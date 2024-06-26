₽ Заказать рекламу
Комплексное управление бизнесом

Возможности и преимущества 1С:ERP 2, 1С:КА, 1С:УТ для производственного предприятия

Быстрый темп жизни, увеличение числа бизнес-процессов и производственных операций диктуют свои условия по организации работы компаний. Чем надежнее вы автоматизируете свои процессы, тем эффективнее будет работать компания. Разберем возможности и преимущества автоматизации производственного предприятия.
Возможности и преимущества 1С:ERP 2, 1С:КА, 1С:УТ для производственного предприятия
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Преимущества 1С:ERP 2

Главное достоинство системы 1С:ERP для производственных компаний заключается в том, что она представляет собой набор инструментов, способных интегрировать все операции даже на большом предприятии, улучшить их эффективность и обеспечить полную прозрачность деятельности на каждом этапе. 

Преимущества использования «1С:ERP Управление предприятием 2» включают:

  • возможности, соответствующие международным ERP-системам: программа считается альтернативой крупных зарубежных ERP-систем — SAP, Oracle и др.; 

  • широкий набор функций;

  • доступная стоимость владения; 

  • широкая сеть компаний-партнеров 1С — благодаря этому систему легко обслуживать, нет недостатка в специалистах;

  • возможность работы через интернет и на мобильных устройствах.

Концепция 1С:ERP предусматривает гибкую настройку под нужды конкретной компании. Кроме основных функций, эта система включает использование специализированных продуктов, разработанных как самой компанией 1С, так и ее партнерами. Эти продукты именуются «Модули». В процессе адаптации 1С:ERP в разных организациях часто возникает потребность в расширении функционала, которое не покрывается базовым набором функций системы. 

Модули предлагают возможности для автоматизации бизнес-процессов с конкретной спецификой. Модули интегрируются в информационную систему и не функционируют самостоятельно. Их интеграция в 1С:ERP происходит через конфигуратор, а установка осуществляется системным администратором с использованием механизма расширений или путем интеграции конфигураций.

В настоящее время существует множество программных продуктов, разработанных с учетом особенностей разных отраслей экономики — в том числе для разных типов производств, например: «1С:Молокозавод», «1С:Полиграфия», «1С:Птицеводство» и т.д.

Автоматизируем бизнес с помощью программ 1С

Работаем на результат с 2005 года

Основные отличия 1С:ERP 2, 1С:КА и 1С:УТ

Обычно систему 1C:ERP 2 используют крупные компании со множеством филиалов и обособленных подразделений, собственными производственными мощностями, где производится сложная продукция со многими переделами, большим количеством складов для хранения готовой продукции.

Такая система наиболее эффективно работает в крупных предприятиях и холдингах, которые занимаются сложным многопередельным производством. Для компаний, выпускающих малые партии товаров, использование столь масштабной автоматизации может казаться сложным, громоздким и дорогим. Но малые компании, которые действуют в условиях жесткой конкуренции, тоже могут извлекать выгоды из применения 1C:ERP 2 благодаря улучшению и ускорению производственных процессов — а это повышает их конкурентоспособность.

1С:ERP 2 обладает широким функционалом, который позволяет управлять всеми аспектами производственной деятельности компании. В 1С:КА этот функционал упрощен. Например, в 1С:ERP 2 есть:

  • межцеховое планирование (календарный график производственных процессов);

  • управление на уровне цехов;

  • простое операционное управление;

  • операционное планирование;

  • серийный учет в производстве;

  • обеспечение производства без заказов (резервирование под заказ);

  • учет и оформление выработки сотрудников;

  • возможность оформлять заказы на производство;

  • детализация себестоимости по заказам покупателя;

  • учет выработки работников;

  • возможность планировать загрузку мощностей;

  • плановые калькуляции;

  • управление ремонтами и техобслуживанием.

Функциональность 1С:КА по сравнению с 1С:ERP ограничена, подсистема «Производство» несколько упрощена, например, не позволяет вести учет позаказного производства. Чтобы более детально и эффективно управлять производством, в том числе планировать и распределять ресурсы, этого функционала может не хватать, не говоря уже о возможностях комплексного управления сложными производственными процессами. 

