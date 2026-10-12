Оплата импорта в 2026 году: какие документы готовить на каждом этапе

Платёж: инвойс, код операции и документы под схему расчёта

Банк сверяет платёжное поручение с тем, что уже знает о сделке; при авансе этот этап идёт сразу за предыдущим.

Инвойс должен совпадать с контрактом по сторонам, сумме, валюте и предмету. Код вида операции говорит банку, за что перевод: за импорт, авансом или за уже поставленный товар; в рублёвом платеже его вписывают в назначение платежа, в валютном — передают банку по форме, которую тот установил. Документы по операции, если сделка выше нижней ступени, идут в банк в один день с платёжным поручением.

По контрактам с отсрочкой набор ко дню расчёта в нашей практике обычно больше, чем у авансового платежа: кроме контракта и инвойса в него входят транспортные и таможенные документы, включая декларацию на товары, — всё, что показывает, что товар уже ввезён. У товара из ЕАЭС декларации нет, ввоз показывают транспортные документы. По услуге, которую оплачивают после оказания, основанием к платежу служит акт об оказании — тот же документ потом подтверждает исполнение.

Если выбрана оплата через платежного агента, к платежу добавляются агентский договор, поручение агенту на конкретный инвойс и письмо поставщика о согласии получить деньги от третьего лица. Такое письмо нужно уже банку поставщика: часть банков без него деньги не зачисляет, поэтому его берут до первого платежа и прикладывают к платёжному поручению. Агентский договор при этом не переносит на агента обязанности импортёра: стороной контракта по-прежнему считается импортёр, учёт контракта, сведения для банка и документы остаются на нём. Агент отвечает за собственный перевод.

Остановленные платежи, которые мы разбираем, чаще всего упираются в неоднозначное назначение платежа, неполный комплект или расхождение контракта, инвойса и реквизитов перевода. Типичные расхождения — валюта инвойса отличается от валюты контракта, сумма выходит за контрактную, получатель назван иначе. Их снимают допсоглашением к контракту, оформленным до платежа. Комплект — та часть платежа, которой управляет сам плательщик: на решения банков по цепочке он влияет только тем, что документы сходятся.

Что на руках к платежу:

инвойс — по нему банк сверяет сумму, валюту, получателя и предмет с контрактом;

код вида операции — показывает назначение перевода;

декларация, таможенные и транспортные документы — при оплате после поставки (по товару из ЕАЭС — транспортные);

агентский договор, поручение агенту и письмо поставщика о третьем лице — при оплате через агента;

допсоглашение — если условия инвойса разошлись с контрактом.

Здесь только то, что нужно к платежу. Полный перечень документов импортной сделки вместе с ошибками, на которых срывается платёж, пригодится, когда комплект сверяют перед первой оплатой.