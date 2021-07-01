Зачем главбуху финансовый анализ и почему его сложно проводить (спойлер — на самом деле не так и трудно)

Почему финансовое здоровье компании не отражается на остатке банковского счета? А выписка по счету и бухгалтерская отчетность не способны раскрыть глаза владельца бизнеса на истинное положение дел? Потому что прибыльность и инвестиции зависят от многочисленных связанных между собой статей доходов и расходов. Это факт — нужны финансовый анализ, отчеты, прогноз и план действий. Тут на помощь собственнику может прийти главбух, обладающий навыками финансового аналитика.

Финансовый анализ помогает определить:

самые рентабельные точки продаж;

виды товаров/проектов, которые приносят наибольший заработок;

самых выгодных клиентов;

убыточный товар;

ликвидность и скорость возвращения потраченных денежных средств.

Понять необходимость финансового анализа проще, чем разобраться в отчетности

Баланс (BS) — это не просто бухгалтерская гармония между активами и пассивом компании, он отображает финансовое состояние компании в определенный момент времени.

Отчет о прибылях и убытках (Profit and Loss, P&L) — знакомый всем бухгалтерам участник годовой бухгалтерской отчетности. Он фиксирует результат операционной работы компании, её чистую прибыль.

Трудности при составлении и использовании показателей возникают из-за отсутствия учетной политики в компании и единого принципа разнесения затрат.

Денежный поток (Cash Flow, CF) отображает течение денежных средств, и помогает анализировать оборачиваемость ресурсов. Многие спотыкаются в этом отчете из-за отсутствия правильной классификации затрат, исходя из трех типов операционный, инвестиционный, финансовый. Каждая компания должна сама определить систему разнесения расходов.

Например, если взять выплату командировочных, покупку автотранспорта и оплату кредита, первое относится к операционным затратам, второе — к инвестиционным, третье — к финансовым.

Финансовые отчеты только на первый взгляд выглядят и звучат устрашающе. Но постичь азы можно за одну неделю. Практика показала, что умения работать в Excel и понимание основных терминов намного упрощают обучение.

Разобравшись с разнообразием отчетов, нужно понять их различия и схожие черты. В отчете о прибылях и убытке вы никогда не найдете показателей инвестиционных затрат, которые отображаются в Денежном потоке. Поэтому каждый отчет ценен по своему.

Периодичность составления отчетов зависит от специфики бизнеса, от внешней экономической нестабильности. В настоящее время ежедневный анализ Денежного потока спасает от кассовых разрывов, «выдергивания» денежных средств из оборота и чрезмерной закредитованности.

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Финансовые заблуждения большинства

Практически не существует ни одной компании, в которой не было бы бухгалтера, а вот отсутствия финансиста никого не пугает. Сдавать налоговые отчеты и декларации необходимо для налоговой инспекции, а не для процветания бизнеса.

За развитие отвечает финансовая и управленческая отчетность, которой многие пренебрегают. Получив годовой баланс, руководитель не понимает, какие затраты надо уменьшить и какой товар вывести из оборота, чтобы увеличить прибыльность. Ответы на эти и подобные опросы знает финансист, которого в штате так и нет. Поэтому главбуху стоит расширить свои компетенции, тогда его ценность, как специалиста, полезного для бизнеса, в глазах руководителя сразу повысится в разы.

Внедрение финансовой грамотности в бизнес

Оно заключается в наведении порядка в финансах фирмы, определения финансового «здоровья» и слабых мест. Профессионал в первую очередь организует процесс сбора данных для отчетов. Для изготовления самих отчетов целесообразно подключить IT-специалистов и автоматизировать все возможные участки. Финансист «запустит руки» во все структурные отделы компании. Например, чтобы понимать: почему платим этому контрагенту, почему именно сейчас, почему в таком объеме, правильно ли провели тендер и так далее.

С какими проблемами сталкивается фирма и как решает их финансист

Вездесущий кассовый разрыв можно сократить и остановить. Для этого проверяют состав денежного потока. Ищут возможность сократить кредиторскую возможность, и получить одобрение на кредитную линию или овердрафт в банке. Отсутствие денег при высоком чеке кажется настоящим коллапсом и нарушением законов математики. Такое возможно, если никто никогда не анализировал продажи и размер себестоимости. Когда можно инвестировать без страха и спокойно потратить оборотные средства. Общий отчет о Денежных потоках помогает финансисту спрогнозировать будущие покупки и их эффективность. Когда учредители могут рассчитывать на дивиденды без ущерба для финансового благополучия компании . Об этом на основании Отчета о прибылях и убытках и ответит финансовый аналитик. Он же просчитает сколько свободных денежных средств достаточно для инвестирования. Собственники часто интересуются при каком доходе компания будет работать в «ноль» . Для этих нужд используется «точка безубыточности» — это объем продаж, при котором разница между доходами и расходами за период равна нулю. Если бы она считалась так просто, то все бы работали финансистами. Нужно включать в расчет особенность разделения расходов на постоянные и переменные. При какой прибыли вложения в бизнес начнут возвращаться и окупятся. Чтобы высчитать процент прибыли, нужно разделить ее на выручку — и исходить из этого показателя. Это классический пример, когда вам понадобятся знания финансового анализа. С какой дебиторской задолженностью можно не беспокоится за стабильность фирмы. Цифровой показатель, как и коэффициент не дают прозрачного ответа. Измеряйте задолженность в днях. Оборачиваемость товаров зависит от вида деятельности и выбранной отрасли. А потренироваться и оценить свои способности к финанализу вы можете на несложных формулах:

Коэффициент оборачиваемости (Коб-ти) — число совершаемых оборотов за конкретный временной интервал

При этом средний объем запасов = сумма запасов на начало периода сумма запасов на конец периода / 2

Рассчитав Коб-ти запасов, можно определить оборачиваемость запасов в днях:

Формулы — это лишь часть компетенций финансиста. Кроме аналитического склада ума нужно развивать:

Коммуникабельность . Она понадобиться и «на ковре» перед директором, в соседнем бухгалтерском отделе для добычи отчетных данных, для постановки задач перед продажниками, и на переговорах о кредите в банке.

Заинтересованность рабочим процессом . Нужно проявить не только усидчивость, но и творческие способности при анализе данных и моделировании стратегии. Поэтому без внутренней мотивации сложно добиться успеха.

Целенаправленность . Вам нужно здраво оценивать состояние бизнеса, исходя из него поставить нужные цели и строго держаться выбранного курса.

Цель обучения финансовой грамотности вполне достижима для специалиста любого уровня знаний, а эффект от результатов его деятельности будет заметен сразу.