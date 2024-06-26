Возможности и преимущества 1С:ERP 2, 1С:КА, 1С:УТ для производственного предприятия

Быстрый темп жизни, увеличение числа бизнес-процессов и производственных операций диктуют свои условия по организации работы компаний. Чем надежнее вы автоматизируете свои процессы, тем эффективнее будет работать компания. Разберем возможности и преимущества автоматизации производственного предприятия.

Преимущества 1С:ERP 2

Главное достоинство системы 1С:ERP для производственных компаний заключается в том, что она представляет собой набор инструментов, способных интегрировать все операции даже на большом предприятии, улучшить их эффективность и обеспечить полную прозрачность деятельности на каждом этапе.

Преимущества использования «1С:ERP Управление предприятием 2» включают:

возможности, соответствующие международным ERP-системам: программа считается альтернативой крупных зарубежных ERP-систем — SAP, Oracle и др.;

широкий набор функций;

доступная стоимость владения;

широкая сеть компаний-партнеров 1С — благодаря этому систему легко обслуживать, нет недостатка в специалистах;

возможность работы через интернет и на мобильных устройствах.

Концепция 1С:ERP предусматривает гибкую настройку под нужды конкретной компании. Кроме основных функций, эта система включает использование специализированных продуктов, разработанных как самой компанией 1С, так и ее партнерами. Эти продукты именуются «Модули». В процессе адаптации 1С:ERP в разных организациях часто возникает потребность в расширении функционала, которое не покрывается базовым набором функций системы.

Модули предлагают возможности для автоматизации бизнес-процессов с конкретной спецификой. Модули интегрируются в информационную систему и не функционируют самостоятельно. Их интеграция в 1С:ERP происходит через конфигуратор, а установка осуществляется системным администратором с использованием механизма расширений или путем интеграции конфигураций.

В настоящее время существует множество программных продуктов, разработанных с учетом особенностей разных отраслей экономики — в том числе для разных типов производств, например: «1С:Молокозавод», «1С:Полиграфия», «1С:Птицеводство» и т.д.

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Основные отличия 1С:ERP 2, 1С:КА и 1С:УТ

Обычно систему 1C:ERP 2 используют крупные компании со множеством филиалов и обособленных подразделений, собственными производственными мощностями, где производится сложная продукция со многими переделами, большим количеством складов для хранения готовой продукции.

Такая система наиболее эффективно работает в крупных предприятиях и холдингах, которые занимаются сложным многопередельным производством. Для компаний, выпускающих малые партии товаров, использование столь масштабной автоматизации может казаться сложным, громоздким и дорогим. Но малые компании, которые действуют в условиях жесткой конкуренции, тоже могут извлекать выгоды из применения 1C:ERP 2 благодаря улучшению и ускорению производственных процессов — а это повышает их конкурентоспособность.

1С:ERP 2 обладает широким функционалом, который позволяет управлять всеми аспектами производственной деятельности компании. В 1С:КА этот функционал упрощен. Например, в 1С:ERP 2 есть:

межцеховое планирование (календарный график производственных процессов);

управление на уровне цехов;

простое операционное управление;

операционное планирование;

серийный учет в производстве;

обеспечение производства без заказов (резервирование под заказ);

учет и оформление выработки сотрудников;

возможность оформлять заказы на производство;

детализация себестоимости по заказам покупателя;

учет выработки работников;

возможность планировать загрузку мощностей;

плановые калькуляции;

управление ремонтами и техобслуживанием.

Функциональность 1С:КА по сравнению с 1С:ERP ограничена, подсистема «Производство» несколько упрощена, например, не позволяет вести учет позаказного производства. Чтобы более детально и эффективно управлять производством, в том числе планировать и распределять ресурсы, этого функционала может не хватать, не говоря уже о возможностях комплексного управления сложными производственными процессами.

1С:КА также не позволяет планировать деятельность по ремонту и управлять ей, а блок бюджетирования упрощен по сравнению с более разнообразными возможностями, доступными в 1С:ERP.

