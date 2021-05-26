Сегодня бухгалтер - это стратегический помощник, а не помеха бизнесу

Главный бухгалтер Gameloft Россия о том, какие есть пути профессионального развития у бухгалтера в нашей стране.

Работа бухгалтера — сложна и временами монотонна. Но если изменить к ней свое стереотипное отношение, окажется, что и в этой сфере может быть увлекательный карьерный рост, разнообразный профессиональный опыт, нестандартные задачи и решения.

Ольга Тужикова, лектор «Главбух РФ» имеет более 15 лет бухгалтерского стажа. Сегодня она — главный бухгалтер российского подразделения Gameloft (международный издатель и разработчик видеоигр), до этого занимала ту же должность в управленческом консалтинге The Boston Consulting Group, трудилась на позиции старшего бухгалтера SKOLKOVO.

В интервью Ольга поделилась с читателями, какие навыки и знания необходимы, чтобы стать востребованным специалистом, почему важно знать международные стандарты учета, как подготовиться бизнесу к проверкам и многое другое.

Стереотипы о работе бухгалтера

Чаще всего люди представляют себе бухгалтера неким счетоводом, утонувшем в рутинной, монотонной работе: оплата счетов, обработка первичной документации, сдача отчетности. И так бесконечно по кругу. Никакой самодеятельности и нестандартных задач.

На самом деле, с однообразием можно столкнуться только в начале карьеры. Молодому специалисту действительно нужно вникнуть в работу, разобраться с устройством бухгалтерии предприятия. Обычно ему доверяют самую «бумажную» работу — обработку «первички», занесение ее в базу, оплату счетов.

На более высоких позициях (контролер, старший бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, главбух) задачи возникают уже более сложные и интересные: оптимизация, планирование, формирование отчетности, взаимодействие с фискальными органами и т.д.

В современных реалиях изменилось и само отношение к бухгалтеру в бизнесе. Этот специалист сейчас воспринимается не как «помеха» успешным сделкам, а скорее как финансовый и налоговый консультант, стратегический директор. К его мнению прислушиваются учредители и руководители, а топ-менеджмент обращается за советом перед совершением любой крупной сделки.

Soft и hard skills бухгалтера

Какими навыками и знаниями должен обладать бухгалтер, чтобы быть востребованным специалистом?

К софт-скиллам (т.е. личным качествам и социальным навыкам) можно отнести гибкость мышления, любознательность, желание развиваться. Работа с цифрами требует внимательности к деталям, аккуратности, умения фокусироваться на поставленной задаче.

Не обойтись, конечно, без здоровой доли оптимизма и стрессоустойчивости. Так как главный бухгалтер одна из ключевых фигур любой организации, важно также уметь выстраивать отношения с коллективом и контрагентами, поддерживать партнерство и дружественные связи.

Хард-скиллы (профессиональные умения и навыки) — это, прежде всего безупречное знание бухгалтерского учета, налогового, валютного, трудового законодательства. Кроме того, специалист обязательно должен разбираться в компьютерных программах, понимать, какие процессы можно упросить и ускорить с их помощью.

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Должностные обязанности

Круг обязанностей бухгалтера может отличаться в зависимости от крупности компании-работодателя и специфики ее деятельности. Как правило, чем больше организация, тем более узкая специализация у каждого работника. Например, на крупных предприятиях отдел бухгалтерии может включать следующие структурные подразделения:

расчетный (начисление и выдача заработной платы, пособий и прочих выплат),

налоговый (начисление налоговых платежей в бюджет, взаимодействие в ИФНС),

финансовый (учет движения средств по расчетным счетам и кассе),

производственный (калькулирование себестоимости),

материальный (оприходование документов от контрагентов и списание материалов) и т.д.

В субъектах малого бизнеса бухгалтер часто один и заниматься всеми задачами сразу: от управленческого и налогового учета до кадрового делопроизводства.

Оптимально, сразу на собеседовании уточнить круг обязанностей у работодателя и принять решение, готовы ли вы справляться с ними.

От младшего помощника до главбуха

Универсального карьерного пути в сфере бухгалтерии не существует. Обычно молодые специалисты начинают с низших позиций: помощника департамента, младшего бухгалтера, специалиста по обработке первичной документации, операциониста. В самом начале пути важно быть готовым работать овертайм, посещать тренинги тайм-менеджмента, личностного и профессионального роста.

Затем следуют должности среднего звена и (при наличии у специалиста лидерских качеств и мотивации) следующая ступень — руководящие позиции: старший бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, главбух, директор финансово-экономической службы и т.д.

Не важно с какой должности и в какой организации вы начнете свой путь по карьерной лестнице. Все зависит от желания развиваться, учиться новому, оптимизировать бизнес, который вы сопровождаете.

Ошибки молодых специалистов

1. Пытаться объять необъятное

Молодой сотрудник часто берется за дело с большим энтузиазмом: засиживается допоздна, решает дополнительные задачи. Но при этом он рискует быстро перегореть, так как не умеет правильно расставлять приоритеты и не соблюдает work-life balance.

2. Не обращаться за помощью к старшим коллегам

Есть определенные задачи, с которые младший бухгалтер не может справиться без помощи наставника. И это нормально: для начала новичку нужно получить максимум информации от более умудренных коллег, набраться опыта, а затем уже браться за работу посложнее.

3. Быть слишком уверенным в себе

Не прислушиваться к мнению руководителей, а апеллировать к данным полученным из книг, статей, иных источников — тоже не всегда верно.

Похвально, что молодой сотрудник самостоятельно добывает информацию, но во-первых, она может быть уже неактуальной, а во-вторых, любые сведения требуют осознания и систематизации. Ответственные решения лучше принимать под наставничеством более опытных коллег.

