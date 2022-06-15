Анализ точки безубыточности. Примеры и практика

Уже в 2015 году Homejoy закрылся. Сказались и ужесточение законодательства, и несовершенство финансового планирования. Компания тратила много средств на привлечение клиентов, но не могла удержать их для повторных заказов. Поэтому деньги закончились.

Могли ли основатели избежать такого конца? Вполне, если бы лучше проанализировали отрасль и разработали антикризисный план. За пять минут можно набрать с десяток подобных историй. Поэтому пора тщательно анализировать деятельность, чтобы не пополнить копилку «провальных историй».

Кратко о точке безубыточности

Безубыточность — это нулевой финансовый результат. Когда у предприятия нет ни прибыли, ни убытков.

Точка безубыточности (ТБУ) — это момент покрытия расходов выручкой предприятия. После каждая единица продукции или оказанная услуга приносят прибыль.

Показатель считают для работающих и планируемых компаний.

В каждой ситуации ТБУ выполняет свои задачи, но обо всем по порядку.

Как посчитать точку безубыточности

Разделим расчет на три этапа:

Определим постоянные и переменные расходы. Рассчитаем маржу и маржинальность. Найдем точку безубыточности в денежном и натуральном выражениях.

1. Определяем постоянные и переменные расходы

Начнем с определений расходов:

Постоянные — затраты, которые не зависят от объема производства. Например, от количества выпущенной продукции стоимость аренды офиса не изменится.

Переменные — затраты, которые зависят от производительности. Если менеджер по продажам получает процент от сделок, то при увеличение его продаж вы потратите больше на его зарплату.

Для примера рассмотрим деятельность «ПромБытовки».

Фирма собирает хозяйственные блоки для строительных площадок и загородных домов. Постоянные расходы:

аренда цеха — 40 000 рублей;

реклама — 50 000 рублей;

зарплата бухгалтера — 40 000 рублей;

амортизация оборудования — 15 000 рублей.

Ежемесячно компания тратит 145 000 рублей. Максимальный объем бытовок — 14 штук в месяц. И не важно, произвела она 3 бытовки или 14 — затраты не изменятся.

Посчитаем переменные расходы на сборку одной бытовки:

материалы — 23 000 рублей;

зарплата плотников — 10 000 рублей;

зарплата менеджера по продажам — 7 000 рублей.

Если у вас широкий ассортимент, то нужно рассчитать усредненные показатели.

Хозяйственные блоки фирма продает за 65 тысяч, а на сборку тратит 40 тысяч. Расчет переменных расходов очень важен. Даже небольшая погрешность сведет на нет всю пользу анализа. При высоком объеме продаж «потеря» нескольких рублей станет причиной многомиллионных расхождений.

Считаем маржу

Маржинальный доход или маржа — это выручка за вычетом переменных расходов. Те деньги, которые вы тратите на покрытие постоянных расходов. Чем выше маржа, тем лучше.

Бизнес с отрицательной или нулевой маржой нежизнеспособен, потому что генерирует только убытки. Нужно пересматривать бизнес модель или искать новые направления.

Маржинальность в деньгах:

Маржа = Выручка — Переменные расходы

Маржа = 65 000 — 40 000 = 25 000 рублей

В процентах:

Маржинальность = Маржа / Выручка

Маржинальность = 25 000 / 65 000×100% = 38%

Находим точку безубыточности

Точку безубыточности считают в денежном и натуральном выражениях.

В денежном выражении:

ТБУден = Постоянные расходы / Маржинальность

ТБУден = 145 000 / 38% = 382 000 рублей

Чтобы выйти «в ноль», за месяц компания должна продать бытовок на 382 тысячи рублей. ТБУ в денежном выражении пользуются предприятия с широким ассортиментом. В нашем случае нагляднее найти показатель в единицах продукции:

ТБУ = ТБУден / Стоимость единицы продукции

ТБУ = 382 000 / 65 000 = 5,88 ~ 6 единиц

Показатель принято округлять в большую сторону, чтобы при планировании оставлять «запас» на форс-мажоры. ТБУ в натуральном выражении — минимальный ориентир деятельности на каждый месяц. Он упрощает распределение усилий персонала и постановку задач продажникам. То есть делает руководителя эффективнее.

Анализ точки безубыточности

ТБУ полезен в финансовом планировании существующего и планируемого предприятия:

1. Изменение стратегии

Вернемся к «ПромБытовке».

﻿Руководитель посчитал точку безубыточности и теперь знает, что в месяц надо продавать от 6 бытовок. По статистике эту цель достигают к середине месяца, а дальше получают прибыль.

Теперь директор может моделировать ситуации. Например, рассмотреть переезд в новый просторный цех. И он увидит, что тогда ТБУ увеличится до 9 бытовок. Если задача невыполнима, идея отбрасывается.

2. Планирование нового бизнеса

Точка безубыточности помогает выбрать перспективное направление. Однако, расчет показателя для несуществующего предприятия имеет погрешность, которая зависит от объема собранных данных. Сложно дать точную оценку затратам без реальной практики. Что-нибудь да возникнет уже в процессе работы.

Например, анализ производства бытовок показал: чтобы работать «в ноль», нужно ежемесячно продавать по 30 хозблоков. Мы понимаем, что это невозможно, и отказываемся от идеи. Начинаем рассматривать другие, пока не подберем оптимальный вариант.

3. Продажа компании

Конечно, для этого нужен тщательный анализ, но ТБУ вполне достаточно для первичной оценки. А еще она станет весомым аргументом в переговорах.

Например, покупатель переживает о сокращении спроса из-за кризиса. Мы ему на конкретных расчетах показываем: даже если объем продаж снизится с 14 до 10 единиц, предприятие будет прибыльным. Ведь для покрытия доходов нужно продавать по 6 бытовок в месяц.

Автоматизация расчета и анализа точки безубыточности

Расчет точки безубыточности в блокноте имеет право на жизнь, но отнимает много времени. С ростом бизнеса данных станет так много, что их станет невозможно контролировать в письменном виде. А если ошибку допустите, придется все переделывать.

Многие уходят в Excel и Google Таблицы. Они снижают нагрузку, но все равно оставляют много ручной работы. Ошибки приводят к неверным расчетам, неточной интерпретации данных и низкой эффективности управления. Для малого бизнеса — приемлемый вариант, но дальше потребуется больше автоматизации.

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