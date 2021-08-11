Уроки бизнеса от стартаперов-единорогов: как снизить риски и привлечь инвесторов

Начнем урок с самого простого вопроса, а вы знаете, кто такие единороги? Это не только мифические существа, ещё это стартапы, которые за короткий срок смогли добиться сверх прибыли. Причем за резким ростом капитализации всегда следовал такой же стремительный спад. Если посмотреть на график изменения стоимости их акций на бирже, то сразу понятно откуда такое название — единороги.

Один из крупнейших аналитиков мировых стартаперов CB Insights посчитал, что за последние 11 лет на рынке появился 771 единорог с общей рыночной капитализацией $2,461 млрд. По статистике из них 288 компаний родилось в США, а в Китае в два раза меньше. Остальные государства уступают с существенным отрывом. В тройку топ бизнес-направлений вошли финтех (нанотехнологии для финансовых услуг), интернет-технологии и электронная коммерция.

Инвесторы и венчурные фонды разыскивают успешных единорогов, имеющих высокую оценку капитализации, чтобы как можно быстрее вернуть вложения. Но чрезмерный рост и вливания не идут на пользу единорогам. Перечислим основные риски, которые мешают развиваться всем начинающим стартапам, и чего стоит опасаться инвесторам.

1. Первый выход на биржевой рынок — первый шанс, чтобы провалиться

Опытные инвесторы тщательно мониторят и выискивают молодые, перспективные и дешевые стартапы. Всем хочется повторить успех и заработать на акциях, как было в случае с Facebook. Акции социальной сети с момента IPO в 2012 году подорожали почти в 6 раз. IPO (Initial Public Offering) — это первичная реализация акций фирмы и первый выход на публичный рынок. Целями выхода единорогов на IPO являются:

поиск и привлечение новых инвесторов;

окупаемость вложений существующих инвесторов;

укрепление положительной репутации и получение мировой известности.

Чтобы заявить себя на IPO, нужно обладать хорошим прогнозным рейтингом и высокими показателями прибыли. Но даже выполнив все условия и биржевые требования, первый выход может оказаться последним и провальным из-за раздутого ажиотажа вокруг единорога-стартапера. Так случилось с компаниями Uber, Lyft, Slack. Заявленные IPO оказались чересчур переоценены, а фактическая капитализация компаний упала на 44-48%.

Ещё один переоцененный единорог WeWork халатно отнесся к подготовке и оформлению заявки для участия в IPO. Доверие было потеряно, как и вложенные $3,2 млрд инвесторов.

Делаем выводы, что покупать акции единорога с выручкой более $1 млрд очень рискованно из-за больших оборотов капитала и нестабильности рынка.

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2. Переизбыток инвестиций работает во вред

Высокий уровень IPO, как наживка для инвесторов и венчурных капиталистов. Они надеются получить быструю отдачу вложений, в то время как компания единорог раздувается от инвестиций словно мыльный пузырь. Поступающий денежный поток становится сложно контролировать, вместе с этим растут расходы и разрастается штат сотрудников.

Громкий провал ждал Jawbone, когда он проинвестировал венчурные фонды Кремниевой долины — Andreessen Horowitz, Sequoia, Khosla Ventures. Их самооценка возросла до небес ($3,2 млрд в 2014 году), затмив собой настоящее качество продукта и его рыночные перспективы. Инвесторы Jawbone потеряли $900 млн из-за бракованных Bluetooth фитнес-браслетов и не готовых к запуску новых продуктов.

Делаем вывод: денег много, а толку мало. Перед тем как инвестировать нужно обращать внимание не только на прибыльность, оценку экспертов, а и досконально разбираться в выпускаемой продукции.

3. За короткую жизнь единорог не успевает создать заявленный продукт

Стартап ассоциируется с технологичностью и инновационностью. Но на то чтобы продукт был разработан и произведен, нужно время. Про великие многолетние стартап-аферы даже документальные фильмы снимают. Хозяйка MedTech-стартапа Элизабет Холмс мечтала, что ее компания Theranos будет способна диагностировать сотни заболеваний за один безболезненный забор крови. Даже инвесторы из Кремниевой долины купились на ее обещания реализовать инновационную технологию. Но все надежды были разрушены громким расследованием и разоблачением. Вместо футуристических технологий использовалось стандартное медицинское оборудование от других производителей.

В итоге если не разбираетесь в технологиях, то не вкладывайте $600 млн.

4. Кадры решают все

Мы уже говорили, что в погоне за сверх-капитализацией единороги не замечают, как численность трудовых ресурсов и расходы на их содержание непомерно растут.

Закат стартапера приближается, когда раздутый штат и избалованных корпоративными бонусами топ-менеджеров начинают сокращать. Подобная история сложилась у IT-компании из Кремниевой долины Zenefits, которая предлагала облачный HR-сервис.

За 3 года единорог собрал $583 млн инвестиций и достиг оценки в $4,5 млрд. Компания чрезмерно поощряла своих сотрудников за каждую крупную продажу. Алкогольные корпоративы, дорогие офисы, бонусы и прочие «плюшки» дали о себе знать. Работа стала выполняться неэффективно. Инвесторы сменили директоров и на 30% сократили штат, но все равно потеряли $348,2 млн.

Увлекаться корпоративной этикой и укреплять боевой дух сотрудников нужно в меру.

Если у вас постоянно срываются дедлайны, проекты не доводятся до конца, а работники не понимают, что они вообще делают и зачем — вам на курс «People Management».

5. Стартап рискует стать ненужным и бесполезным для покупателя

Рецепт от Powa Technologies, как потерять $200 млн. Проигнорируйте потребности клиента. Сверх быстрое вложение капитала, неготовность к масштабированию мешают единорогам проанализировать рынок и изучить потребности целевой аудитории. Бизнес-идея может быть очень хороша, футуристична и лаконична, но ее воплощение и реализация может разочаровать публику. Если не будет качественного товара, не будет продаж и оборотов, чтобы вернуть инвестиции.

Генеральный директор финтех-стартапа из Великобритании Дэн Вагнер задумал, как ему казалось, революцию в системе электронных платежей. Но только одной хитовой задумки оказалось мало. Она не была подкреплена тестированием, исследованиями, анализом. Задуманный сервис оказался не нужным и не востребованным. Почему об этом раньше не подумали увлеченные идеей быстрой капитализации инвесторы?

История не терпит сослагательного наклонения, ее не изменить, а только учиться на опыте обанкротившихся компаний. Им не хватило знаний в управлении финансами и построении бизнес-процессов.

Пусть вам ещё далеко до миллиардных IPO, вы можете уже сейчас избежать ошибок, которые преследуют единорогов, и построить стабильную и долговечную компанию.

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