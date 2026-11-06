Оплата оборудования зарубежному поставщику в 2026 году: этапы и риски

Внутри: чем рискует покупатель на каждом из трёх платежей за оборудование, что будет с авансом, если следующий перевод застрял в банках, когда монтаж делает покупателя налоговым агентом по НДС, таблица условий договора и чек-лист перед подписью.

Поставщик станка под заказ предлагает платить в три приёма: например, треть при заказе, треть перед отгрузкой и остаток после пусконаладки. Между первым и последним платежом проходят месяцы изготовления, доставки и монтажа.

Оплата оборудования иностранному поставщику по такому графику защищена, когда договор для каждого платежа называет три вещи: событие и документ, после которых платить, способ вернуть или удержать деньги, если поставщик своё не выполнил, и день, который считается днём оплаты. Без последнего дни, пока перевод идёт по банкам, могут обернуться для вас просрочкой.

Ниже платежи разобраны по порядку: как вернуть аванс, если поставщик не отгрузит, что проверить на заводе перед вторым платежом, когда отдавать остаток и когда монтаж силами поставщика обязывает вас заплатить НДС. Дальше — чем грозит платёж, застрявший в банках, в каких сделках хватит одного платежа и что записать в договор и проверить перед подписью.

Аванс при заказе: как вернуть деньги, если поставщик не отгрузит

Аванс рискованнее остальных платежей: деньги уже у поставщика, а встречного исполнения — ни оборудования, ни документов об отгрузке — ещё нет. Размер аванса поставщики называют разный, от трети до половины цены, встречается и полная предоплата. Каждая доля, которую вы переносите с аванса на платёж перед отгрузкой, уходит из риска «не изготовит» в риск следующего платежа, а его закрывает проверка оборудования до отгрузки.

Основанием аванса делают подтверждение заказа с графиком изготовления: в нём видно, к какой дате поставщик обязан закончить работу. От этой даты удобно считать срок возврата. В договор записывают, в какой срок и на какой счёт поставщик возвращает аванс, если сорвал изготовление или отказался от поставки.

Договорное условие работает, пока поставщик готов платить сам. Если он не вернёт деньги, их может вернуть банк по гарантии возврата аванса. Гарантию выдаёт банк поставщика по его заявке, а вы в ней бенефициар: если поставщик не исполнил контракт и отказался вернуть аванс, выплату по гарантии получаете вы.

Аккредитив снимает сам вопрос возврата: до отгрузки деньги к поставщику не уходят. Банк покупателя обязуется заплатить продавцу против документов, подтверждающих отгрузку, и переводит деньги только после их проверки.

Оба инструмента требуют банка на стороне поставщика: гарантию он должен согласиться выдать, аккредитив — принять и исполнить. Готов ли на это банк конкретного поставщика в сделке с покупателем из России, покупатель выясняет у поставщика до подписи. Если платить будет агент — компания, которая по агентскому договору переводит деньги поставщику за покупателя, — покупатель узнаёт у него, зачислит ли их банк поставщика. Если график платежей построен на гарантии, а банк поставщика её не выдаст, график придётся переписывать.

Платёж перед отгрузкой: оплата против заводских испытаний

К платежу перед отгрузкой оборудование уже изготовлено, и риск смещается: можно заплатить за станок, который не работает или собран не по спецификации, и узнать об этом только на своей площадке.

Закрывают этот риск заводскими приёмочными испытаниями — FAT (factory acceptance test): изготовитель запускает оборудование у себя до отгрузки и показывает, что оно работает. На испытаниях присутствует ваш инженер или нанятый вами инспектор, а если поехать нельзя, испытания проводят дистанционно.

Основанием платежа в договоре делают подписанный протокол испытаний или отгрузочные документы. Письмо «оборудование готово» ничего не подтверждает. В договор можно записать и прямой запрет отгружать оборудование до успешных испытаний.

Оплата перед отгрузкой не переносит на вас риск за груз. Момент, с которого повреждение или утрата груза в пути ложатся на покупателя, задаёт базис поставки, и с датой платежа он не совпадает. При каком базисе вы отвечаете за груз уже с отгрузки, а при каком только с прибытия, показывает таблица о том, где переходит риск при поставке оборудования.

Остаток после поставки и пусконаладки

Остаток остаётся у вас, пока оборудование не заработало, но рычагом он становится, только если в договоре записано, что значит «заработало». Для этого описывают испытания на площадке — SAT (site acceptance test): после доставки, монтажа и пусконаладки оборудование проверяют у вас, а по итогам подписывают акт приёмки. Критерии записывают заранее: какие параметры и в каком режиме оборудование должно показать.

С акта приёмки начинается и гарантийный срок, поэтому условия поставки оборудования и оплаты удобно связать через этот документ: подписан акт — наступает срок оплаты остатка и отсчёт гарантии. Если в договоре стоит только «остаток — после пусконаладки», без критериев, то закончена ли пусконаладка, стороны будут выяснять в переписке.

Монтаж специалистами поставщика и НДС

Если монтаж и пусконаладку ведут специалисты поставщика, это работы, и налог по ним возникает отдельно от оборудования.

