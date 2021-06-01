5 причин составлять финансовый план на год вперед

Неопытные предприниматели искренне считают бизнес может работать и расти без всяких планов, а финансовое планирование — пустая трата времени. Но финансисты с ними не согласны.

Финдиректор «Нескучных финансов» Лариса Баневич расскажет, почему планирование доходов и расходов — насущная потребность каждого бизнеса.

Навигатор для бизнеса

Управление бизнесом часто сравнивают с вождением автомобиля. Можно ехать без навигатора, но с ним комфортнее и всегда ясно, как далеко вы от заданной цели. В бизнесе роль навигатора исполняет финансовый план.

«Представьте, владелец бизнеса задумал за 1-е полугодие выполнить 60 % годового плана. Но план-фактный анализ показал только 43 %. Тогда глава компании созвал руководство на совещание, где участники детально разобрали, почему так получилось и что нужно предпринять. Во 2-м полугодии отставание наверстали, и годовой план был выполнен на 100 %.

Похожая ситуация происходит, когда вы по пробкам добираетесь на важную встречу и понимаете, что при такой скорости точно опоздаете. Приходится действовать: выбрать более короткий маршрут, прибавить скорость или оставить автомобиль на парковке и доехать на метро».

План-фактный анализ — это сопоставление запланированных в бюджете показателей с фактическими. Если план не совпал с фактом, это не всегда проблема, но однозначно — повод задуматься.

Еще пример: владелец наметил план по денежному потоку, а по итогам месяца обнаружил проседание. Стал выяснять причину и узнал, что менеджеры без его ведома увеличили рассрочку, чтобы выполнить план по продажам. Так как собственник вовремя заметил снижение объема поступлений, хитрый маневр менеджеров не удался.

Денежный поток — это разница между притоком денег в бизнес и оттоком из него. Если поступило больше, чем выбыло, то денежный поток положительный. Если меньше — отрицательный.

Запланировать денежный поток помогает специальный отчет — Бюджет движения денежных средств (БДДС). Он позволяет избежать кассовых разрывов — ситуаций, когда прибыль в бизнесе есть, но денег на текущие расходы компании не хватает«.

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Средство стимулирования сотрудников

Чтобы планы выполнялись как задумано, важно назначить ответственного за каждый показатель. Тогда владелец бизнеса понимает, кого стоит премировать, если план достигнут, и с кого спросить, если результат оказался ниже ожидаемого.

Показателей могут быть сотни. Но используют не все, а только те, которые позволяют компании развиваться и расти. В каждом бизнесе они свои. Определить их поможет финансовая модель — таблица, в которая наглядно демонстрирует связи между цифрами. На ее основе собственник раскладывает бизнес по полочкам, выделяет точки роста и фокусируется на них.

Финмодель показывает, какие показатели уменьшают или увеличивают размер прибыли, и кто из работников на эти показатели влияет.

«Когда владелец бизнеса привязывает заработок к выполнению плана, то облегчает жизнь и себе, и своему персоналу. Ведь тогда сотрудники стремятся достичь заданного результата, а не просто просиживают на рабочем месте от звонка до звонка. Еще один эффективный инструмент — система регулярных отчетов с визуализацией. С ее помощью работник видит, что нужно сделать для выполнения плана, и как при этом вырастет его вознаграждение».

﻿ Ограничитель расходов

Доходы и расходы планируют на будущее с помощью другого отчета — Бюджет доходов и расходов (БДР). Он помогает назначить ответственных за поступления из каждого источника дохода и за все статьи расходов. В БДР можно разграничить финансовую ответственность по подразделениям, каждое из которых будет отвечать за конкретный набор операций и влиять на показатели этих операций.

Типичный пример лимитирования затрат — маркетинговый бюджет. Маркетолог не может влиять на выручку или объем продаж напрямую. Он работает на привлечение лидов — заявок от потенциальных клиентов. А обрабатывают эти заявки уже sales-менеджеры. Поэтому нет смысла привязывать вознаграждение маркетолога к объему продаж, выручке или прибыли.

А затраты на привлечение лидов зависят именно от маркетолога. Лимит расходов на маркетинг — стоп-линия, которую ему пересекать запрещено. Поэтому мотивировать маркетолога стоит на количество лидов в рамках бюджета.

Сценарист личных планов

Финансовое планирование бизнеса позволяет собственнику обдуманно выстраивать личные планы.

«Частая проблема — владелец решил съездить в отпуск, забрал деньги из кассы, но потребностей бизнеса не учел. Отпуск прошел отлично, но компания попала в череду кассовых разрывов. Когда владелец строит планы, опираясь на возможности бизнеса, он избегает финансовых потерь и оправдывает ожидания близких людей».

Источник уверенности

Когда плана нет, положение спасет только оптимизм. Но наивно верить в светлое будущее — это одно, а точно знать, насколько светлым оно будет, — совсем другое.

Понимание, какого результата должен достичь бизнес через год, — и есть главная цель планирования.

Идеально, когда план совпадает с фактом не меньше, чем на 80 %. Научиться этому вполне реально, хотя не у всех получается с первого раза.

Когда владелец уже в начале года на 80 % знает, к чему его бизнес придет в декабре, он чувствует себя намного уверенней, чем когда этого понимания нет.