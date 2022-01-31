Как ИП заполнить налоговую декларацию за 2021 год

Упрощенная система налогообложения — один из самых популярных для малого бизнеса налоговых режимов. Популярность его обусловлена в том числе простотой налоговой отчетности — налоговая декларация на УСНО заполняется и сдается всего раз в год.

Сроки сдачи декларации для ИП — не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. Такой же срок установлен для уплаты единого налога по итогам года.

Форма налоговой декларации за 2021 год отличается от той, которую сдавали за 2020. Она утверждена приказом ФНС от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@, и содержит новые строки, отражающие изменения, произошедшие в законодательстве:

добавлена строка 101, уменьшающая налог на стоимость оплаченного патента;

добавлены коды признака налоговой ставки (повышенная ставка, если налогоплательщик превышает лимиты по доходам или количеству работников);

и некоторые другие.

Если предприниматель представит налоговую декларацию за 2021 по старой форме, налоговая ее не примет, и отчетность будет считаться несданной.

Актуальную форму декларации можно найти в интернете, либо воспользоваться специальными онлайн сервисом «КУБ24 Бухгалтерия ИП», который позволит сразу заполнить декларацию по нужной форме.

Декларация по единому налогу, уплачиваемому в связи с применением УСНО, имеет следующую структуру, которую можно условно поделить на четыре части:

1. Титульный лист.

2. Разделы 1.1 и 1.2 — отражающие суммы налога, подлежащего уплате в бюджет:

раздел 1.1 — если выбран объект «доходы»;

раздел 1.2 — если выбран объект «доходы минус расходы».

Обратите внимание: заполняем только тот раздел, который соответствует нашему объекту; другой раздел пропускается и в состав декларации не входит.

3. Разделы, содержащие расчет налога:

разделы 2.1.1 и 2.1.2 — для налогоплательщиков, использующих объект «доходы»;

раздел 2.2 — для налогоплательщиков, использующих «доходы минус расходы».

4. Четвертая часть «Раздел 3 — О целевом использовании имущества» — факультативная, вряд ли с ней сталкиваются большинство ИП. Она заполняется только в том случае, если в текущем году были получены целевые средства.

Как и во второй части, в третьей части декларации заполняем только тот раздел, который относится к нашему объекту — или 2.1, или 2.2. Другой раздел не заполняем ни нулями, ни прочерками, просто не включаем в декларацию.

Правила несложные, но есть ли смысл предпринимателю, занятому решением огромного количества проблем, разбираться и тратить время, если можно быстро и безошибочно сделать отчет в специальном сервисе?

Программа «КУБ24 Бухгалтерия ИП» за 5 минут рассчитает все ваши налоги, подготовит платежки в налоговую и заполнит декларацию.

Что нужно для этого?

Ввести ИНН индивидуального предпринимателя Загрузить банковскую выписку из банка. С большинством банков есть интеграция и выписка автоматически загружается из банка.

Что получит ИП?

Расчет фиксированных взносов. Расчет взносов в размере 1% по доходу превышающему 300 тыс. руб. Расчет налога по УСН. Подготовленные платежные поручения в налоговую. Заполненную налоговую декларацию. Заполненный КУДиР

Важно: Программа КУБ24 сама применит официальную оптимизацию налогов для ИП.

Предприниматель имеет право законно уменьшить сумму единого налога на величину взносов на пенсионное и медицинское страхование — если нет наёмных работников, то на всю сумму. Странно, что не во всех сервисах, разработанных для учёта и налогообложения ИП и предлагаемых банками, реализована эта функция, так как это законный способ уменьшения налогов. Более того, многие бухгалтера забывают об этом.

В программе « КУБ24 Бухгалтерия ИП » эта возможность реализована и налоги сразу рассчитываются с учетом официальных возможностей уменьшения налогов.

Поэтому если НЕ хотите разбираться в тонкостях бухгалтерского учета, то используйте современные программы. Тем более стоимость КУБ24 — всего 1500 руб. за год, для ИП, которые зарегистрированы в прошедшем 2021 году. Для всех остальных ИП стоимость — 3000 руб. за год.

Подготовка нулевой декларации — БЕСПЛАТНО.

Сэкономьте на налогах и не попадайте под санкции за предоставление декларации несвоевременно или с ошибками.

В современном мире автоматизации нужно доверить составление налоговой отчетности специальному сервису, где учтены изменения законодательства и законные возможности снижения налогового бремени. КУБ24 Бухгалтерия ИП позволит предпринимателю сосредоточиться на тех вопросах, которые требуют непосредственного внимания.