Монтаж, сборка и техническое обслуживание движимого имущества, которое находится в России, по подпункту 2 пункта 1 статьи 148 НК реализуются в России. Организация или ИП, которые покупают в России работы у иностранного лица, по пунктам 1 и 2 статьи 161 НК становятся налоговыми агентами по НДС: налог с цены работ исчисляет и платит в бюджет покупатель. Упрощённая система от этой обязанности не освобождает (пункт 5 статьи 346.11 НК). Агентом покупатель не становится, если работы реализованы через российский филиал или представительство поставщика, которое стоит на учёте в налоговой. Одного наличия такого подразделения мало: важно, через кого прошла реализация. Если исполнитель из страны ЕАЭС, место реализации работ определяют по протоколу о косвенных налогах в составе Договора о Евразийском экономическом союзе (приложение № 18): он действует вместо статьи 148 НК.

Поэтому работы выделяют в договоре отдельным разделом или приложением, где указаны исполнитель, материалы и цена: налоговый агент считает налог из отдельной цены работ.

Что будет, если следующий платёж застрял в банках

Если следующий платёж застрял в длинной цепочке банков с их усиленными проверками, уже зачисленный аванс остаётся у поставщика в счёт цены, а рискуете вы другим — просрочкой по этому платежу.

День, когда деньги списаны с вашего счёта, по российскому праву ещё не день оплаты. По пункту 1 статьи 316 ГК безналичный платёж исполняется в месте нахождения банка, который обслуживает получателя. Пункт 26 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 называет и момент: обязательство исполнено, когда деньги зачислены на корреспондентский счёт этого банка, то есть дошли до банка поставщика. Оба правила действуют, если договор не установил иное. Пока договор молчит, платёж, который дошёл до банка поставщика после срока, считается просроченным, даже если с вашего счёта он списан вовремя.

Договор вправе установить иное: например, что обязанность покупателя по оплате исполнена в день списания денег с его счёта. В контрактах это пишут как «датой оплаты считается дата списания денежных средств со счёта покупателя». Согласовывают такое условие до подписи, пока график платежей ещё обсуждается.

«Цепочка, по которой ушёл аванс, для следующего платежа ничего не гарантирует: пока завод изготавливает оборудование, маршрут и требования банка поставщика могут измениться. Поэтому перед каждым платежом мы заново смотрим, примет ли деньги банк поставщика, и заранее говорим, что может понадобиться получателю. После отправки повлиять на движение денег почти нельзя — решения принимают банки цепочки», — говорит Андрей Лавров, директор по международным расчётам «Культуры платежей».

У каждого платежа и своя цена в рублях. Курс фиксируется для каждого перевода отдельно, поэтому рублёвая стоимость оборудования складывается из нескольких курсов и становится окончательной только с последним платежом. Если в договоре с агентом или банком есть фиксированный сбор за поручение, он берётся с каждого перевода. Режим валютного контроля от разбивки не меняется: его задаёт сумма обязательств по контракту, а не сумма отдельного платежа.

Если переводы по графику проводит агент, оплата импортного оборудования из-за рубежа держится на двух условиях: контракт с поставщиком разрешает оплату третьим лицом, а поставщик даёт письмо о согласии получить деньги от агента, потому что часть банков получателя без него такие деньги не зачисляет. Для оплаты оборудования через агента оба условия проверяют до первого платежа.

Когда хватит одного платежа

Одного платежа по инвойсу хватает, если оборудование серийное и лежит на складе поставщика, а доставку и риск в пути до вашего склада берёт на себя поставщик. Тогда между оплатой и работающим оборудованием нет месяцев изготовления, и аванс, платёж перед отгрузкой и остаток страховать нечего.

У такого платежа остаётся один риск — сам перевод. Провести его можно и без валютного счёта: оплата инвойса поставщику через агента идёт из рублей.

Перед подписью под графиком платежей

Условия оплаты оборудования надёжны, когда у каждого платежа записаны три вещи: событие, которое вы можете проверить, способ вернуть или удержать деньги и день, который считается днём оплаты. Работы по монтажу при этом идут отдельной строкой.

Платёж Чем рискуете Что записать в договор Аванс при заказе поставщик не изготовит или не отгрузит, а деньги уже у него основание — подтверждение заказа с графиком изготовления; срок и порядок возврата аванса; гарантия возврата аванса или аккредитив, если банки сторон на это готовы Перед отгрузкой оплатить оборудование, которое не работает или не соответствует спецификации основание — протокол заводских испытаний с вашим участием или отгрузочные документы; запрет отгрузки до успешных испытаний Остаток заплатить раньше, чем оборудование заработало у вас критерии приёмки на площадке; срок оплаты и начало гарантии — от акта приёмки Монтаж и пусконаладка не учесть НДС, который вы платите как налоговый агент, если работы реализованы не через российское подразделение поставщика отдельная строка с исполнителем и ценой работ Каждый перевод дни в банках засчитают вам как просрочку обязанность по оплате исполнена в день списания со счёта покупателя

До подписи стоит получить подтверждения:

банк поставщика готов выдать гарантию возврата аванса или принять аккредитив — если график на них опирается;

поставщик согласен на участие вашего инженера или инспектора в заводских испытаниях;

контракт разрешает оплату третьим лицом, а поставщик предупредил свой банк, если платить будет агент;

ваш банк или агент до первого платежа проверил, что банк поставщика зачислит деньги.

Сами переводы по такому графику можно поручить агенту целиком: по одному договору, с курсом каждого платежа, известным до отправки денег.

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