний заключается в том, что она представляет собой набор инструментов, способных интегрировать все операции даже на большом предприятии, улучшить их эффективность и обеспечить полную прозрачность деятельности на каждом этапе.
Преимущества использования «1С:ERP Управление предприятием 2» включают:
возможности, соответствующие международным ERP-системам: программа считается альтернативой крупных зарубежных ERP-систем — SAP, Oracle и др.;
широкий набор функций;
доступная стоимость владения;
широкая сеть компаний-партнеров 1С — благодаря этому систему легко обслуживать, нет недостатка в специалистах;
возможность работы через интернет и на мобильных устройствах.
Концепция 1С:ERP предусматривает гибкую настройку под нужды конкретной компании. Кроме основных функций, эта система включает использование специализированных продуктов, разработанных как самой компанией 1С, так и ее партнерами. Эти продукты именуются «Модули». В процессе адаптации 1С:ERP в разных организациях часто возникает потребность в расширении функционала, которое не покрывается базовым набором функций системы.
Модули предлагают возможности для автоматизации бизнес-процессов с конкретной спецификой. Модули интегрируются в информационную систему и не функционируют самостоятельно. Их интеграция в 1С:ERP происходит через конфигуратор, а установка осуществляется системным администратором с использованием механизма расширений или путем интеграции конфигураций.
В настоящее время существует множество программных продуктов, разработанных с учетом особенностей разных отраслей экономики — в том числе для разных типов производств, например: «1С:Молокозавод», «1С:Полиграфия», «1С:Птицеводство» и т.д.
Автоматизируем бизнес с помощью программ 1С
Работаем на результат с 2005 года
Основные отличия 1С:ERP 2, 1С:КА и 1С:УТ
Обычно систему 1C:ERP 2 используют крупные компании со множеством филиалов и обособленных подразделений, собственными производственными мощностями, где производится сложная продукция со многими переделами, большим количеством складов для хранения готовой продукции.
Такая система наиболее эффективно работает в крупных предприятиях и холдингах, которые занимаются сложным многопередельным производством. Для компаний, выпускающих малые партии товаров, использование столь масштабной автоматизации может казаться сложным, громоздким и дорогим. Но малые компании, которые действуют в условиях жесткой конкуренции, тоже могут извлекать выгоды из применения 1C:ERP 2 благодаря улучшению и ускорению производственных процессов — а это повышает их конкурентоспособность.
1С:ERP 2 обладает широким функционалом, который позволяет управлять всеми аспектами производственной деятельности компании. В 1С:КА этот функционал упрощен. Например, в 1С:ERP 2 есть:
межцеховое планирование (календарный график производственных процессов);
управление на уровне цехов;
простое операционное управление;
операционное планирование;
серийный учет в производстве;
обеспечение производства без заказов (резервирование под заказ);
учет и оформление выработки сотрудников;
возможность оформлять заказы на производство;
детализация себестоимости по заказам покупателя;
учет выработки работников;
возможность планировать загрузку мощностей;
плановые калькуляции;
управление ремонтами и техобслуживанием.
Функциональность 1С:КА по сравнению с 1С:ERP ограничена, подсистема «Производство» несколько упрощена, например, не позволяет вести учет позаказного производства. Чтобы более детально и эффективно управлять производством, в том числе планировать и распределять ресурсы, этого функционала может не хватать, не говоря уже о возможностях комплексного управления сложными производственными процессами.
1С:КА также не позволяет планировать деятельность по ремонту и управлять ей, а блок бюджетирования упрощен по сравнению с более разнообразными возможностями, доступными в 1С:ERP.
«1С:Комплексная автоматизация» (1С:КА) ориентирована на использование в торговых предприятиях малого и среднего бизнеса, небольших производствах или в компаниях, оказывающих услуги. 1С:КА хорошо подойдет организациям, которые используют несколько отдельных продуктов учета или тем компаниям, чьи потребности в управлении и учете имеющаяся система не удовлетворяет в полном объеме. С помощью 1С:КА можно автоматизировать бухучет, торговлю, склады, расчет зарплаты и кадровый учет.
