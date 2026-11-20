Как провести сумму, которую перечислили агенту за иностранного поставщика, если она больше стоимости товара по курсу ЦБ? В ней четыре части: стоимость товара, курсовая разница по долгу перед поставщиком, разница курса агента и его вознаграждение. У каждой части своя проводка, и счет расчетов с агентом закрывается в ноль, когда проведены все четыре.
Ниже по порядку: какими проводками идет сделка, куда относить разницу курса агента, что меняется, если агенту платили до отгрузки, и как сверить сальдо и закрыть месяц.
Платите иностранному поставщику через агента и хотите сразу получать документы, по которым сделку можно провести в учете? Платформа «Культура платежей» проводит оплату по основанию из вашего контракта, а по сделке у вас остаются закрывающие документы, которые банк запросит по валютному контролю.
Сделка через агента по шагам
Пример. В примере оплата товара через агента идет после поставки. Контракт — на 100 000 юаней; товар получен, и право собственности по контракту перешло в день, когда курс ЦБ был 12,00. Агент выставил счет на 100 000 юаней по своему курсу 12,50 плюс вознаграждение 25 000 рублей, которое он удерживает из перечисленного, — всего 1 275 000 рублей. Поставщику агент заплатил в день, когда курс ЦБ был 12,20. Все курсы условные, юань здесь просто валюта примера. Номера счетов взяты из типового плана и служат примером: свой план счетов каждая организация принимает сама.
Из отчета агента для расчета нужны четыре цифры: дата платежа поставщику, сумма в валюте, полученные от вас рубли и вознаграждение. Если курса агента в отчете нет, его вычисляют из них: (1 275 000 − 25 000) / 100 000 = 12,50. Отчет — первичный документ, и его обязательные реквизиты перечислены в ч. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
Шаг
Что произошло
Проводка
Сумма, руб.
Документ-основание
1
Товар получен, право собственности перешло; долг 100 000 юаней по курсу 12,00
Дт 41 — Кт 60.21
1 200 000
Контракт, инвойс, товаросопроводительные документы
2
Перечислили агенту сумму по его счету
Дт 76.09 — Кт 51
1 275 000
Счет агента, платежное поручение, выписка банка
3
Агент заплатил поставщику; долг переоценен по курсу 12,20 на дату платежа
Дт 91.02 — Кт 60.21
20 000
Отчет агента (день платежа поставщику), бухгалтерская справка с расчетом
4
Долг перед поставщиком погашен за счет агента
Дт 60.21 — Кт 76.09
1 220 000
Отчет агента, копия платежного документа
5
Отражена разница курса агента
Дт 91.02 — Кт 76.09
30 000
Отчет агента, бухгалтерская справка с расчетом
6
Принято вознаграждение агента
Дт 41 — Кт 60.01
25 000
Отчет агента
7
Удержанное вознаграждение зачтено против перечисленного
Дт 60.01 — Кт 76.09
25 000
Отчет агента, бухгалтерская справка
Перечисление во второй строке расходом не становится: рубли превратились в требование к агенту и до его отчета лежат на 76.09. Погашение долга датируют днем платежа поставщику из отчета. Первичный документ составляют при совершении факта хозяйственной жизни или сразу после его окончания (ч. 3 ст. 9 Закона № 402-ФЗ), поэтому ни день, когда рубли ушли агенту, ни день, когда пришел отчет, этот факт не датируют. Если между поставкой и платежом прошла отчетная дата, долг переоценивают и на нее, и к дню платежа он приходит уже переоцененным.
Вознаграждение связано с этой партией, поэтому в примере оно входит в ее себестоимость: ФСБУ 5/2019 включает в фактическую себестоимость запасов иные затраты, связанные с их приобретением. Если учетная политика относит такое вознаграждение к расходам периода, в шестой строке вместо счета 41 стоит счет расходов. В примере вознаграждение без налога на добавленную стоимость; возмещаемый налог в себестоимость не входит, невозмещаемый входит.
Седьмая строка нужна потому, что агент в одной сделке стоит на двух счетах: как должник по перечисленным рублям и как исполнитель услуги. Как настроить эту схему в 1С, зачем для одного агента заводят два договора и от чего зависит набор проводок, если агент заключает сделку с поставщиком от своего имени, разобрано в схеме проводок агентского платежа с документами 1С.
Куда относить разницу курса агента
30 000 рублей из пятой строки — разница между курсом, по которому агент продал вам валюту, и курсом ЦБ на тот же день: 100 000 × (12,50 − 12,20). Курсовой разницей она не считается. Курсовая разница по ПБУ 3/2006 возникает, когда официальный курс сдвигается, пока валютный долг ждет оплаты, — это 20 000 из третьей строки. Разница курса агента возникает в один день и по той же валюте: валюта обошлась дороже официального курса. Ее ведут отдельной статьей прочих расходов, не смешивая с курсовыми разницами; это практика учета, и свой порядок организация записывает в учетную политику.
Курсовая разница по долгу
Разница курса агента
Откуда берется
Официальный курс сдвинулся, пока долг перед поставщиком ждал оплаты
Агент продал валюту дороже курса ЦБ в день платежа поставщику
Сумма в примере
20 000 = 100 000 × (12,20 − 12,00)
30 000 = 100 000 × (12,50 − 12,20)
Проводка
Дт 91.02 — Кт 60.21
Дт 91.02 — Кт 76.09
На чем держится
ПБУ 3/2006
Учетная политика организации и условия договора с агентом о возврате излишка
Проводка идет через счет расчетов с агентом, потому что эти рубли уже у него: Дт 91.02 — Кт 76.09. Если агент купил валюту дешевле курса ЦБ, разница получается с обратным знаком и становится прочим доходом по той же отдельной статье.