Роль МСФО

Термин «МСФО» расшифровывается как международные стандарты финансовой отчетности. Данный свод правил можно назвать мировым языком бухгалтерского учета. В них указывается, как конкретные виды операций и других событий должны отражаться в финансовой отчетности.

В некоторых странах МСФО приняты на законодательном уровне и обязательны к применению всеми субъектами бизнеса. В странах СНГ большинство национальных стандартов разработаны уже в соответствии с требованиями МСФО, и дальше эта тенденция будет только возрастать.

Бухгалтерам международных компаний, которые работают в своей стране по местным правилам, следует вести два вида учета параллельно. Локальный — для национальных служб, международный учет (в соответствии с МСФО) — для головного офиса и иных заинтересованных пользователей.

Тем специалистам, которые хотят углубиться в тему управления финансами может быть полезен соответствующий курс на учебной платформе Laba. Программа охватывает комплексно информацию от разбора основных финансовых отчетов до планирования финансов предприятия на год.

В чем сложности сотрудничества с иностранным бизнесом

Если Вам по роду своей бухгалтерской работы придется взаимодействовать с иностранными контрагентами, будьте готовы к некоторым сложностям (скорее даже к особенностям).

1) Бюрократия

При чем излишние бюрократические препоны возникают не на стороне иностранного государства, а чаще — на стороне РФ. Бухгалтеру предстоит объяснять зарубежным контрагентам, зачем для выполнения одной, даже небольшой операции требуется так много сопроводительных документов: договор, спецификации, счет, акт или накладные с приложениями — на двух языках, с подписями и печатями. Иностранцы обычно обходятся одним инвойсом.

2) Разница в часовых поясах

Для обмена почтовой корреспонденцией и письмами email разница во времени не играет никакой роли. Но проводить встречи и делать телефонные звонки придется в более или менее уместное для обеих сторон время. Бывают случаи, что это затягивает процесс согласования и исполнения сделок.

3) Культурные особенности

Однажды нам пришлось работать допоздна 31 декабря, потому что для руководителей международной компании, в которой я тогда работала, Новый год не является столь значимым праздником, как для большинства россиян.

Как пережить налоговую и аудиторскую проверку

Пожалуй, все новички больше всего переживают за прохождение налоговых и аудиторских проверок. Но спешу вас успокоить: если бухгалтер качественно выполняет свою работу, правильно и в срок оформляет документы, то причин бояться проверяющих органов нет.

ФНС проверяют корректность ведения налогового учета: правильность расчета обязательных платежей, своевременность и правильность отчетности.

Аудиторская проверка может иметь разные цели. Например, ее может заказать головная организация, чтобы убедиться, что дочерние предприятия верно ведут учет по МСФО. Аудитор будет смотреть те документы, которые ему нужны для решения поставленной задачи.

Работа бухгалтера должна быть организована так, чтобы в любой момент, на любой запрос он мог предоставить ответ и подтверждающие документы и фискалам, и аудиторам. То есть к проверкам нужно быть готовым по умолчанию.

Онлайн-курс «Главный бухгалтер» поможет эффективно организовать бухгалтерию в любой компании. Не только систематизировать бухгалтерскую, налоговую и управленческую отчетность, но и выстроить слаженную работу всей команды. Ведет курс Ольга Тужикова.

Как работать на аутсорсе

Работодателю, который приглашает бухгалтера на условия аутсорсинга, важно понимать, насколько специалист соответствует заявленной квалификации. Пригодятся рекомендации с прошлых мест работы, а также тесты по проверке знаний.

Второй стороне — привлеченному бухгалтеру советую сразу проверить, какие обязанности зафиксированы в его трудовом договоре и должностной инструкции, обратить внимание на условия оформления, поговорить с действующими работниками и с прошлым бухгалтером, узнать, почему он ушел из компании. Не стоит выполнять сомнительных поручений руководителя. Если он требует совершать какие-либо противозаконные действия, лучше сразу расторгнуть трудовые отношения.

В одной из организаций я проработала ровно три дня. Оказалось, что все сотрудники в ней не оформлены официально. А самым первым поручением директора для меня стало: «Свести к минимуму все налоговые платежи — любыми путями».

Полезные программы для бухгалтера

Какие инструменты являются must-have для бухгалтера, без чего в работе точно не обойтись.

Программа 1С.

Она позволяет вести бухгалтерский учет по локальным стандартам. Удобно, что одним нажатием кнопки можно сформировать точный и развернутый отчет практически под любой запрос. Программисты обычно адаптируют и дорабатывают 1С под конкретные потребности организации, с учетом специфики бизнеса и его внутренней структуры.

Excel.

Стандартная программа Microsoft, но без нее специалист не сможет структурировать данные, проверить работу — свою и подчиненных.

В помощь специальный курс «Excel для финансов», разработанный специалистами Laba.

Power Poit.

Дает возможность визуализировать управленческую отчетность (например, бухгалтерского баланса) и представить бухгалтерские итоги руководству наглядно, в виде понятных диаграмм.

Skype, Zoom и другие программы для проведения онлайн-встреч и оперативного общения с коллегами, которые находятся удаленно.

Как правило в крупных компаниях с целью обеспечения конфиденциальности используются собственные инструменты для проведения бизнес-встреч и обмена документами.

Приложения для тайм-менеджмента.

Я пользуюсь Wunderlist, но вы можете подобрать то, что будет удобно вам. Такие инструменты позволяют структурировать список задач, распределить их по приоритетности, и не держать миллион дел в голове.

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