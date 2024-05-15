Коммерческий и товарный кредит: альтернативы банковскому кредиту

Если банки не дают деньги, рассмотрите альтернативу в виде коммерческого или товарного кредита. Они позволяют нарастить объемы и закрыть потребности большего числа клиентов. Рассказываем, что такое коммерческий и товарный кредит, какие разновидности существуют и для каких отраслей подходят.

Коммерческий и товарный кредит: что это

Коммерческий кредит (КК) — это кредит, где одна сторона передает второй деньги или товары (услуги). Участники сделки заключают договор, в котором определяют сумму займа или стоимость передаваемых ценностей и порядок погашения долга.

Понятие коммерческого кредита установлено статьей 823 ГК.

Отличия от банковского кредита:

предметом сделки могут выступать не только деньги, но и товары (работы, услуги);

кредитор — нефинансовая организация. Им может быть физическое, юридическое лицо или ИП;

процентная ставка не зависит от ключевой ставки ЦБ.

В КК ставка кредита редко устанавливается по банковским стандартам — например, 15% годовых. Обычно нет начислений и комиссий, кредитор «вшивает» доплату за перенос платежей в стоимость товаров или услуг.

Товарный кредит (ТК) — это разновидность коммерческого. Он применим между компаниями, физлицами и ИП, но предусматривает исключительно товарные отношения.

Если проще, то это знакомая отсрочка платежей на отгруженную партию товаров, выполненные работы или оказанные услуги. Но есть и другие разновидности, о которых поговорим далее.

Виды товарного кредита

1. Отсрочка платежа — самый распространенный вид КК и ТК. Стороны договариваются, что товар или сырье поставляется без предоплаты, но получатель обязуется рассчитаться до определенной даты.

Например, ООО «Девин» 04.03.2024 г. отгружает организации «СтальПромМонтаж» деревянные поддоны за 177 000 руб. Оформляется товарный кредит, по которому покупатель должен рассчитаться до 04.04.2024 г. Срок может быть любым, о нем договариваются участники сделки.

Порядок оплаты произвольный. Покупатель может перечислять равные доли или заплатить всю сумму в последний день. Главное — уложиться в установленный срок. При необходимости стороны могут договориться о переносе даты платежа.

Процентной ставки в привычном виде нет. Комиссию за отсрочку вшивают в стоимость товаров или услуг. Например, если бы покупатель платил сразу, то поддоны обошлись в 175 000 руб. Дополнительная наценка не регулируется законом, продавец действует по собственному усмотрению.

2. Лимит товарного кредита — разновидность отсрочки, рассчитанная на постоянное сотрудничество.

Покупатель получает товары, услуги или деньги без предоплаты, пока не достигнет определенного лимита. После этого поставщик прекращает отгрузку, пока партнер не рассчитается частично или полностью.

Представим, что «Девин» и «СтальПромМонтаж» договорились об открытом счете на 300 000 руб. Заказчик получил первую партию за 177 000 руб., остаток — 123 000 руб. На эту сумму можно добрать еще продукции. Если фирма перечислит 77 000 руб., то задолженность снизится до 100 000 руб., а лимит вырастет до 200 000 руб.

В банковской сфере похожий продукт — кредитная линия. Клиенты могут брать деньги несколько раз в пределах лимита.

3. Консигнация — это поставки товаров под реализацию. Партнер рассчитывается с поставщиком по мере продажи продукции или когда закончится вся партия. После этого стороны повторяют сделку, и так продолжается, пока они не решат прекратить сотрудничество.

Например, ИП Алексеев Денис Сергеевич получил от организации «Техника» наборы бытовых инструментов на 77 000 руб. У предпринимателя небольшая розничная точка на рынке. По мере продажи наборов Денис рассчитывается с поставщиком. Когда долг погашен, компания делает новую поставку.

Полная реализация товаров и расчет — не обязательные условия для повторных поставок. Некоторые компании отправляют несколько партий по одному договору, а получатель постепенно рассчитывается по каждой. Стороны могут договориться о любых комфортных условиях.

4. Вексель — это ценная бумага, которая гарантирует возврат денег к определенной дате. Чаще встречается при оформлении коммерческого кредита, но сегодня встречается крайне редко.

Виды товарного кредита можно комбинировать. Например, поставщик отдает товары под реализацию, но ограничивает пространство партнера «открытым счетом» — перестает отгружать товары, если долг достигает 200 000 руб. Закон такие схемы не ограничивает, стороны действуют по договоренностям.

Где используются коммерческие и товарные кредиты

Товарные и коммерческие кредиты — универсальные инструменты, подходящие практически для всех отраслей.

Чаще ТК встречается в цепочке «поставка от производителя к розничному продавцу». Наверняка вы бывали в крупных гипермаркетах Леруа Мерлен или Касторама. Так вот, они работают по отсрочке — берут товар у производителя, а рассчитываются позже — отсрочка может достигать 4–6 месяцев.

Такой подход повышает оборачиваемость капитала. Он полезен не только крупным ритейлерам, но и небольшим компаниям с небольшими финансами. Без выдергивания денег из оборотки фирмы получают нужные товары и обслуживают клиентов.

