Оплата импорта в 2026 году: какие документы готовить на каждом этапе

Расчеты с иностранными поставщиками чаще встают из-за документов, чем из-за денег: платежи из России проходят усиленные проверки и длинную цепочку банков, и любая нестыковка в них оборачивается запросом, задержкой или возвратом. При этом документы обычно собирают пачкой ко дню оплаты, хотя банк возвращается к сделке несколько раз. Для него сделка раскладывается на четыре этапа — до первого события по контракту, платёж, поставка и закрытие, — и на каждом нужен свой набор документов. Какой именно, задают три вещи: сумма обязательств по контракту, что наступает раньше — оплата или поставка, и что вы покупаете — товар или услугу.
Сколько документов потребует банк: считают по сумме контракта
Первая из трёх вещей определяет, на какой ступени стоит сделка. Инструкция Банка России о порядке валютного контроля в банках делит сделки на три ступени по сумме обязательств по контракту. Границы ступеней в рублях устанавливает Банк России и со временем их менял, поэтому перед сделкой их сверяют по действующей редакции.
Нижняя ступень — банку достаточно кода вида операции.
Средняя — к каждой операции представляют документы по ней.
Верхняя — постановка контракта на учёт и ведомость банковского контроля по нему.
Ступени складываются: контракт верхней ступени стоит на учёте, и документы к каждой операции по нему всё равно подают.
Чаще всего здесь ошибаются так: транш небольшой, компания рассчитывает на упрощённый порядок, а банк оценивает контракт целиком.
Нижняя ступень при этом не означает, что документы не нужны. Запросить их по операции банк вправе при любой сумме, поэтому контракт, инвойс и подтверждения оформляют и хранят и при упрощённом порядке — меняется только то, подают их сразу или по запросу.
До первого платежа или поставки: контракт и постановка на учёт
Ступень говорит, сколько документов будет. Когда они понадобятся впервые, решает вторая вещь — что наступит раньше: оплата или поставка (ввоз товара либо оказание услуги).
К этому событию на руках должен быть контракт, где названы стороны, предмет, сумма, валюта, срок исполнения и условия оплаты: по нему банк потом будет сверять сделку. Текст только на иностранном языке банк принять может, но вправе попросить перевод в объёме, нужном для проверки; двуязычный контракт снимает этот вопрос заранее.
Контракт верхней ступени встаёт на учёт к первому событию, и дата подписания на срок не влияет. Отсюда и граница подачи: при авансе документы несут в банк не позже платёжного поручения, при оплате после поставки — не позже подачи таможенной декларации, а по товару из ЕАЭС — не позже срока подачи статистической формы в таможню (по услугам — не позже срока, в который по оказанной услуге сдают справку о подтверждающих документах). Банку передают сам контракт или выписку из него с данными для валютного контроля. Банк ставит контракт на учёт, присваивает ему уникальный номер (УНК) и заводит ведомость банковского контроля.
Порядок, в котором проходит постановка контракта на валютный контроль, и сроки подачи для каждого первого события расписаны по шагам вместе с действующими границами ступеней.
Если деньги поставщику отправит агент, это закладывают в контракт на том же шаге. Оплата импортного контракта третьим лицом должна следовать из самих документов: оговорка, что оплату вправе провести другое лицо, объясняет вашему банку, почему поставщику платит не сторона контракта.
Что на руках к первому событию:
контракт или выписка из него, с переводом, если банк его попросил, — основание, с которым банк будет сверять сделку;
оговорка об оплате третьим лицом — если платить будет агент;
УНК от банка — если контракт на верхней ступени.
Платёж: инвойс, код операции и документы под схему расчёта
Банк сверяет платёжное поручение с тем, что уже знает о сделке; при авансе этот этап идёт сразу за предыдущим.
Инвойс должен совпадать с контрактом по сторонам, сумме, валюте и предмету. Код вида операции говорит банку, за что перевод: за импорт, авансом или за уже поставленный товар; в рублёвом платеже его вписывают в назначение платежа, в валютном — передают банку по форме, которую тот установил. Документы по операции, если сделка выше нижней ступени, идут в банк в один день с платёжным поручением.
По контрактам с отсрочкой набор ко дню расчёта в нашей практике обычно больше, чем у авансового платежа: кроме контракта и инвойса в него входят транспортные и таможенные документы, включая декларацию на товары, — всё, что показывает, что товар уже ввезён. У товара из ЕАЭС декларации нет, ввоз показывают транспортные документы. По услуге, которую оплачивают после оказания, основанием к платежу служит акт об оказании — тот же документ потом подтверждает исполнение.
Если выбрана оплата через платежного агента, к платежу добавляются агентский договор, поручение агенту на конкретный инвойс и письмо поставщика о согласии получить деньги от третьего лица. Такое письмо нужно уже банку поставщика: часть банков без него деньги не зачисляет, поэтому его берут до первого платежа и прикладывают к платёжному поручению. Агентский договор при этом не переносит на агента обязанности импортёра: стороной контракта по-прежнему считается импортёр, учёт контракта, сведения для банка и документы остаются на нём. Агент отвечает за собственный перевод.