В расходы разница не идет вовсе, если договор обязывает агента вернуть или зачесть излишек. Тогда сумма, которую агент возвращает, — его долг перед вами: она остается на 76.09 до возврата (Дт 51 — Кт 76.09) или до зачета. Какой случай ваш, видно по договору и отчету агента.
«Курсовую разницу и разницу курса агента в одну проводку не сводим: из общей суммы потом не вытащить, сколько в ней от движения курса, а сколько от цены валюты у агента», — Анна Белова, руководитель налоговой и учетной практики «Культуры платежей».
Важно. С отчетности за 2027 год расходы признают по ФСБУ 10/2026 «Расходы» (приказ Минфина от 24.04.2026 № 53н), доходы — по ФСБУ 9/2025 «Доходы» (приказ Минфина от 16.05.2025 № 56н). ПБУ 10/99 и ПБУ 9/99 утрачивают силу с 1 января 2027 года, отчетность за 2026 год составляют по ним. ПБУ 3/2006 продолжает действовать, поэтому правило о курсовых разницах и непереоценке авансов не меняется. Отдельную статью для разницы курса агента стоит заново закрепить в учетной политике на 2027 год, с учетом группировки расходов и доходов по новым стандартам.
Отчеты агента, документы для банка по валютным контрактам и сверка расчетов к закрытию года могут вестись одной командой. Платформа «Культура платежей» берет на сопровождение сделку целиком или ее часть: расчеты, документы, договор. У вас остается полный пакет закрывающих документов для валютного контроля.
Если агенту платили до отгрузки
При предоплате разница курса агента и вознаграждение остаются прежними, а меняется курс, по которому оценен расчет с поставщиком: аванс ему выдан в тот день, когда агент заплатил, потому что до этого у вас есть только требование к агенту в рублях. Аванс ставится по курсу ЦБ этого дня, 12,20, и по ПБУ 3/2006 дальше не переоценивается: Дт 60.22 — Кт 76.09 1 220 000. Перечисление агенту проводится так же, как во второй строке таблицы.
Товар пришел позже, в день с условным курсом 12,40. Проводки при поступлении:
Дт 41 — Кт 60.21 — 1 220 000;
Дт 60.21 — Кт 60.22 — 1 220 000.
Курсовой разницы по долгу здесь нет, и контрактная стоимость товара встает в учет по 1 220 000 — по курсу дня, когда агент заплатил поставщику. При частичной предоплате оплаченная часть оценивается по курсу аванса, неоплаченная — по курсу на день принятия товара к учету и дальше переоценивается как обычный валютный долг.
Сальдо по агенту и поставщику: как проверить
Для постоплаты и для аванса проверка одна и та же — сальдо по счетам расчетов. В примере с постоплатой у 76.09 дебет 1 275 000 и кредит 1 220 000 + 30 000 + 25 000 = 1 275 000, сальдо ноль; у 60.21 кредит 1 200 000 + 20 000 и дебет 1 220 000, сальдо ноль. С авансом кредит 76.09 складывается из тех же 1 220 000 + 30 000 + 25 000, только первая сумма ушла на 60.22, а 60.21 и 60.22 закрываются зачетом аванса.
Если на 76.09 что-то осталось, проверьте две вещи:
дебетовый остаток, равный вознаграждению, при встречном кредитовом на 60.01 — не проведен зачет из седьмой строки;
кредитовый остаток после того, как агент вернул деньги, — в расходы проведена сумма, которую он обязан был вернуть, и пятая строка для этого договора лишняя.
Как закрыть месяц по платежу через агента
Получить отчет, где дата платежа поставщику, сумма в валюте, полученные рубли и вознаграждение стоят отдельными строками, и посчитать по ним курс агента. Если цифры расходятся с вашим расчетом, возражения по отчету направляют в срок из п. 3 ст. 1008 ГК РФ или в срок, установленный договором; при молчании отчет считается принятым.
Провести разницу курса агента отдельной статьей, не смешивая с курсовой разницей по долгу, если та возникла, — а перед этим проверить по договору, не возвращает ли агент излишек.
Если при постоплате агент еще не заплатил поставщику, переоценить валютный долг на отчетную дату (аванс не переоценивается), а по закрытой сделке сверить сальдо по агенту и поставщику: оба в ноль — тогда учет оплат через агента по этой сделке закрыт.
Совет к закрытию года. Перед закрытием года пройдите эти три шага по всем платежам через агента за декабрь. Отчеты агента по платежам поставщикам, которые прошли до 31 декабря, запросите заранее: погашение долга датируют днем платежа из отчета, а не днем, когда пришел сам отчет. Долги по поставкам, которые на 31 декабря агент еще не оплатил, переоцените на эту дату. Если платежи через агента регулярные, сверьте расчеты с ним актом сверки: остаток на 76.09 должен объясняться поручениями, которые агент еще не исполнил.
Эти четыре цифры стоят в отчете отдельными строками, когда оплата через агента идет с полным комплектом закрывающих документов.
Оплата иностранному поставщику через платформу «Культура платежей» идет по агентскому договору. По разовой сделке у вас обычно остаются агентский договор, поручение, счет и акт-отчет агента, а при регулярных платежах — акты сверки. Состав комплекта зависит от сделки, его согласуют до оплаты.
Рассчитаем платеж поставщику через агента
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