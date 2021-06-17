«Деньги любят счет»: учимся не только считать, а ещё и управлять финансами

Хотите разбираться в финансах, анализировать и управлять денежными потоками, как и Ex-CEO Civitta, лектор компании LABA — Антон Шулык? Тогда нужно прочитать и понять множество профессиональных книг. Но мы упростим задачу и несколько сузим список литературы на лето и поделимся самыми современными книжными новинками и публикациями, которые помогут предпринимателю и управленцу разбираться в мире финансов.

Книжный чарт составлен по возрастанию профессионального уровня читателя.

1 ) «Анализ финансовой отчетности компании: как понимать цифры финансовых отчетов», Карен Берман, Джо Найт, Джон Кейз.

Это русскоязычное издание используем как учебное пособие для понимания терминов, формул и их расчета:

Прибыль на акцию (EPS),

Прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) ,

Свободный денежный поток (FCF),

Рентабельность общего капитала (ROTC),

Рентабельность собственного капитала (ROE).

Хороший менеджер должен отличать прибыль и денежные потоки. А высокооплачиваемый должен уметь анализировать не только итоговые цифры, но и их контекст, а также обладать критическим мышлением, которое убережет бизнес от мошенников и любых рисков.

Стать высокооплачиваемым менеджером поможет курс о финансовой грамотности «Управление финансами».

2) Эксперт в области финансовой и управленческой отчетности Снежана Манько делиться своим опытом в собственной методичке «Как навести порядок в финансах компании. Практическое руководство для малого и среднего бизнеса».

Этот материал категорически рекомендуем представителям малого и среднего бизнеса. Собственники должны прочитать и передать его своим наемным директорам. Только потом оба управленца смогут найти общий язык в решении многих финансовых и организационных проблемах.

Автор распределяет, за какие вопросы отвечает генеральный директор, а какие моменты владелец никогда не должен упускать из виду, держа руку на финансовом пульсе компании.

3) Обратимся к зарубежной публикации «Денежный вопрос: как перестать бояться разговоров про выручку и EBITDA», Harvard Business Review.

Статья резюмирует последний накопленный опыт о философии денег, который поможет повысить вашу финансовую грамотность. Для любителей учиться на лайфхаках это то, что нужно. Вот несколько дельных советов:

Если не разбираться в показателях, то можно запутаться в отчетах и бросить все попытки анализа. Поэтому первым делом изучайте терминологию.

Многих начинающих менеджеров пугают и останавливают сложные и запутанные расчеты, но они не так страшны, как кажутся, если знать откуда начинать

В анализе используйте на только цифры, но и их отношения, переводите их в коэффициенты и проценты. Тогда отчеты будете читать на одном дыхании.

У каждой организации свои цели, поэтому и показатели для оценки эффективности стоит выбирать, исходя из индивидуальных особенностей бизнеса.

Используйте опыт и обращайтесь за консультацией к наставнику или старшему по званию менеджеру

Самому стать наставником поможет курс «Финансовый директор». Если вы бухгалтер и считаете, что достигли потолка в карьере — этот курс и для вас тоже.

4) «Настольная книга финансового директора» — вышло уже 12-ое издание от Стивена Брега.

Если хотите развивать свой бизнес в ногу со временем, то изучите современные тенденции в мире финансов. Здесь вы найдете ответы вопросы, которые задает себе каждый предприниматель:

как доверить аутсорсерам финансовую и управленческую отчетность;

как перевести бизнес в онлайн без потерь;

как защититься от мошенников как внутри, так и вне компании.

5) «Финансовый менеджмент и управленческий учет для руководителей и бизнесменов», Эдди Маклейни, Питер Этрилл.

Звучит, как очередной учебник, но не спешите с вердиктом. Авторы постарались в удобной форме объяснить правила составления финансовой отчетности, и рассказать о последствиях бухгалтерских отчетов, составленных из недостоверных данных. Она будет полезна и главным бухгалтерам, которые хотят повысить качество своей работы и избежать серьезных ошибок.

Курс от LABA «Главный бухгалтер» для специалистов, которые хотят выстроить работу своего отдела, вырастить сильную команду и систематизировать бухгалтерскую, налоговую и управленческую отчетность.

В заключении нашего обзора стоит отметить, что каждое произведение заслуживает отдельного конспекта и внимательного изучения. Каждый год изменяются экономические условия в стране, поэтому если хотите не только удержаться на плаву, но и увеличить обороты, повышайте свою и финансовую грамотность менеджеров. Книга остается лучшим подарком, а инвестирование в знания — лучшим вложением денег.