Остановленные платежи, которые мы разбираем, чаще всего упираются в неоднозначное назначение платежа, неполный комплект или расхождение контракта, инвойса и реквизитов перевода. Типичные расхождения — валюта инвойса отличается от валюты контракта, сумма выходит за контрактную, получатель назван иначе. Их снимают допсоглашением к контракту, оформленным до платежа. Комплект — та часть платежа, которой управляет сам плательщик: на решения банков по цепочке он влияет только тем, что документы сходятся.
Что на руках к платежу:
инвойс — по нему банк сверяет сумму, валюту, получателя и предмет с контрактом;
код вида операции — показывает назначение перевода;
декларация, таможенные и транспортные документы — при оплате после поставки (по товару из ЕАЭС — транспортные);
агентский договор, поручение агенту и письмо поставщика о третьем лице — при оплате через агента;
допсоглашение — если условия инвойса разошлись с контрактом.
Здесь только то, что нужно к платежу. Полный перечень документов импортной сделки вместе с ошибками, на которых срывается платёж, пригодится, когда комплект сверяют перед первой оплатой.
Поставка или услуга: чем подтверждают исполнение
Деньги ушли — дальше банк ждёт, чем исполнение подтвердится. Здесь решает третья вещь: что вы купили.
Товар, ввезённый по таможенной декларации, подтверждает себя сам: если контракт стоит на учёте, его номер указывают в декларации, а сведения о выпуске банк получает от таможни. Если товар оплачивают после ввоза, справку о подтверждающих документах по нему не подают. Если платили авансом, справку подают, но декларацию к ней не прикладывают: в справку вписывают сведения о декларации.
У товара из стран ЕАЭС таможенной декларации нет. Её место занимает статистическая форма учёта перемещения товаров: импортёр подаёт её в таможню, и сведения о ней тоже приходят в банк от таможни. При авансе справку о подтверждающих документах подают и здесь, со сведениями о статистической форме, а саму форму в банк не несут. Контракт и транспортные документы держат под рукой: банк вправе их запросить.
По работам и услугам исполнение подтверждает сам импортёр: акт или иной документ об оказании и справка о подтверждающих документах. Срок справки считают от окончания месяца, в котором оформлен акт.
«Справки о валютных операциях», которую до сих пор ставят в перечни документов, не существует с 1 марта 2018 года. Единых форм по валютным операциям две: у импортёра — справка о подтверждающих документах, у банка — ведомость банковского контроля. «Сведения о валютных операциях» — бланк конкретного банка, через который ему сообщают код вида операции. Если просят справку о валютных операциях, лучше уточнить, какой документ нужен: чаще всего это форма самого банка.
Что на руках после поставки:
таможенная декларация с номером контракта — по товару, а при авансе ещё справка со сведениями о декларации;
статистическая форма, контракт и транспортные документы — по товару из ЕАЭС, а при авансе ещё справка со сведениями о форме;
акт и справка о подтверждающих документах — по работам и услугам.
Закрытие сделки: ведомость, изменения и хранение
Платежи и поставки сходятся в ведомости, и по ней сделку закрывают. Аванс без подтверждённой поставки остаётся в ведомости открытым.
Если условия контракта поменялись — продлили срок, изменили сумму, — допсоглашение доводят до банка заявлением о внесении изменений в ведомость; срок у заявления свой и считается от даты документа. Когда обязательства исполнены, импортёр подаёт заявление о снятии контракта с учёта. Если заявления нет или документы по сделке перестали поступать, по истечении срока банк получает право закрыть учёт по контракту сам.
При оплате через агента бухгалтерии для закрытия нужны агентский договор, поручение, акт-отчёт агента и выставленный им счёт. В отчёте — дата и номер поручения, сумма в рублях с номером платёжного поручения, сумма в валюте, получатель, дата перевода и вознаграждение; к нему прикладывают поручение, инвойс и платёжное подтверждение. Отчёт агента — первичный документ: по нему бухгалтерия гасит долг перед поставщиком. Проводки по шагам агентской сделки и закрывающие документы под каждую из них разобраны отдельно для бухгалтера.
Документы по валютным операциям хранят не менее трёх лет со дня операции, но не раньше срока исполнения договора — по длинному контракту выходит дольше трёх лет.
Что на руках к закрытию:
ведомость банковского контроля — в ней видно, сошлись ли платежи и поставки;
заявление о внесении изменений — если контракт меняли;
заявление о снятии с учёта — когда обязательства исполнены;
агентский договор, поручения, акт-отчёт агента с приложениями и его счёт — при оплате через агента.
Выводы для финансового директора
Документы готовят под этапы сделки: пачка ко дню оплаты закрывает один этап из четырёх, а банк смотрит сделку до первого события, при платеже, после поставки и при закрытии.
Ступень считают по всей сумме контракта; нижняя ступень не освобождает от документов, они остаются на руках и подаются по запросу.
Порядок задаёт первое событие, а чем подтверждать исполнение — предмет: ввезённый по декларации товар подтверждает она сама, товар из ЕАЭС — статистическая форма, услугу — акт и справка о подтверждающих документах.
Агент проводит перевод, но учёт контракта и документы перед банком остаются на импортёре.
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