А вы знаете, как появились графики и диаграммы: немного истории для бухгалтеров

Давайте отвлечемся от отчетов и бумаг, и за чашкой горячего чая вспомним школьные годы. Итак, вас ждет небольшой урок истории.

В XVIII веке английский философ и естествоиспытатель Джозеф Пристли создал биографическую карту. Он нарисовал временную шкалу и поместил на нее годы жизни более 2 тысяч известных людей. Пристли утверждал, что картинка точнее передает информацию, и на ее восприятие тратится намного меньше времени, чем при чтении.

И все же до начала XIX века инфографику применяли крайне редко. И только потом, когда появилась насущная потребность в сборе и анализе данных: о погоде, населении, экономике — инфографика стала неотъемлемой частью жизни общества. А вот и примеры.

Первая карта дорог Британии

В 1675 году шотландский картограф Джон Огилби опубликовал дорожный атлас Британии.

Каждая карта представляла собой ряд полос, на которых были изображены отдельные участки дорог. Изображение получилось наглядным, понятным и стало иконой картографии тех лет. Причем Огилби был первым, кто использовал на карте масштаб. А единицей измерения послужила стандартизированная миля.

Первая дорожная карта Огилби в атласе Британии 1675 года

Мир на ладони: первая карта истории

А Джозеф Пристли продолжал воплощать свои идеи. В 1769 году он выпустил «Новую карту истории». Она служила дополнением к его лекциям по общей политике и истории.

На карте тоже была временная шкала, на которой располагались периоды жизни разных империй и культур.

Техника исполнения карты была новаторской. По оси Y элементы располагались ассиметрично и были закрашены разными цветами.

Профессор истории Артур Шепс объясняет в своей статье эту идею так:

ось X демонстрирует продолжительность периода господства, славы и влияния;

ось Y — уровень развития общества, значимые события, интеллектуальный прогресс.

Новая карта истории, 1769 год, Джозеф Пристли

Экономика в диаграммах

Еще один новатор своего времени — Уильям Плейфер. Он был учеником изобретателя парового двигателя — Джеймса Ватта. И по «долгу службы» ему часто приходилось оформлять патенты на изобретения, в которых было много чертежей. Это позволило Уильяму отточить свои навыки рисования.

Позже он всерьез увлекся экономикой и начал рисовать графики, чтобы визуализировать статистические данные.

Например, он объединил на одном графике кривые урожайности пшеницы и стоимости рабочей силы в Соединенном Королевстве. Если раньше полагали, что высокую стоимость зерна провоцирует повышение зарплат, то график показал иную картину: стоимость зерна росла намного быстрее, чем зарплата рабочих.

График торгового баланса импорта и экспорта, опубликованный в «Коммерческом и политическом Атласе», 1786 год

Все изображения Плейфера выглядят очень современно. Например, он первый стал использовать круговые диаграммы. Одна из его работ: сравнение налоговой нагрузки и численности населения в разных странах. Эта диаграмма наглядно показала, что жители Британии платят больше налогов, чем жители других государств.

Круговая диаграмма Плейфера 1801 года, сравнивающая население и налоги в нескольких странах

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Холерная карта Лондона

В 1854 году Джон Сноу (не тот, о ком вы подумали) пометил на карте Лондона все летальные исходы от холеры. Он закрасил все дома, где произошли вспышки заболевания, и записал количество летальных исходов.

Согласно карте, все жители домохозяйств, попавшие в печальную статистику, брали воду из одного колодца. Выяснилось, что в колодец попали сточные воды. Его закрыли и постепенно вспышка холеры сошла на нет. Так визуализация на карте помогла уберечь жизни людей во времена, когда о существовании бактерий еще никто не знал.

Точечная карта вспышки холеры в Лондоне, 1854 год, Джон Сноу

Диаграмма гибели солдат на Крымской войне

В период Крымской войны (1853-1856 г.) смертность солдат была очень высокой. Причем умирали солдаты преимущественно не на поле боя. Почему? Наглядный ответ на этот вопрос дала медсестра Флоренс Найтингейл. Она изобразила диаграмму, показав, что значительное число раненых солдат на поле боя, впоследствии умирает от плохого ухода в лазаретах.

Благодаря работе Найтингейл была проведена медицинская реформа в войсках. А условия ухода за больными значительно улучшились.

Причины смертности во время Крымской войны по данным Флоренс Найтингейл

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Война Севера и Юга: план для Линкольна

В XIX веке самой острой социальной проблемой Америки было рабство. Противоречия между индустриальным Севером и рабовладельческим Югом нарастали. В 1861 году в стране вспыхнула гражданская война.

Для захвата южного штата Вирджиния была разработана тщательная стратегия. Линкольн предположил что наиболее отчаянно будут защищаться те графства, где больше порабощенного населения. На основе последней переписи Департамент береговой службы составил карту штата. На ней были помечены все графства и количество рабов в каждом из них. Чем больше порабощенного населения было в графстве, тем более темным цветом он был закрашен.

Это позволило правильно сгруппировать войска и сосредоточить силы на вторжении в восточные графства. Ведь в западной части штата количество рабов было совсем небольшим.

Впоследствии Департамент подготовил Линкольну еще одну, более масштабную карту. На ней были аналогичным образом размечены уже все южные штаты. Эта стратегия полностью себя оправдала.

Распределение рабов в южных штатах США по данным переписи 1860 года

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История военной кампании Наполеона

В 1812 году Наполеон Бонапарт двинул свои войска на Москву. Чем закончилась его военная кампания всем известно: армия был разбита. Из 470 тысяч солдат во Францию вернулось всего 10 тысяч.

В 1869 инженер Чарльз Минар нарисовал график, который визуализировал историю военного похода армии Наполеона.

На графике было изображено 2 линии:

бежевая — путь войск на Москву;

черная — обратно во Францию.

Ширина линии обозначала количество солдат. А еще ниже был изображен температурный график, который показывал, в каких погодных условиях двигались войска.

Русская кампания 1812 года, визуализация Чарльза Джозефа Минара, 1869 год

Социальная картография Лондона

В 1889 году было выпущена цветная социальная карта Лондона. Цвета улиц обозначали социальный класс и доход жителей. Автором исследования выступил британский социолог Чарльз Бут.

Социальная карта Лондона, 1889 год, Чарльз Бут

﻿Мы только чуть приоткрыли завесу истории. Узнать больше можно интерактивной истории инфографики. В ней собраны все примеры визуализаций за последние 300 лет. Надеемся, вам было интересно.

300 лет информационных графических вех, Р. Дж. Эндрюс, 2017

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