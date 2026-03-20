Как списать долги в Краснодаре в 2026 году и сколько это стоит

В 2015 году у физических лиц появилась возможность использовать единственный законный способ списать задолженности — это пройти процедуру банкротства. Спустя десять лет количество граждан-банкротов достигло 2,2 млн человек.
Если у человека большое количество непосильных долгов, он наверняка не сможет «закрыть» их даже с помощью сильной экономии, откладывания зарплаты и продажи имущества. В этом случае остаётся только одно — попробовать списать долги через банкротство физлица.
В статье расскажем, как списать долги в Краснодаре в 2026 году и сколько это может стоить.
Способы списания долгов в Краснодаре и в России
Банкротство физических лиц в России регулируется 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а также нормами Арбитражного процессуального кодекса, Гражданского процессуального кодекса и закона 229-ФЗ.
В соответствии с 127-ФЗ, через процедуру банкротства гражданина могут освободить от многих видов задолженностей (например, от выплаты потребительского кредита, автокредита или ипотеки). Есть два легальных способа стать банкротом — через Многофункциональный центр (МФЦ) и через арбитражный суд.
Внесудебное списание долгов через МФЦ
У должника есть право обратиться в МФЦ, чтобы пройти упрощённую процедуру банкротства. Для этого нужно обратиться в отделение МФЦ и подать заявление о банкротстве. В этом случае вам не придется ни за что платить — внесудебное списание долгов бесплатное и в среднем длится до полугода.
Учтите, что сделать это может не каждый. Помимо условия, что сумма долга должна быть от 25 тысяч до 1 млн рублей, есть и другие. Ваша ситуация должна попадать в одну из категорий:
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила исполнительное производство (ИП), однако не обнаружила имущества для взыскания и окончила ИП по этому основанию. При этом никто из кредиторов не инициировал другой процесс взыскания.
С момента, когда кредиторы передали исполнительный лист судебным приставам, прошло больше семи лет — но долг ещё остался.
Взыскание продолжается больше года, у вас нет имущества, а основной или единственный источник дохода — это пенсия или детские пособия. Освободиться от долгов есть также право у тех, кто участвовал или участвует в специальной военной операции (СВО).
В случае, если ваш долг больше 25 тысяч, но меньше 1 млн рублей, однако вы не «попадаете» ни в одно из условий выше, оформить банкротство возможно только через суд.
Судебное банкротство
Судебная процедура банкротства требует денег и больше времени (примерно от восьми месяцев до года).
Никаких ограничений по сумме долга в этом случае у физлица нет: подать заявление о банкротстве в арбитражный суд можно и с долгом в размере 300 000 рублей и меньше. Однако это нецелесообразно — с большой вероятностью суд введёт процедуру реструктуризации долга, так что его в любом случае придётся выплатить. Советуем обращаться с заявлением о банкротстве в суд, только если сумма вашего долга превышает 350 тысяч рублей.
Есть важный момент: если у вас задолженность на 500 000 рублей и более, вы обязаны подать заявление о банкротстве. Чтобы это сделать, у вас есть 30 рабочих дней с момента, когда вы узнали (или должны были узнать), что не сможете погасить долг в отведённые сроки.
Дальше разберёмся в этапах и посчитаем приблизительную стоимость банкротства через суд в Краснодаре в 2026 году.
Сколько стоит судебное банкротство в Краснодаре в 2026 году
Каждый этап судебной процедуры банкротства, как уже сказали, требует расходов. В список обязательных войдут вознаграждение финансового управляющего (ФУ), публикации в реестре и в газете «Коммерсантъ», почтовые расходы. Также вы наверняка потратите деньги на оформление документов, дополнительные публикации, торги и оплатите услуги юриста и/или нотариуса.
— Можно ли обойтись без финансового управляющего?
Нет, его назначает арбитражный суд, и гражданин обязан с ним взаимодействовать. ФУ сопровождает весь процесс банкротства: взаимодействует с кредиторами, ведёт реестр их требований, реализует имущество должника, управляет его средствами и анализирует его финансовое состояние.
Стоимость банкротства в Краснодаре зависит от сложности дела, количества процедур и долгов, а также во многом от добросовестности должника. Если он игнорирует ФУ, скрывает информацию или не отвечает на вопросы, долги могут не списать — и тогда многие расходы окажутся бессмысленными.
