Как стать главбухом-управленцем, вырасти до финансового директора или начать свой бизнес: лайфхаки от эксперта

По мнению многих профессия бухгалтер не имеет карьерной лестницы и развития. Меняются организационные формы, налоговые режимы, виды деятельности, а сущность бухгалтерской работы не нарушается. поговорим о том, существует ли потолок и трансформация в бухгалтерии.

Своими мыслями на этот счет поделилась с LABA финансовый аналитик со стажем более 10 лет — Ирина Ковальцова.

Почему статью про бухгалтеров комментирует финансист? Потому что она бывший бухгалтер, главный бухгалтер и руководитель бухгалтерского бизнеса, который сменил курс в финансовую аналитику. Давайте используем ее богатый жизненный опыт и узнаем, как и куда бухгалтеру развиваться.

Первый пункт в списке — главный бухгалтер

Без этой ступеньки в развитии сложно выйти за рамки профессии, освоить смежные сферы и руководить своим бухгалтерским делом. Практически все начинают покорять профессию с работы на одном узком участке: зарплата, налоги, материалы и т.д. Это и является главной болью: страх навсегда зависнуть в болоте рутины.

Вторая проблема заключается в том, что знаний о других участках недостаточно, чтобы занять кресло главбуха. По мнению Ирины, нужно начинать с изучения налогообложения. Если налоговый кодекс для вас — набор несвязанных предложений и не логичных формул, то ищите курсы по налоговому планированию.

Следующим шагом к главной должности является приобретение навыков управления коллективом. Вам предстоит назначать ответственных за отдельные участки бухгалтерии, обучать, мотивировать, контролировать и спрашивать за результат. Ирина советует использовать регламенты и внедрять бизнес-процессы. Крайние сроки контроля исполнителей должны быть привязаны к крайним датам сдачи отчетности, уплаты налогов, расчетов с контрагентами и т. д.

Когда можно свернуть в сторону финансового аналитика

Бухгалтерские знания несомненно нужны финансисту. Из правильной бухгалтерской отчетности и достоверной первичной документации можно создать управленческие отчеты. Казалось бы, что разница между профессиями только в названиях новых форм отчетности: о движении денежных средств, о прибылях и убытках, баланса. Но это в корне ошибочное мнение.

Кроме сухих отчетов о том, что произошло в бизнесе, новые показатели управленческой отчетности должны показать собственнику, что изменить, куда вкладывать и где можно сэкономить.

Финансист в отличии от бухгалтера не создает резервные фонды, а ищет куда их вложить, чтобы увеличить прибыль.

Если вы разделяете жизненные позиции финансистов, то без труда освоите новую профессию. Как говорит Ирина из своего жизненного опыта, бухгалтеру легче найти работу в той же компании, чем на стороне, даже если собственник не ведет управленческий учет. Таким образом, у вас появляется шанс внедрить должность финансиста, если своими расчетами докажете, как можно улучшить бизнес.

Ирина советует начинать изучение управленческого учета с уже упомянутых выше форм, а также с программы «1С: Управляющий». Все начинают анализировать финансы в электронных таблицах, с ростом оборотов от эффективной работы аналитика потребуется внедрение специализированных компьютерных программ и применение языков программирования.

Очевидно, что нужно смело просить повышение оклада для штатного бухгалтера, взявшего дополнительное финансовое направление. Такое совмещение для собственника дешевле, нежели привлекать отдельного специалиста.

Обучиться профессии финансового директора можно на курсе от LABA. Вы научитесь правильно «читать» отчетность, анализировать ее и принимать стратегические решения. Узнаете что такое бюджетирование и риск-менеджмент.

Как из исполнителя превратиться во владельца своего дела

Как считает наш эксперт — главное психологическое препятствия бухгалтера перед открытием своего бизнеса это увеличение ответственности за подчиненных, собственных действий и за всю компанию. Собственный бизнес требует специальных знаний сразу в нескольких областях:

бизнес-процессы;

технологии управления;

продажи;

HR;

маркетинг

А кроме того, нужно обладать особым складом характера.

Самый наглядный пример и прорыв в бухгалтерской профессии совершил американец Джон Рокфеллер. Его имя превратилось в нарицательное и обозначает великое богатство и успех.

Ирина не рекомендует начинать свой бизнес сразу с подбора персонала. Первый год нужно потратить на самостоятельную работу на аутсорсе. Тогда вы научитесь распределять свое время, работать в режиме многозадачности и соберете первых клиентов.

Аналогичных результатов можно добиться совмещая основную работу и фриланс. Этот лайфхак даст вам понять, сможете ли вы построить свою бухгалтерскую или консалтинговую фирму.

Чтобы вы не выбрали, не зацикливайтесь на своей сегодняшней работе, ищите варианты для развития, пробуйте новые смежные направления и обучайтесь новым навыкам.