1С:КА также не позволяет планировать деятельность по ремонту и управлять ей, а блок бюджетирования упрощен по сравнению с более разнообразными возможностями, доступными в 1С:ERP.

«1С:Комплексная автоматизация» (1С:КА) ориентирована на использование в торговых предприятиях малого и среднего бизнеса, небольших производствах или в компаниях, оказывающих услуги. 1С:КА хорошо подойдет организациям, которые используют несколько отдельных продуктов учета или тем компаниям, чьи потребности в управлении и учете имеющаяся система не удовлетворяет в полном объеме. С помощью 1С:КА можно автоматизировать бухучет, торговлю, склады, расчет зарплаты и кадровый учет.

«1С:Управление торговлей» ориентирована на оптовые и оптово-розничные компании, ключевым направлением деятельности которых является продажа товаров и услуг. Это комплексное решение для различных аспектов управления предприятием, включая работу с клиентами, продажи, управление запасами и финансовый контроль. Блока, который позволяет работать с производством продукции, в типовой конфигурации не предусмотрено. Но есть комплектация, которую можно считать самым простым производством.

Также в 1С:УТ отсутствуют бухгалтерские проводки — это полностью управленческая программа для оперативного и стратегического учета на предприятии. Но в 1С:УТ можно автоматически подобрать данные, необходимые для ведения бухгалтерского учета и передать их в «1С: Бухгалтерию».

Оптимизируйте работу своей компании с 1С КУБ. Специалисты компании помогут вам улучшить управление ресурсами и повысить производительность с помощью решений на базе 1С. У компании — большой опыт работы с различными отраслями и индивидуальный подход к задачам каждого клиента.

Преимущества сотрудничества с 1С КУБ:

  • профессиональное внедрение ERP-систем;

  • поддержка и сопровождение после внедрения;

  • обучение сотрудников работе с системой;

  • гарантия качества и надежности.

Получить консультацию

Что общего в 1С:ERP 2, 1С:КА и 1С:УТ

Несмотря на имеющиеся отличия, программные решения имеют и ряд схожих по функционалу блоков:

  • CRM — регулярный сбор и анализ данных по каждому клиенту, оптимизация и управление отношениями с клиентами.

  • Продажи — индивидуальный подход к клиенту, отгрузка, доставка, скидки, коммерческие предложения и т.п.

  • Закупки — условия закупок, реестр поставщиков, контроль исполнения заказов, мониторинг цен, графики платежей и т.п.

  • Управление складом и запасами — номенклатура, справочное размещение товаров, адресное хранение, управление запасами и остатками.

  • Управление финансами — оценка финансового состояния компании и эффективности управлению ими, управленческий баланс и т.д.

При внедрении любого из сравниваемых решений важно уделить значительное внимание моделированию системы, так как программы имеют большой потенциал и позволяют максимально эффективно оптимизировать и автоматизировать процессы учета в организации.

Обновления в 1С: КА и 1С:УТ обычно выходят вслед за 1С:ERP.

Какую систему выбрать

Программа 1С:КА подходит для компаний, которым не нужна сложная система учета производства. Она позволяет вести учет продукции, если не требуется вести позаказный учет себестоимости и обеспечения потребностей и включает инструменты для управления платежами и поставками, что упрощает работу с клиентами.

Эта программа объединяет функции, аналогичные таким конфигурациям, как «1С:Бухгалтерия», «1С:Управление торговлей» и «1С:ЗУП» — это делает ее удобной альтернативой системам, требующим сложной интеграции.

Целевая аудитория 1С:ERP — это более крупные компании и производства, требующие большой системы для планирования производства и учета затрат. Автоматизация на базе 1С:ERP помогает в работе с большим объемом данных, большому количеству персонала, особенно в крупных корпорациях, включая возможности для учета по международным стандартам.