Подача заявления в арбитражный суд
Перед подачей заявления идёт сбор нужных документов, подтверждающих, что гражданин объективно не может расплатиться с кредиторами. Сюда входят следующие материалы: справки о доходах, опись движимого и недвижимого имущества, информация о кредитах и кредиторах, личные документы и другие.
Расходы на этом этапе:
Печать и копирование документов — от 20 рублей за страницу. Количество нужных материалов для каждого случая отличается: может понадобиться 70 распечаток, а может — 200. Рассчитывайте, что в среднем на копирование документов потребуется от 1 400 до 4 000 рублей (и выше). Если дома у вас или знакомых есть принтер, эту сумму можно сэкономить.
Электронная выписка из ЕГРН о правах на имевшиеся (имеющиеся) объекты недвижимости за три года — 1740 рублей. Бумажная выписка в МФЦ обойдётся дороже — 4 160 рублей. Выписку должен сделать как должник, так и его супруг или супруга.
Почтовые расходы на рассылку уведомлений о начале процедуры кредиторам — от 118 рублей за одно заказное письмо (по тарифу Почты России). Почтовые квитанции нужно приложить к документам для суда. На всю рассылку понадобится от 118 до 1 180 рублей (и выше).
Услуги нотариуса (если решили подать заявление через представителя и нужно заверить доверенность) — в среднем от 3 000 рублей.
Услуги юриста — от 60 000 до 250 000 рублей. Цена зависит от сложности дела.
Обязательные публикации
Согласно закону (ст. 213.7 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ) и в газете «КоммерсантЪ» необходимо опубликовать информацию о начале процедуры банкротства.
Расходы на этом этапе:
Одна публикация в ЕФРСБ — 530 руб. 88 коп. Обычно требуется от 4 штук и больше.
Объявление в газете «КоммерсантЪ» размером 30 см² — 10 436 руб. 7 копеек. В 2026 году 1 см² стоит 347 руб. 89 коп. Размер объявления может быть разным.
Реструктуризация долга
Первая возможная процедура при судебном банкротстве. В процессе реструктуризации суд может ввести новый график погашения долга (сроком до пяти лет) — его разрабатывают кредиторы. При введении этой процедуры гражданина не признают банкротом.
Расходы на этом этапе:
Услуги финансового управляющего — 25 000 рублей. Это фиксированная сумма, которая должна лежать на депозите суда. Внести её необходимо до первого заседания.
Дополнительная выплата ФУ — 7% от суммы, которую получили кредиторы. Обычно эта выплата для финансового управляющего заранее включена в план по погашению долга.
Публикация в ЕФРСБ о начале реструктуризации — 530 руб. 88 коп.
Объявление о начале реструктуризации в газете «КоммерсантЪ» размером 30 см² — 10 436 руб. 7 копеек. Размер объявления может быть разным.
Публикации в ЕФРСБ о получении требований кредиторов и их включении в реестр (по две публикации на каждого кредитора, участвующего в деле) — от 1 061 руб. 76 коп.
Реализация имущества
Именно в ходе этой процедуры должника признают банкротом, после чего могут освободить его от долговых обязанностей. Имущество описывают, оценивают и продают на торгах.
Если должник в заявлении запрашивает реализацию имущества, суд, вероятнее всего, пропустит реструктуризацию и сразу перейдёт к реализации.
Расходы на этом этапе:
Услуги финансового управляющего — 25 000 рублей (если до этого была реструктуризация). Если реструктуризации не было, второй платёж размером 25 000 рублей вносить не нужно.
Публикация в ЕФРСБ о переходе к реализации — 530 руб. 88 коп.
Объявление о признании банкротом и введении реализации в газете «КоммерсантЪ» размером 20 см² — 10 436 руб. 7 копеек. Размер объявления может быть разным.
Организация торгов — от 10 000 рублей. Чем больше нужно продать имущества для погашения долгов, тем выше затраты.
Итоговая стоимость списания долгов в Краснодаре
Сумма обязательных расходов (депозит ФУ, публикации в ЕФРСБ и «КоммерсантЪ» на всех этапах, справки, торги, почтовые расходы): от 60 000 до 85 000 рублей.
Сумма всех возможных расходов (обязательные расходы, печать документов, услуги нотариуса и/или юриста): от 120 000 до 335 000 рублей.