«1С:Управление торговлей» ориентирована на оптовые и оптово-розничные компании, ключевым направлением деятельности которых является продажа товаров и услуг. Это комплексное решение для различных аспектов управления предприятием, включая работу с клиентами, продажи, управление запасами и финансовый контроль. Блока, который позволяет работать с производством продукции, в типовой конфигурации не предусмотрено. Но есть комплектация, которую можно считать самым простым производством.
Также в 1С:УТ отсутствуют бухгалтерские проводки — это полностью управленческая программа для оперативного и стратегического учета на предприятии. Но в 1С:УТ можно автоматически подобрать данные, необходимые для ведения бухгалтерского учета и передать их в «1С: Бухгалтерию».
Оптимизируйте работу своей компании с 1С КУБ. Специалисты компании помогут вам улучшить управление ресурсами и повысить производительность с помощью решений на базе 1С. У компании — большой опыт работы с различными отраслями и индивидуальный подход к задачам каждого клиента.
Преимущества сотрудничества с 1С КУБ:
профессиональное внедрение ERP-систем;
поддержка и сопровождение после внедрения;
обучение сотрудников работе с системой;
гарантия качества и надежности.
Что общего в 1С:ERP 2, 1С:КА и 1С:УТ
Несмотря на имеющиеся отличия, программные решения имеют и ряд схожих по функционалу блоков:
CRM — регулярный сбор и анализ данных по каждому клиенту, оптимизация и управление отношениями с клиентами.
Продажи — индивидуальный подход к клиенту, отгрузка, доставка, скидки, коммерческие предложения и т.п.
Закупки — условия закупок, реестр поставщиков, контроль исполнения заказов, мониторинг цен, графики платежей и т.п.
Управление складом и запасами — номенклатура, справочное размещение товаров, адресное хранение, управление запасами и остатками.
Управление финансами — оценка финансового состояния компании и эффективности управлению ими, управленческий баланс и т.д.
При внедрении любого из сравниваемых решений важно уделить значительное внимание моделированию системы, так как программы имеют большой потенциал и позволяют максимально эффективно оптимизировать и автоматизировать процессы учета в организации.
Обновления в 1С: КА и 1С:УТ обычно выходят вслед за 1С:ERP.
Какую систему выбрать
Программа 1С:КА подходит для компаний, которым не нужна сложная система учета производства. Она позволяет вести учет продукции, если не требуется вести позаказный учет себестоимости и обеспечения потребностей и включает инструменты для управления платежами и поставками, что упрощает работу с клиентами.
Эта программа объединяет функции, аналогичные таким конфигурациям, как «1С:Бухгалтерия», «1С:Управление торговлей» и «1С:ЗУП» — это делает ее удобной альтернативой системам, требующим сложной интеграции.
Целевая аудитория 1С:ERP — это более крупные компании и производства, требующие большой системы для планирования производства и учета затрат. Автоматизация на базе 1С:ERP помогает в работе с большим объемом данных, большому количеству персонала, особенно в крупных корпорациях, включая возможности для учета по международным стандартам.
Если в вашей компании есть производственные процессы, особенно позаказное производство, можно сразу рассмотреть вариант выбора 1С:ERP.
Хотя это более дорогостоящий вариант на первый взгляд, в долгосрочной перспективе такой выбор предотвратит необходимость дополнительных затрат, которые возникнут при модернизации системы или переходе на более сложное решение. В итоге такие расходы, скорее всего, перевесят краткосрочную выгоду от выбора более экономичного решения.
Для принятия решения о выборе продукта для автоматизации мы рекомендуем:
проконсультироваться со специалистами и рассмотреть все потенциально подходящие варианты;
делать выбор в пользу в пользу более сложного и громоздкого решения, только если для этого есть понятные, сформулированные причины;
с помощью специалистов провести моделирование ваших процессов на выбранном продукте или на рассматриваемых продуктах.
Автоматизируйте свой бизнес с помощью 1С КУБ. Компания обеспечивает эффективное комплексное управление ресурсами предприятий любой отрасли благодаря отлаженным методикам максимально быстрого внедрения 1С:ERP. Оставьте заявку на бесплатную консультацию на сайте.
Автоматизируем бизнес с помощью программ 1С
Работаем на результат с 2005 года
Реклама: ООО «Комплексное Управление Бизнесом», ИНН: 7707573320, erid: LjN8JucW2
Начать дискуссию