Если в вашей компании есть производственные процессы, особенно позаказное производство, можно сразу рассмотреть вариант выбора 1С:ERP.

Хотя это более дорогостоящий вариант на первый взгляд, в долгосрочной перспективе такой выбор предотвратит необходимость дополнительных затрат, которые возникнут при модернизации системы или переходе на более сложное решение. В итоге такие расходы, скорее всего, перевесят краткосрочную выгоду от выбора более экономичного решения. 

Для принятия решения о выборе продукта для автоматизации мы рекомендуем:

  • проконсультироваться со специалистами и рассмотреть все потенциально подходящие варианты;

  • делать выбор в пользу в пользу более сложного и громоздкого решения, только если для этого есть понятные, сформулированные причины;

  • с помощью специалистов провести моделирование ваших процессов на выбранном продукте или на рассматриваемых продуктах.

Автоматизируйте свой бизнес с помощью 1С КУБ. Компания обеспечивает эффективное комплексное управление ресурсами предприятий любой отрасли благодаря отлаженным методикам максимально быстрого внедрения 1С:ERP. Оставьте заявку на бесплатную консультацию на сайте.

Автоматизируем бизнес с помощью программ 1С

Работаем на результат с 2005 года

Реклама: ООО «Комплексное Управление Бизнесом», ИНН: 7707573320, erid: LjN8JucW2

Начать дискуссию

Учет, налоги, законодательство для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Путин подписал закон о налоговых льготах участникам СЭЗ на отдельных территориях

Глава государства подписал закон с изменениями в НК, дающий право на ряд налоговых льгот участникам свободной экономической зоны (СЭЗ) на отдельных территориях новых субъектов РФ.

Курсы повышения
квалификации

19 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Отпуска

Цифра дня. Про отпуск

Большинство россиян планируют отдохнуть летом и потратить на отпуск в среднем 66 668 рублей на человека.

Цифра дня. Про отпуск
Комплексное управление бизнесом

Возможности и преимущества 1С:ERP 2, 1С:КА, 1С:УТ для производственного предприятия

Быстрый темп жизни, увеличение числа бизнес-процессов и производственных операций диктуют свои условия по организации работы компаний. Чем надежнее вы автоматизируете свои процессы, тем эффективнее будет работать компания. Разберем возможности и преимущества автоматизации производственного предприятия.

Возможности и преимущества 1С:ERP 2, 1С:КА, 1С:УТ для производственного предприятия

Календарь вебинаров

14
Лучшие спикеры, новый каждый день
В Виктория
Бухгалтеры

Викторина. Решаем задачи на логику. Закон тождества.

«Кого ты там видишь? — Никого, — сказала Алиса. — Мне бы такое зрение! — заметил король с завистью. — Увидеть Никого! Да еще на таком расстоянии! А я против солнца и настоящих-то людей с трудом различаю!» (с) Алиса в Зазеркалье. Льюис Кэрролл.

Викторина. Решаем задачи на логику. Закон тождества.
Налоговые изменения 2025

ТПП: амнистию нужно дать бизнесу, который отказался от дробленки уже в 2024 году

Глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин просит увеличить число бизнесменов, которые могут рассчитывать на налоговую амнистию.

Easy Payments
Ведение бизнеса

Прием международных платежей для инфобизнеса: популярные способы в 2024 году

Инфобизнес — сектор, который активно развивается в настоящее время: все больше предпринимателей открывают онлайн-школы и курсы, эксперты проводят онлайн-лекции и мастер-классы, репетиторы набирают учеников через интернет. Значительным толчком для этой сферы послужили карантинные ограничения в пандемию COVID-19, когда многие образовательные программы перешли в онлайн-формат.

Прием международных платежей для инфобизнеса: популярные способы в 2024 году

Онлайн-курсы

58
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Нетология
Обучение для бухгалтеров

Карьерный рост для бухгалтеров: как повысить квалификацию и больше зарабатывать

Как бухгалтеру пробить «потолок» в зарплате, но не переучиваться с нуля на другую специальность? Нетология предлагает широкий выбор курсов, среди которых каждый специалист найдет подходящий и сможет освоить новую профессию с учетом уже накопленных знаний и компетенций.