ТК и КК полезны не только заемщикам, но и кредиторам. Производителям отсрочки платежей и открытые счета позволяют привлекать новых партнеров, открывать для себя новые рынки и увеличивать объемы продаж. В общем, довольны все стороны.

Товарной сферой кредитование не ограничено — оно также хорошо работает для услуг и работ. Организация может заказать отделку офиса, а рассчитываться с исполнителем в течение 3–4 месяцев, когда начнет получать прибыль — это тоже разновидность товарного кредита.

Отдельно можно сказать про коммерческие кредиты деньгами. Существуют нефинансовые организации, которые специализируются на предоставлении займов другим ООО и ИП. В отличие от банков, они лояльнее относятся к заемщикам и могут предложить более выгодные условия.

Займы выдают не только специализированные фирмы. Это может делать любая организация или ИП. Например, скопился резервный капитал 2 млн руб. Часть денег кладут на депозит под 10%, а оставшиеся средства отдают взаймы другой организации под 15% годовых. Это балансирует риски и максимизирует пассивный доход от свободных средств.

Плюсы и минусы коммерческого и товарного кредита

Для заемщика

Плюсы:

товары поступают на склад до фактической оплаты. Это позволяет не изымать средства из оборотного капитала;

можно расширить товарный ассортимент без привлечения инвестиций;

с партнером можно договориться о комфортной рассрочке платежей;

затраты на товарный кредит ниже, чем банковский.

Минусы:

не каждый партнер согласится предоставить ТК. У некоторых для заключения сделки строгие требования к финансовой устойчивости контрагента;

в договоре могут быть установлены высокие штрафы за просрочки, которые хуже, чем у банков.

Что нужно контролировать:

Сроки оплаты кредиторки . Нарушение сроков приводит к прекращению отгрузок, что негативно сказывается на всем бизнесе.

Следить за размером дебиторки — долгами ваших клиентов. Это важно, чтобы не допустить кассового разрыва и вовремя рассчитываться с поставщиками.

Правильно работать с ассортиментом, чтобы купленный товар с отсрочкой не стал неликвидом и не заморозил деньги.

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Напомним о сроках расчета с поставщиками.

Предупредит о приближении кассового разрыва

Проанализирует продажи и рассчитает «неснижаемый остаток» по каждой позиции товара. Порекомендует, какой товар вывести из ассортимента, на какой поднять цену, какой рекламировать и т.д.

Для кредитора

Плюсы:

привлечение новых партнеров, увеличение сбыта, возможность выйти на новые рынки. Во многих сферах предоставление отсрочки платежа — это конкурентное преимущество;

повышение прибыли за счет дополнительной наценки. Стоимость отсрочки — это дополнительная комиссия, которая включается в стоимость товара или услуги.

Минусы:

заморозка оборотного капитала на время ТК. Это повышает риски кассовых разрывов и ограничивает развитие, если партнеры нарушают сроки оплаты;

повышение затрат на администрирование кредитных отношений. Нужны дополнительные кадры, чтобы отслеживать взаимоотношения и контролировать сроки платежей.

Что нужно контролировать:

Долги по каждому клиенту , нарушение сроков оплаты и лимиты товарного кредита.

Предельный срок отсрочки и лимит товарного кредита , чтобы не попасть в кассовый разрыв.

Ценообразование , чтобы отсрочка окупалась дополнительной наценкой.

Финансовое состояние клиентов.

Программа КУБ24 ФинДиректор поможет кредиторам: Составит отчет по всем должникам. Напомним о сроках оплаты.

Спрогнозирует кассовый разрыв.

Проанализирует текущее состояние и рассчитает максимальный срок отсрочки, который можно дать покупателям с учетом отсрочек от поставщиков и размера оборотного капитала.

Таким образом, товарный и коммерческий кредиты — полезные инструменты, которые помогают развиваться обеим сторонам. Оформляются нефинансовыми организациями, применимы во многих отраслях и не требуют лицензирования. Полезны как для большого, так и для малого бизнеса.

Что нужно запомнить

Коммерческий кредит — это кредит, где одна сторона передает второй деньги или товары (услуги). Участники сделки заключают договор, в котором определяют сумму займа или стоимость передаваемых ценностей и порядок погашения долга. Товарный кредит — это разновидность коммерческого. Он применим между компаниями, физлицами и ИП, но предусматривает исключительно товарные отношения. Существует четыре разновидности товарного кредита: отсрочка платежа, открытый счет, консигнация, вексель. При сотрудничестве партнеры могут комбинировать 2–3 разновидности, чтобы добиться наиболее комфортных условий сотрудничества. Товарные и коммерческие кредиты — универсальные инструменты, которые можно применять практически в каждой сфере бизнеса. Подходят не только для товарных взаимоотношений, но и для услуг (работ). Получете товарный/коммерческий кредит или предоставляете, важно контролировать бизнес-метрики: сколько вам должны, сколько вы должны, размер оборотного капитала, кассовый разрыв, неснижаемые остатки на складе, оптимальность ассортимента. Лучший контролер бизнес-метрик — это КУБ24 ФинДиректор.

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