«1С:Комплексная автоматизация» (1С:КА) ориентирована на использование в торговых предприятиях малого и среднего бизнеса, небольших производствах или в компаниях, оказывающих услуги. 1С:КА хорошо подойдет организациям, которые используют несколько отдельных продуктов учета или тем компаниям, чьи потребности в управлении и учете имеющаяся система не удовлетворяет в полном объеме. С помощью 1С:КА можно автоматизировать бухучет, торговлю, склады, расчет зарплаты и кадровый учет.

«1С:Управление торговлей» ориентирована на оптовые и оптово-розничные компании, ключевым направлением деятельности которых является продажа товаров и услуг. Это комплексное решение для различных аспектов управления предприятием, включая работу с клиентами, продажи, управление запасами и финансовый контроль. Блока, который позволяет работать с производством продукции, в типовой конфигурации не предусмотрено. Но есть комплектация, которую можно считать самым простым производством.

Также в 1С:УТ отсутствуют бухгалтерские проводки — это полностью управленческая программа для оперативного и стратегического учета на предприятии. Но в 1С:УТ можно автоматически подобрать данные, необходимые для ведения бухгалтерского учета и передать их в «1С: Бухгалтерию».

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поддержка и сопровождение после внедрения;

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Что общего в 1С:ERP 2, 1С:КА и 1С:УТ

Несмотря на имеющиеся отличия, программные решения имеют и ряд схожих по функционалу блоков:

CRM — регулярный сбор и анализ данных по каждому клиенту, оптимизация и управление отношениями с клиентами.

Продажи — индивидуальный подход к клиенту, отгрузка, доставка, скидки, коммерческие предложения и т.п.

Закупки — условия закупок, реестр поставщиков, контроль исполнения заказов, мониторинг цен, графики платежей и т.п.

Управление складом и запасами — номенклатура, справочное размещение товаров, адресное хранение, управление запасами и остатками.

Управление финансами — оценка финансового состояния компании и эффективности управлению ими, управленческий баланс и т.д.

При внедрении любого из сравниваемых решений важно уделить значительное внимание моделированию системы, так как программы имеют большой потенциал и позволяют максимально эффективно оптимизировать и автоматизировать процессы учета в организации.

Обновления в 1С: КА и 1С:УТ обычно выходят вслед за 1С:ERP.

Какую систему выбрать

Программа 1С:КА подходит для компаний, которым не нужна сложная система учета производства. Она позволяет вести учет продукции, если не требуется вести позаказный учет себестоимости и обеспечения потребностей и включает инструменты для управления платежами и поставками, что упрощает работу с клиентами.

Эта программа объединяет функции, аналогичные таким конфигурациям, как «1С:Бухгалтерия», «1С:Управление торговлей» и «1С:ЗУП» — это делает ее удобной альтернативой системам, требующим сложной интеграции.

Целевая аудитория 1С:ERP — это более крупные компании и производства, требующие большой системы для планирования производства и учета затрат. Автоматизация на базе 1С:ERP помогает в работе с большим объемом данных, большому количеству персонала, особенно в крупных корпорациях, включая возможности для учета по международным стандартам.

Если в вашей компании есть производственные процессы, особенно позаказное производство, можно сразу рассмотреть вариант выбора 1С:ERP.

Хотя это более дорогостоящий вариант на первый взгляд, в долгосрочной перспективе такой выбор предотвратит необходимость дополнительных затрат, которые возникнут при модернизации системы или переходе на более сложное решение. В итоге такие расходы, скорее всего, перевесят краткосрочную выгоду от выбора более экономичного решения.

Для принятия решения о выборе продукта для автоматизации мы рекомендуем:

проконсультироваться со специалистами и рассмотреть все потенциально подходящие варианты;

делать выбор в пользу в пользу более сложного и громоздкого решения, только если для этого есть понятные, сформулированные причины;

с помощью специалистов провести моделирование ваших процессов на выбранном продукте или на рассматриваемых продуктах.

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