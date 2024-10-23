Глобальная сеть определила новый вектор мирового развития. Вместе с безграничными возможностями, которые дарит нам интернет, появились и реальные угрозы — мошенничество, как одна из разновидностей социального процесса, плавно перешло из реальной жизни в виртуальную.

Мошенники используют разные каналы коммуникаций для поиска потенциальных жертв, а благодаря анонимности, физической удаленности не просто злоупотребляют доверием пользователей, а присваивают себе чужие аккаунты и похищают деньги.

Активно развивается социальная инженерия — вид мошенничества на основе манипулирования чужими мыслями и поступками. Социнжиниринг — это незаконное получение доступа к персональным данным.

Мошенник использует психологическую манипуляцию — отключает логику и критическое мышление, стараясь вызвать сильные эмоции: тревогу, страх, любопытство, радость. Перегружает жертву информацией и делает акцент на принятии срочного решения.

Рассмотрим один из самых популярных методов социальной инженерии — фишинг.

Первые признаки фишинга появились еще в 1987 г. в период зарождения киберзащиты. Позже, в девяностые, хакеры из США создали набор инструментов для взлома учетных записей с целью кражи персональных данных.

Так появился фишинг — интернет-мошенничество, основанное на введении пользователя в заблуждение путем направления ему фальшивой ссылки на сайт, визуально имитирующий реальный сайт банковского приложения, социальной сети, интернет-магазина — сервиса, который требует идентификации.

Задача фишера: заманить жертву на сайт-ловушку и выудить логины, пароли, номера банковских карт. Сам термин происходит от англ. «Fishing» (рыбалка) — хакер применяет метод, основанный на технике «отлова» потенциальной жертвы.

Вспомним COVID-19. После введения вакцины государство установило ряд преимуществ для привитых граждан. Ситуацией тут же воспользовались преступники: осенью 2020 года были зафиксированы десятки поддельных сайтов, на которых фишеры предлагали пользователям оформить якобы QR-коды о вакцинации. Также активизировались сервисы для «генерации сертификата» с обязательным вводом персональных данных.

Рисунок 1. Пример фальшивого сайта для генерации QR-кода