Карьерный рост для бухгалтеров: как повысить квалификацию и больше зарабатывать
Жилищное законодательство

Появился новый способ регистрации по месту жительства или пребывания

Президент подписал закон, позволяющий гражданам представлять документы на регистрацию по месту жительства или месту пребывания через своих представителей по нотариальной доверенности.

Моё дело
НДС

Ускоренное возмещение НДС в 2024 году: кому доступно, как оформить

По заявительному порядку возмещения НДС бизнес может вернуть налог до окончания камеральной проверки. Разбираемся, кто может воспользоваться таким порядком возмещения и что для этого сделать.

Ускоренное возмещение НДС в 2024 году: кому доступно, как оформить
НДФЛ

За беспроцентный заем от работодателя сотруднику придется платить НДФЛ

Материальная выгода в виде экономии на процентах по займу облагается НДФЛ, если займодавец – работодатель заемщика.

Банки

Сбер открыл 42 офиса в новых регионах

Жители новых регионов смогут оформить основные финансовые продукты в мобильных офисах, а также на площадках партнеров в МФЦ и операторов связи.

Пенсии

Работающим пенсионерам проиндексируют пенсии: Госдума единогласно «за»

Депутаты вернут индексацию выплат работающим пенсионерам. Им также компенсируют недополученные с 2016 года средства.

5

Разборы законов

1 334
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Налоговые изменения 2025

Региональные аптеки могут закрыться из-за налоговых поправок

Обязанность по уплате НДС приведет к тому, что жизненно важные препараты постепенно пропадут из аптек. Предприниматели не смогут поднимать цены на лекарства, чтобы налог не превысил сумму фактического заработка.

Наталья Горячая
Регистрация и ликвидация бизнеса

⚡️Сократился срок регистрации при изменении участников в ООО

Государственная регистрация изменений состава участников в обществах с ограниченной ответственностью по нотариальным сделкам теперь занимает не более суток.

iSpring
Обучение для бухгалтеров

Тренды корпоративного обучения в 2024 году

Вслед за технологиями, образовательной сферой и экономикой логично развивается и меняется корпоративное обучение. Разработчики курсов активно используют нейросети, а HR-менеджеры все чаще учитывают личные предпочтения сотрудников к тому, что они хотели бы изучать. Собрали главные современные тенденции обучения персонала, о которых должны знать компании, которые хотят развивать сотрудников.

Тренды корпоративного обучения в 2024 году
Пенсии

Самозанятые Севера могут получить право на досрочную пенсию

Период работы в статусе самозанятого хотят учитывать в северном стаже для досрочного назначения пенсии. Пособия по беременности и уходу за ребенком могут увеличить на размер районного коэффициента.

1
СберРешения
Налоговые проверки

Коммуникация с ФНС: общение с инспекторами без проверки и в рамках нее

Как мы советуем общаться с налоговыми органами (и когда можно не общаться); какие документы можно не направлять; как обжаловать решения налоговых органов.

Коммуникация с ФНС: общение с инспекторами без проверки и в рамках нее
Банки

Центробанк начнет регулировать BNPL-сервисы до конца 2024 года

Регулятор хочет сблизить понятие BNPL с классическим кредитом, чтобы клиенты понимали все условия предоставления такой рассрочки.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Наталья Горячая
Налоговые изменения 2025

Справедливость протекает: бизнесу не нравится, что голову сечь будут частично, а расстреливать только наполовину

Правительство и депутаты в один голос утверждали, что проект закона, направленного на совершенствование налогового законодательства, был написан на основе запроса самого бизнеса.

1

Интересные материалы

Уведомление по ЕНП

❗ Не забудьте сегодня сдать ЕНП-уведомление и ПСФЛ

Сегодня – крайний срок сдачи уведомления по ЕНП, в которое надо включить страховые взносы за май и НДФЛ за период с 01.06 по 22.06.

1