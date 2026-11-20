Сделка через агента по шагам

Пример. В примере оплата товара через агента идет после поставки. Контракт — на 100 000 юаней; товар получен, и право собственности по контракту перешло в день, когда курс ЦБ был 12,00. Агент выставил счет на 100 000 юаней по своему курсу 12,50 плюс вознаграждение 25 000 рублей, которое он удерживает из перечисленного, — всего 1 275 000 рублей. Поставщику агент заплатил в день, когда курс ЦБ был 12,20. Все курсы условные, юань здесь просто валюта примера. Номера счетов взяты из типового плана и служат примером: свой план счетов каждая организация принимает сама.

Из отчета агента для расчета нужны четыре цифры: дата платежа поставщику, сумма в валюте, полученные от вас рубли и вознаграждение. Если курса агента в отчете нет, его вычисляют из них: (1 275 000 − 25 000) / 100 000 = 12,50. Отчет — первичный документ, и его обязательные реквизиты перечислены в ч. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Шаг Что произошло Проводка Сумма, руб. Документ-основание 1 Товар получен, право собственности перешло; долг 100 000 юаней по курсу 12,00 Дт 41 — Кт 60.21 1 200 000 Контракт, инвойс, товаросопроводительные документы 2 Перечислили агенту сумму по его счету Дт 76.09 — Кт 51 1 275 000 Счет агента, платежное поручение, выписка банка 3 Агент заплатил поставщику; долг переоценен по курсу 12,20 на дату платежа Дт 91.02 — Кт 60.21 20 000 Отчет агента (день платежа поставщику), бухгалтерская справка с расчетом 4 Долг перед поставщиком погашен за счет агента Дт 60.21 — Кт 76.09 1 220 000 Отчет агента, копия платежного документа 5 Отражена разница курса агента Дт 91.02 — Кт 76.09 30 000 Отчет агента, бухгалтерская справка с расчетом 6 Принято вознаграждение агента Дт 41 — Кт 60.01 25 000 Отчет агента 7 Удержанное вознаграждение зачтено против перечисленного Дт 60.01 — Кт 76.09 25 000 Отчет агента, бухгалтерская справка

Схема: «Культура платежей». Курсы и суммы условные

Перечисление во второй строке расходом не становится: рубли превратились в требование к агенту и до его отчета лежат на 76.09. Погашение долга датируют днем платежа поставщику из отчета. Первичный документ составляют при совершении факта хозяйственной жизни или сразу после его окончания (ч. 3 ст. 9 Закона № 402-ФЗ), поэтому ни день, когда рубли ушли агенту, ни день, когда пришел отчет, этот факт не датируют. Если между поставкой и платежом прошла отчетная дата, долг переоценивают и на нее, и к дню платежа он приходит уже переоцененным.

Вознаграждение связано с этой партией, поэтому в примере оно входит в ее себестоимость: ФСБУ 5/2019 включает в фактическую себестоимость запасов иные затраты, связанные с их приобретением. Если учетная политика относит такое вознаграждение к расходам периода, в шестой строке вместо счета 41 стоит счет расходов. В примере вознаграждение без налога на добавленную стоимость; возмещаемый налог в себестоимость не входит, невозмещаемый входит.

Седьмая строка нужна потому, что агент в одной сделке стоит на двух счетах: как должник по перечисленным рублям и как исполнитель услуги. Как настроить эту схему в 1С, зачем для одного агента заводят два договора и от чего зависит набор проводок, если агент заключает сделку с поставщиком от своего имени, разобрано в схеме проводок агентского платежа с документами 1С.